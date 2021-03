Yle kysyi sairaanhoitopiireiltä, miten Astra Zenecan rokotteen käytön keskeytys vaikuttaa – "Tässä on hieman onnea mukana", sanoo johtajaylilääkäri

Porvoossa jonotettiin koronavirusrokotuksiin aiemmin tällä viikolla. Ikäihmisille on joka tapauksessa annettu lähinnä Pfizerin ja Biontechin rokotetta.

Porvoossa jonotettiin koronavirusrokotuksiin aiemmin tällä viikolla. Ikäihmisille on joka tapauksessa annettu lähinnä Pfizerin ja Biontechin rokotetta. Jorge Gonzalez / Yle

Viikon keskeytys Astra Zenecan koronavirusrokotteen käytössä ei juuri viivästytä rokotuksia Suomessa. Asia selviää Ylen soittokierroksesta eri sairaanhoitopiireihin sekä Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen (THL) asiantuntijoilta.

THL:n johtava asiantuntija Mia Kontio sanoo, että Astra Zenecan määrät ovat olleet muutenkin pieniä. Perjantaina rokotetta saapui vain 12 000 annoksen erä ja ensi viikon perjantaina tulossa on 13 000 annosta Astra Zenecaa.

– Biontechin ja Pfizerin rokotetta tulee noin 112 000 annosta viikossa nyt tulevalla viikolla ja sitä seuraavalla viikolla. Astra Zenecan määrä aika pieni osa siitä. Tietysti se aina vaikuttaa, mutta onneksi pääosin tulee Pfizerin rokotetta, Kontio vertaa.

– En näe, että tämä viikon tauko uhkaa meidän suurta kuvaamme, arvioi myös THL:n ylilääkäri Hanna Nohynek.

Biontechin ja Pfizerin rokotetta voidaan antaa nyt myös heille, joille oli tarkoitus antaa Astra Zenecan rokote.

– Jonkin verran häslinkiä tämä aiheuttaa kentälle, kun niille, joille on varattu Astra Zeneca -rokoteaika, pitääkin laittaa toista rokotetta. Käytännön logistista lisätyötä tulee, Nohynek jatkaa.

Astra Zenecan rokotetta oli määrä antaa lähinnä lääketieteelliseen riskiryhmään kuuluville alle 70-vuotiaille. Jorge Gonzalez / Yle

Astra Zenecan rokotetta on Suomessa jaettu väestöpohjaisesti, tasaisesti ympäri Suomen 18–69-vuotiaiden määrän suhteen, kertoo Kontio. Sitä oli määrä antaa lähinnä hoitohenkilökunnalle tai työikäisille lääketieteelliseen riskiryhmään kuuluville.

– Ehdimme juuri siirtyä rokottamaan myös ikääntyneitä Astra Zenecalla. Onneksi keskeytys ei hirveästi siihen ryhmään vaikuta. Arvioimme, että huhtikuun puoliväliin mennessä saamme kaikki yli 70 vuotta täyttäneet rokotettua ainakin yhdellä annoksella. Tämä ei kyllä tule myöhästymään kuin korkeintaan viikolla, Kontio arvioi.

Viivästykset harmittavat, mutta eivät ole kriittisiä

Hyllytyksen vaikutus on alueellisesti tasainen. Pahimmat vaikutukset ovat pääkaupunkiseudulla, jossa joudutaan siirtämään tuhansia rokotusaikoja.

Helsingin kaupungin terveysasemien johtajalääkäri Timo Lukkarinen kertoo, että tulevalla viikolla oli tarkoitus rokottaa jopa pari tuhatta kaupunkilaista juuri Astra Zenecan rokotteella.

– Kyllä se on iso joukko, jolla rokotusaika tulee siirtymään.

Samaan hengenvetoon Lukkarinen toteaa, että merkitys ei kuitenkaan ole suhteessa suuri verrattuna Pfizerin rokotteeseen, jota Helsinki saa jopa 10 000 annosta viikossa.

– Tärkeintä on kuitenkin kokonaisuus. Kun koko Helsingissä rokotetaan, niin tarvitaan satoja tuhansia rokotteita. Jos emme tällä viikolla pysty pistämään 2 000 rokotetta, niin se pystytään kuromaan hetkessä umpeen, Lukkarinen lisää.

