Australian villiintyneet kissat ovat olleet viimeinen naula monen alkuperäislajin arkkuun – estääkö kotikissojen öinen ulkonaliikkumiskielto sukupuuttoja?

Ulkonäkö on edelleen sama kuin Euroopan kotikissoilla, mutta nämä kissanpoikaset varttuvat Cooper Creekissä Etelä-Australiassa villeiksi saalistajiksi.

Kissan lisäksi moni muukin muilta mantereilta tuotu eläinlaji on osoittautunut Australian biodiversiteetille tuhoisaksi aikapommiksi.

Kissa on kiva kaveri mutta myös saalistaja, jos tilaisuus tarjoutuu. Kun ihminen asettui tuhansia vuosia sitten aloilleen viljelemään maata ja kesytti kissan vilja-aittojensa jyrsijävahdiksi, hän sai vastuulleen myös kissan saalistusvietin hillitsemisen. Vastuuta on kannettu mitenkuten.

Australiassa, jossa kissatilanne on karannut täysin käsistä, poliitikot yrittävät paikata seurauksia tuoreella ohjelmalla, muun muassa kotikissojen öisellä ulkonaliikkumiskiellolla.

Vielä runsaat 230 vuotta sitten Australiassa ei ollut lainkaan kissoja. Ensimmäiset laskivat tassunsa uuden mantereen kamaralle vuonna 1788 samalla, kun merten taakse rantautuivat ensimmäiset eurooppalaiset asukkaat, valtaosa vastahakoisesti. Englanti oli päättänyt perustaa Australiaan vankisiirtokunnan.

Rahtiluettelo (siirryt toiseen palveluun) listaa tarkalleen, kuinka monta kalkkunaa ja muuta lintua, hevosta, nautaa, lammasta, vuohta ja sikaa ensimmäisten alusten lastissa oli. Kaniineistakin tiedetään täsmällinen lukumäärä, viisi. Kissoista ja koirista lukua ei ole, on vain maininta "pentuja".

Moni eurooppalaisten tuomista lajeista osoittautui uudella mantereella aikapommiksi, jonka tuhoja ei osattu lainkaan ennakoida. Pahimpia Australian alkuperäiselle eläinkannalle ovat olleet karanneiden ja hylättyjen kissojen villiintyneet jälkipolvet.

Ensimmäisenä räjähti kuitenkin kanikanta. Kun pakoon pötkineet otukset pyöräyttivät vähintään neljä pesuetta vuodessa, kaneja oli pian valtava joukko puputtamassa niin luonnonkasveja kuin peltojen satoa. Luonnollisia vihollisia ei juuri ollut.

Kanit ovat tuhojensa taloudellisilta vaikutuksilta Australian pahin vieraslaji. Kanit myös sananmukaisesti ruokkivat kissaongelmaa olemalla kissoille taattua saalista.

Kani pitää eniten matalasta ruohikosta mutta ei nirsoile. Australiassa kanit ovat sopeutuneet niin metsiin ja aavikoille kuin ranta-alangoille ja vuorten rinteille, ja totta kai sielläkin on citykaneja. RooM / Alamy / AOP

Kanikanta kasvoi hillittömäksi vain muutamissa vuosissa. Kissoilta meni muutamia vuosikymmeniä, mutta nyt niitä on Australiassa jopa laajemmalla alueella kuin kaneja.

Määrältään kanit toki ovat lyömättömiä. Niitä on arviolta 200 miljoonaa, vaikka niitä on yritetty hävittää metsästämällä ja myrkyttämällä ja jopa levittämällä niiden joukkoon virustauteja.

1950-luvulla liikkelle laskettu myksomasooma oli maailman ensimmäinen yritys tällaista biologista torjuntaa. Se oli hyvin tappava, mutta jäljelle ja lisääntymään jäi kanta, joka oli virukselle immuuni. Kanien määrä paisui ensin ennalleen ja sitten yhä suuremmaksi.

Villejä kissoja elää ympäri Australiaa keskimäärin 2,1 miljoonaa. Suotuisan kosteina aikoina määrä lähes kolminkertaistuu, arvioivat tutkijat.

Luonnossa jokaisella neliökilometrillä on keskimäärin yhdeksän kissaa, ja enää promille Australian luonnosta on kissaton, päättelee uhanalaisten lajien tilaan ja pelastamiseen keskittynyt viranomaisten, tutkijoiden ja järjestöjen yhteistyöelin Threatened Species Recovery Hub (siirryt toiseen palveluun).

