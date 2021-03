Mallorcan lomasaarelle saapuu nyt turisteja Saksasta, joka höllensi matkustusrajoituksia viime viikolla

Välimeren suositulle lomasaarelle Mallorcalle saapui tänään hilpeällä tuulella olevia turisteja.

Saksa purki viime viikolla matkailurajoituksia osista Portugalia ja Espanjaa sekä Baleaareilta. Alueille matkustavien ei tarvitse enää mennä karanteeniin kotiinpaluun yhteydessä eikä koronatestiä vaadita loman jälkeen Saksassa.

Säännöt kasvomaskien käytöstä ja turvavälien pitämisestä pysyvät, ja esimerkiksi Espanja vaatii tulijoilta negatiivisen, alle 72 tuntia vanhan koronatestin.

– Tämä on erittäin innostavaa ja tuntuu ihanalta lentää jälleen, vaikka kyse olisikin vain viikosta, sanoo matkailuyrityksestä työskentelevä Bettina lentokentän edustalla uutistoimisto Reutersille.

Nuoret matkailijat hänen takanaan tanssivat.

Vaikka ulkomaalaiset turistit voivat nauttia Baleaarien lomakohteista, espanjalaiset voivat unohtaa lomailun saarella. Pääsiäisen aikana alueiden välillä on matkustuskielto. Tämä on suututtanut monet.

Saksassa matkailu pannassa

Saksan ulkoministeriö neuvoo välttämään tarpeetonta matkustamista alueelle. Saksassa kotimaanmatkailu on edelleen pannassa, koska hotellit eivät saa majoittaa turisteja. Hiihtokeskukset ovat pysyneet koko kauden kiinni.

– Olen Mallorcalla ensimmäistä kertaa. Näinä päivinä emme saa mennä lähestulkoon minnekään. Olen onnellinen siitä, että voimme edes tulla tänne ja lomailla hieman, sanoo opiskelija Max uutistoimisto Reutersille.

Saksalaisten matkailijoiden paluu lomasaarelle tuo helpotusta yhdelle Espanjan pahiten koronapandemiasta kärsineistä toimialoista. Viime vuonna ulkomaisten turistien määrä Espanjassa romahti 80 prosenttia, mikä on matalin taso sitten vuoden 1969.

Mallorcalle saapui sunnuntaina lentoja Frankfurtista, Düsseldorfista, Kööpenhaminasta ja Tukholmasta.

Brittimatkailija uskoo, että Saksa saa pidettyä koronatilanteen hallussa matkailun avaamisesta huolimatta.

– Uskon, että Saksan tilanne on Britanniaa parempi. Britanniassa leviää erilaiset virusmuunnokset, mutta Saksalla tilanne on hieman enemmän hallinnassa. Saksa on ollut varovaisempi rokotteiden kanssa, Britannia toimii liian nopeasti, sanoo Ibizalla Espanjassa opettajana työskentelevä Tim Reutersille.

Korjaako Saksa "vakavan virheen" maanantaina?

Saksassa uusien koronatartuntojen määrä on noussut tasolle, jonka viranomaiset sanovat kuormittavan liikaa sairaaloja.

Saksan viranomaisten on määrä keskustella uusista koronatoimista maanantaina.

Uutistoimisto Reutersin tietojen mukaan yksi mahdollisista keinoista olisi kaikkien ulkomailta palaavien karanteeni ja pakollinen koronatesti.

Saksassa pandemiaa seuraavan Robert Koch -instituutin mukaan Saksan seitsemän päivän ilmaantuvuusluku 100 000 asukasta kohti oli viime viikolla 103,9. Tehohoidon kapasiteetin katsotaan olevan koetuksella, mikäli luku ylittää 100:n.

Voi siis olla, että saksalaisten vapaampi lomailu kestää vain hetken.

Ala-Saksin osavaltion pääministeri Stephan Weil on kutsunut päätöstä matkustamisen avaamisesta ”vakavaksi virheeksi”, kertoo Reuters.

Alustavissa suunnitelmissa on väläytelty myös koronavastuita yrityksille. Mikäli ne eivät voi tarjota työntekijälle etätyömahdollisuutta, niiden pitäisi toimittaa työntekijöilleen kaksi pikatestiä viikossa.

Lähteet: Reuters, AFP