Keskeytyksessä oli mukana onnea, sillä Astra Zenecan määrät ovat olleet varsin vähäisiä. Jorge Gonzalez / Yle

Varsinais-Suomen sairaanhoitopiirin johtajaylilääkäri Mikko Pietilä myöntää, että viivästykset rokotuksissa ovat harmillisia.

– Tässä on siinä mielessä hieman kuitenkin onnea mukana, että ensi ja seuraava viikko oli Astra Zenecan rokotteen suhteen varsin vähäisille toimitusmäärille perustuva. Pikaisen tarkastuksen jälkeen yhdessäkään alueemme kunnassa ei jouduta menemään ainakaan alle puoleen arvioidusta rokotusmäärästä kahden seuraavan viikon aikana, Pietilä sanoo.

TYKSissä oli tarkoitus rokottaa ensi viikon alussa muutama sata hoitohenkilökunnan jäsentä Astra Zenecalla. Nyt rokotukset myöhästyvät.

– Kokonaisuutena tämä tietysti hieman harmittaa, mutta toisaalta ei aiheuta kriittistä haittaa sairaalan toiminnalle, Pietilä vakuuttaa.

Satoja varattuja rokotusaikoja jouduttu perumaan tai siirtämään

Myös muualla maassa vaikutukset ovat ainakin toistaiseksi melko vähäisiä.

Esimerkiksi Etelä-Karjalan Eksoten sekä Etelä- ja Keski-Pohjanmaan sairaanhoitopiirien alueilla ensi viikoksi sovittuihin rokotusaikoihin ei tule muutoksia ja Vaasassakin muutokset ovat hyvin pieniä, kun rokotukset pystytään hoitamaan Pfizerin ja Biontechin rokotteella.

Kanta-Hämeessä on aloitettu rokotusaikojen peruminen ja siirtäminen myöhemmäksi, kertoo sairaanhoitopiirin perusterveydenhuollon yksikön ylilääkäri Tiina Merivuori. Määrällisesti se tarkoittaa joitain satoja.

Rokotusvuoroja odotettiin Lohjan Tennari-urheiluhallissa torstaina. Petteri Bülow / Yle

Rokotusaikoja perutaan myös Päijät-Hämeen hyvinvointiyhtymän alueella. Korvaavaa aikaa ei saa vielä ensi viikolle, koska ylimääräisiä rokotteita ei ole, johtajaylilääkäri Tuomo Nieminen sanoo. Niemisen mukaan Astra Zenecalla rokotettavien määrä olisi ollut yhtymän alueella ensi viikolla pieni, satoja henkilöitä.

Rovaniemellä puolestaan on peruttu maanantain kaikki Astra Zenecan rokostusajat, joita on yhteensä 160.

– Tiistain ja keskiviikon osalta katsomme, ehdimmekö saada korvaavaa rokotetta, toteaa Rovaniemen kaupungin hallintoylilääkäri Paula Reponen.

Länsi-Pohjassa rokotuksia jatketaan edelleen Pfizer-Biontechin ja Modernan rokotteilla.

– Astra Zenecan rokotemäärä on kokonaisuutena Länsi-Pohjan sairaanhoitopiirin alueella pieni. Se voidaan kuroa kiinni, jos Astra Zenecalle jatkolupa heltiää viikon tauon jälkeen, toteaa Länsi-Pohjan sairaanhoitopiirin johtajaylilääkäri Jyri J. Taskila.

Pohjois-Karjalassa, Pohjois- ja Itä-Savossa sekä Kainuussa Astra Zenecan rokotusajat on peruttu ensi viikolta ja aikoja siirretään, mutta määrät ovat vähäisiä. Myöskään Keski-Suomesta tai Etelä-Savosta ei arvioida, että keskeytyksellä olisi suurta merkitystä rokotuksiin.