Villien kissojen on laskettu tappavan 1,4 miljardia kotoperäistä eläintä vuodessa, suurin piirtein yhtä monta kuin kuoli maastopaloissa Australian "mustana kesänä", viime ja toissa vuonna.

Kääpiöpussiunikeon matka päättyy agakonnan kitaan. Auscape / AOP

Yksi tunnetuimmista pieleen menneistä suunnitelmista hyödyntää muiden mantereiden eläinlajeja on muhkeiden agakonnien tuominen Puerto Ricosta 1930-luvulla.

Ne päästettiin vapaiksi syömään kovakuoriaisia, jotka nakersivat Koillis-Australian Queenslandin sokeriruokosatoja. Uusi kotimaa oli konnille mieleen. Niistä kehittyi yhä isompia ja nopeampia, eivätkä ne viitsineet jäädä maataloustöihin.

Seitsemässä vuosikymmenessä ne olivat levinneet jo kahdentuhannen kilometrin päähän vapauttamispaikaltaan. Matkan varrella ne olivat tottuneet niin kuivaan aavikkoon kuin kylmään vuoristoilmaan.

Leviäminen jatkuu edelleen, 50–60 kilometrin vuosivauhtia. 102 ensimmäisestä konnasta on tullut 200 miljoonaa.

Niin moneen suuhun menee paljon hyönteisiä ja muita pieniä eläimiä, mutta erityinen uhka agakonna on saaliina. Kun käärme, varaani tai krokotiili syö konnan, mahaan menee myös rauhanen, joka on täynnä sydämen pysäyttävää myrkkyä.

Näistäkin tuli ongelma Australiassa on maailman suurin villien yksikyttyräisten kamelien populaatio. Brittiläiset tutkimusmatkailijat toivat niiden kantavanhemmat 1840-luvulla kantojuhdiksi. Ann and Steve Toon / Alamy / AOP kettu

sika

hevonen

aasi

vuohi

saksanhirvi

vesipuhveli

34 nisäkäslajia menetetty

Australian biodiversiteetti on muokkaantunut vuosimiljoonien eristyksissä ainutlaatuiseksi.

Sieltä katoava alkuperäislaji katoaa samalla koko maailmasta.

Sitten 1700-luvun lopun Australiasta on hävinnyt 34 nisäkäslajia, enemmän kuin mistään muusta maasta.

Kissat ovat olleet vähintään osasyyllisiä 22 pienen tai keskisuuren nisäkäslajin sukupuuttoon.

Myös jotkin lintulajit ovat nyt historiaa kissojen vuoksi.

Asiantuntijat arvioivat, että vaarassa on 74 muutakin nisäkäslajia sekä 40 lintu-, 21 lisko- ja neljä sammakkoeläinlajia.

Vaikka kissat eivät olisi olleet alkusyy lajien alamäelle, ne ovat yhä useammin viimeinen naula sukupuuton arkkuun (siirryt toiseen palveluun), sanoo Kansainyhteisön tiedejärjestön CSIRO:n bioturvallisuusjohtaja Andy Sheppard.

Viime vuonna Wildlife Research (siirryt toiseen palveluun) -lehdessä julkaistun useiden australialaisten yliopistojen meta-analyysin mukaan villieläin joutuu 20 kertaa todennäköisemmin kissan syömäksi kuin maan alkuperäiseen lajistoon kuuluvan saalistajan suuhun.

Yksi villi kissa tappaa Australiassa vuodessa 390 nisäkästä, 130 lintua, 225 liskoa, 44 sammakkoa ja 370 selkärangatonta. Threatened Species Recovery Hub

Australian kaikki kissat ovat eurooppalaisten kesykissojen jälkeläisiä, mutta viranomaiset ovat toimenpiteitään varten jakaneet ne kolmeen ryhmään: kotikissojen lisäksi taajamien kulkukissoihin, jotka ovat pitkälti riippuvaisia ihmisistä, ja luonnossa saalistajina eläviin villeihin kissoihin, kuten tämä ruokaileva kaksikko. Auscape / AOP

Viisi vuotta sitten Australian ympäristöministeriö julisti villit kissat tuhoeläimiksi. Samalla tavoitteeksi asetettiin kahden miljoonan villin kissan tappaminen viime vuoteen mennessä.

Loppulukua ei ole vielä kerrottu, mutta kolmen ensimmäisen vuoden väliluku oli 844 000.

Ohjelma on aiheuttanut myös vastalauseita. Sen tehokkuutta pidetään kyseenalaisena, sillä kissat ovat nopeita sekä lisääntymään että siirtymään sinne, missä on vapautunut tapettujen lajitoverien metsästysmaita.

Protesteissa on myös kysytty, miksi Australia sallii kaupunkiasutuksen laajentamisen, metsien hakkuut ja kaivostoiminnan alueilla, joilla ne ovat vähintään yhtä suureksi vaaraksi alkuperäiseläimistölle kuin kissat.

Muun muassa näitä ei enää ole Chaeropus ecaudatus -pussisika kuoli sukupuuttoon 1920-luvulla. Tämä H. S. Beckwithin työ on luontoteoksesta vuodelta 1848. Florilegius / Alamy / AOP neljä australianhyppyrottalajia

kaksi australiantupsurottalajia

kaksi pussisikalajia

pikkupussikaniini

kaniinikenguru

aavikkokenguru

leveäotsapäästäiskenguru

pikkutikkupesärotta

Kotikissat tappavat yli miljoona eläintä päivässä

Australialaiskodeissa on reilusti yli kolme miljoonaa lemmikkikissaa.

– Jos hyväksymme sen, että villiintynyt kissa ruohikossa on ongelma, meidän on hyväksyttävä ongelmaksi myös kaupunkien kotikissat, sanoo viimevuotista yli 60 kissatutkimuksen meta-analyysiä johtanut ympäristöekologi Sarah Legge.

Meta-analyysin mukaan kotikissojen kynsissä kuolee 230 miljoonaa alkuperäislajistoon kuuluvaa nisäkästä ja lintua vuodessa. Sammakoiden ja hyönteisten määrää tutkimuksissa ei ollut arvioitu.

Vieras- ja tulokaslajeista, lähinnä jyrsijöistä, kotikissojen saaliiksi jää 150 miljoonaa yksilöä vuodessa.

Yksi tutkimuksista kertoi, etteivät ihmiset ole kovin hyvin perillä lemmikkiensä puuhista. Adelaiden kaupungissa oli ilmennyt, että kolmannes kissoista hiippaili öisin ulkosalla, vaikka omistajat luulivat niiden olevan kotona.

Kissat tuovat vain pienen osan saalistaan kotiin, joten omistajilta jää tietämättä 85 prosenttia lemmikkiensä tappamista eläimistä, osoitti toinen tutkimus. Öiseen aikaan saalis on useimmiten nisäkkäitä, päivällä lintuja ja liskoja, kertoo Legge.

Ketut ovat kissojen ohella suurin uhka Australian eläimistölle. Tämä kettu tosin on löytänyt kuolleen kengurun, liian ison itse tapettavaksi. Englantilaisten innostus ketunmetsästykseen sai heidät 1800-luvun puolivälissä tuomaan kettuja jahdattaviksi myös Australiassa. Sata vuotta myöhemmin ne olivat levinneet koko mantereelle. Cameron Attree / Alamy / AOP

Viime kuussa Australian parlamentin ympäristökomitea julkaisi hankkeen Australian eläimistön suojelemiseksi kissoilta. Nimeksi annettiin Projekti Nooa (siirryt toiseen palveluun).

– Yksi mustan kesän tragedioista oli ainakin miljardin eläimen kuolema. Villit kissat tappavat saman verran joka vuosi. Se kertoo kissaongelman mittasuhteet, sanoi komitean puheenjohtaja Ted O'Brien.

Hänen mukaansa tavoitteena on kehittää teknologiaa, jolla kissat saadaan kitkettyä Australian luonnosta. Yksi keino ovat sähköistetyt kissa-aidat suojelualeiden ympärillä. Aitojen rakentaminen ja ylläpito on kuitenkin työlästä ja hintavaa.

Toistaiseksi pääkeinona käytetään ilmasta pudotettuja myrkkysyöttejä. Ne ovat myrkyllisiä vain lajeille, joille Australian evoluutio ei ole aikaa myöten antanut puolustuskeinoa.