Terveydenhoitaja Johanna Repo antaa koronarokotteen Kari Lappalaiselle Lohjalla torstaina. Petteri Bülow / Yle

Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin mukaan Oulussa oli tarkoitus pistää 1 250 Astra Zenecan rokotetta, joille ei toistaiseksi ole löytynyt korvaajaa. Oulun kaupungin mukaan Oulussa on ilmennyt merkittävässä määrin rokotteesta kieltäytymisiä Astra Zenecan rokotteen kohdalla tällä viikolla.

Hyvin harvinainen sairaus

Astra Zenecan rokote päätettiin hyllyttää Suomessa perjantaina, kun ilmeni, että sillä saattaa olla yhteys aivolaskimotukoksiin. THL haluaa selvitää rokotteen yhteyden kahteen Suomessa ilmi tulleeseen sairaustapaukseen.

– Puhutaan sinusstromboosista, joka on harvinainen aivolaskimoiden tukos. Suomessa se todetaan noin 70 potilaalla vuosittain. Sairastuneiden keski-ikä on noin 40 vuotta, ja naisten osuus potilaista on suurempi, alle 55-vuotiaista jopa yli 70 prosenttia, selventää ylilääkäri Nohynek.

Norjassa, Tanskassa ja Saksassa on havaittu, että aivolaskimotukoksia on ollut normaalia enemmän pian Astra Zenecan rokotteen antamisen jälkeen. Tapauksia yhdistää se, että ne ovat ilmenneet 20–50-vuotiailla naisilla noin 4–16 vuorokautta rokotteen antamisen jälkeen.

Loppuviikosta kaksi tapausta tuli Fimean tietoon myös Suomessa. Molemmilla sairastuneilla henkilöillä on verisuonitukokseen liittyviä lääketieteellisiä riskitekijöitä ja potilaiden tutkimukset ovat yhä kesken.

– Haluamme ymmärtää, mitä näissä mahdollisesti on tapahtunut, mikä rokotuksen rooli on ollut ja kuinka paljon nyt sairastuneilla on muita tukoksiin myötävaikuttavia tekijöitä, jotta osaamme tehdä johtopäätökset rokotusohjelman jatkamisen näkökulmasta ja ohjeistaa rokotettavia ihmisiä, Nohynek sanoo.

Veritulppa­taipumukseen liittyviä riskitekijöitä ovat ainakin e-pillerit, lihavuus, rasva-aineenvaihdunnan häiriöt ja jotkut lääkkeet.

Rokotukset jatkunevat pian

Ylilääkäri Hanna Nohynek kertoo toivovansa, että Astra Zenecan rokotteiden antamisen keskeytys olisi lyhytaikainen ja sen jälkeen päästäisiin taas jatkamaan rokotuksia. Parhaillaan niin Suomen kuin muiden Pohjoismaidenkin asiantuntijat selvittävät havaittuja tapauksia ja rokotteen osuutta niissä.

– Toivon, että tämän viikon aikana saadaan riittävästi selvyyttä siitä, mistä tässä on kysymys ja mikä on tutkijoiden näkemys myös muissa Pohjoismaissa ja Saksassa.

THL:n ylilääkäri Hanna Nohynek toivoo, että rokotukset Astra Zenecalla saataisiin jatkumaan mahdollisimman pian. Antti Lähteenmäki / Yle

Nohynek muistuttaa, että rokotteeseen liittyvästä varotoimesta on jo kerrottu.

– Olemme ohjeistaneet, että jos ihmisille Astra Zenecan rokotteen ottamisen jälkeen tulee neljäntenä päivänä siitä eteenpäin voimakasta päänsärkyä tai selvästi suurentunutta mustelmataipumusta, on syytä ottaa yhteyttä terveydenhuoltoon.

Nohynekin mukaan asiantuntijalausunnoista riippuu, riittääkö varotoimi myöhemminkin vai onko rokotteen käyttöä syytä rajata vain tiettyihin ryhmiin.

– On kuitenkin erittäin hyvä asia, että kaikkein haavoittuvin ryhmä eli yli 70-vuotiaat saadaan suojattua ainakin yhdellä annoksella huhtikuun puoleenväliin tai ihan viimeistään huhtikuun loppuun mennessä. Sitten ollaan jo hyvässä tilanteessa, kun yksi ryhmä on saatu suojattua, päättää puolestaan Kontio.