Kengurunlihan ja kananrasvan sekaan pyöritellään natriumfluoriasetaattia, jota Australiassa on luonnostaan hernekasveissa. Kotoperäisille lajeille on kehittynyt vastustuskyky, mutta kissa kuolee, kun natriumfluoriasetaatti estää sen solujen energiantuotannon.

Niin käy myös ketuille, ja niiden on todettu syövän myrkkysyöttejä vielä ahnaammin kuin kissojen.

Sikoja tuotiin Euroopan maatiloita lihantuotannon siemeneksi, mutta 24 miljoonaa villiintynyttä jälkeläistä ovat nyt yksi Australian tuhoisimmista vieraslajeista. Sikojen ruokahalu on hyvä, ja ne myös levittävät eläin- ja kasvitauteja. Ken Griffiths / Alamy / AOP

Kotikissojen aiheuttamien vahinkojen vähentämiseksi Projekti Nooalla on kolme ehdotusta:

Kissat on rekisteröitävä ja sirutettava. Sen uskotaan lisäävän omistajien huolenpitoa kissoistaan. Maksullinen rekisteröinti myös antaa paikallisviranomaisille varoja kissasääntöjen valvontaan.

Kissat on steriloitava tai kastroitava. Siten hillitään ei-toivottujen poikasten päätymistä osaksi kulku- ja villien kissojen populaatioita.

Kissoja ei saa päästää ulos pimeään aikaan.

Ehdotuksista öinen ulkonaliikkumiskielto on herättänyt eniten arvostelua. Moni pitää luonnollisena, että kotikissakin kulkee omin päin ja etenkin yöllä.

Eläintensuojelijoiden mielestä ehdotukset eivät mene kyllin pitkälle. Vain yöksi määrätty ulkonaliikkumiskielto ei auta lintuja ja liskoja, jotka ovat aktiivisia päivällä, he muistuttavat.

Australian suurin eläinsuojelujärjestö RSPCA on samaa mieltä, myös kissojen itsensä vuoksi. Järjestön suojiin päätyy joka vuosi 65 000 kissaa. Noin 40 prosenttia lopetetaan.

Vain valvottuna liikkuva kissa on suojassa liikenteeltä ja muilta vaaroilta, ei-toivottuja pentuja ei synny, eikä luonnoneläimiä päädy kissan kynsiin, järjestö sanoo.

Kun traktorit korvasivat Euroopasta tuodut työhevoset, niitä päästettiin vapaaksi. Nyt Australiassa on maailman suurin villihevospopulaatio, 400 000 yksilöä, ja kanta kasvaa joka vuosi 23 prosenttia. Herkkä vuoristoluonto kärsii tästä vieraslajista pahoin. Jason Edwards / Alamy / AOP

Taajamien populaatiokissojen ja muiden kulkukissoiksi luokiteltujen kodittomien kissojen määräksi Australiassa arvioidaan runsas miljoona. Kissojen pyydystäminen ja nukuttaminen eivät ole osoittautuneet tehokkaaksi keinoksi pienentää populaatioita.

Joidenkin mielestä tehokkaampi on alkujaan Britanniassa keksitty "loukuta-steriloi-vapauta"-menetelmä. Lisääntymiskyvyttöminä yksilöt voivat jatkaa elämäänsä mutta eivät sukuaan, mikä hävittää populaation pikkuhiljaa humaanisti, menelmän kannattajat sanovat.

Arvostelijoiden mielestä keino on kallis ja kyseenalainen, sillä lisääntymiskyvytönkin kissa hankkii ravintoa.

Australian lainsäädännössä on tällä kohtaa harmaa alue, minkä vuoksi menetelmä tulkitaan paikoin laittomaksi, paikoin ei.

Yksi varhaisvaiheessa oleva suunnitelma on päästää populaatioihin yksilöitä, joiden lisääntymiskykyä on alennettu geenimanipulaatiolla. Ajatuksena on, että geenimuunnoksen periytyessä pentuja syntyy yhä vähemmän ja lopulta populaatio kutistuu olemattomiin.

Tämän päivän tai edes ensi vuosikymmenen ratkaisu se ei ole, sillä teknologiaa on testattu onnistuneesti vasta yksisoluisissa eliöissä. Myös geenimanipuloinnin etiikka herättäisi luultavasti paljon epäluuloa, kommentoi Sarah Legge.

Dingo, villiintynyt eurooppalainen koira vai niiden yhteinen jälkeläinen? Ne voi erottaa toisistaan vain tutkimalla DNA:n. Dingotkin olivat kesyjä koiria tullessaan Australiaan aasialaisten merenkävijöiden mukana 4 000 vuotta sitten. Karjankasvattajat, jotka menettävät vasikoitaan korille, metsästävät niitä muun muassa ansaraudoilla. Nicholas Toh / Alamy / AOP

Samalla kun villiintyneistä kissoista pyritään pääsemään eroon keinolla tai toisella, Australian kotoperäisiä lajeja yritetään pelastaa muillakin tavoilla.

Minikengurua muistuttavien malojen vapauttaminen Newhavenin luonnonpuiston turva-alueelle toissa vuonna oli suuresti iloittu edistysaskel. Malat katosivat luonnosta 1980-luvulla.

Niin pieni otus kuin se onkin, myös malalla on oma roolinsa aavikon ekosysteemissä ja Australian luonnon monimuotoisuudessa.

Mala on yksi pienistä pussieläimistä, jotka kaivelevat maahan kuoppia. Sadekaudella kuopat täyttyvät vedellä ja niihin keräytyy ympäristöstä lehtiä, mistä muodostuu kasvien lisääntymiselle suotuisa mikroympäristö.

Yhtenä mahdollisuutena alkuperäislajien pelastamiseen voisi olla "avustettu evoluutio", jossa lajeja autetaan sopetumaan elinympäristönsä uudenlaisiin uhkiin.

– Kaikki kissoja ei koskaan saada pois Australian luonnosta. Entäpä jos alkaisimmekin miettiä niiden itsensä sijasta niiden saaliseläimiä? Viime kädessä ratkaisu voi olla vain rinnakkaiselo, sanoo Uuden Etelä-Walesin yliopiston biodiversiteettitutkija Katherine Moseby.

Moseby kollegoineen on kokeillut vuosien ajan, miten kaksi uhanalaista pussieläintä, isopussikaniini ja lesueurinkaniinikenguru, voisivat selvitä kissoista.

Aitauksiin on pantu muutamia kissoja, jotka ovat pakottaneet isopussikaniinit ja lesueurinkaniinikengurut reagoimaan mutta eivät ole riittäneet tappamaan kaikkia.

– Evoluution nopeudesta on paljon todisteita, etenkin kun valintapaine on vahva, Moseby sanoo yhdysvaltalaisen Yalen yliopiston ympäristöohjelman lehdessä Yale Environment 360 (siirryt toiseen palveluun).

Korvat kuin kaniinilla ja nimikin, mutta isopussikaniini ei ole kanien sukua. Nisäkäsnimistötoimikunta onkin ehdottanut, että nimeksi muutettaisiin isokorvapusseli. Auscape International Pty / AOP

Australian luonnossa paine on niin raju, etteivät lajit ole ehtineet reagoida siihen kehittämällä selviytymiskeinoja. Normaalisti peto- ja saaliskannat pitävät toisensa tasapainossa – kun toinen yleistyy, toinen tekee samoin, ja päinvastoin.

Myös molemmille Mosebyn tutkimille lajeille on käymässä huonosti. Lesueurinkaniinikenguruja elää nykyisin vain saarilla ja aidatuilla suojelualueilla, ja isopussikaniineja on jäljellä vain kymmenisentuhatta. Ennen alamäkeä molemmat kuuluivat Australian yleisimpiin lajeihin.

Mosebya motivoi toive, että lisäaika riittää pelastamaan uhanalaisia lajeja.

Toivetta tukee se havainto, että jouduttuaan aitaukseen, jossa kissoja oli enemmän kuin ensimmäisessä, harjaantuneet yksilöt selvisivät paremmin kuin kissoihin tottumattomat lajitoverit.

Isopussikaniineista, joille kissa oli vieras peto, hengissä oli 40 päivän päästä vain neljännes. Kissoihin jo kahden vuoden ajan totutelleilla osuus oli kaksi kolmasosaa. Myös lesueurinkaniinikenguruilla oli havaittavissa vastaavaa.

Epäselvää kuitenkin on, oliko syynä vain oppiminen. Jos tulokset kertovat nopeutuneesta evoluutioista, henkiin jäävillä yksilöillä on pedoilta suojeleva geeniperimä, joka ihmisen avulla yleistyy lajien jälkipolvissä.

