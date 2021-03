Tältä näyttää 20 miljoonaa tähteä – suomalainen astrokuvaaja kerää maailmalta hehkutusta mosaiikkikuvallaan, jonka tekeminen kesti 12 vuotta

J-P Metsävainion kiitelty kuva on koottu monista palasista.

J-P Metsävainion kiitelty kuva on koottu monista palasista. J-P Metsävainio

Kuvaajan mukaan kuva on ensimmäinen kaltaisensa koko maailmassa. Sen tarkkuus ja värisyvyys ihastuttavat yleisöä.

Kotigalaksimme Linnunrata saattaa olla 100 000 valovuoden laajuinen, mutta astrokuvaaja Jukka-Pekka Metsävainio on saanut vangittua siitä suuren osan. Metsävainion ainutlaatuinen kuva Linnunradasta niittää mainetta maailmalla.

Mosaiikkikuvista koostuvaa valtavaa kuvaa on ihailtu Kiinasta Intiaan ja arabimaihin asti. Myös yhdysvaltalainen mediajätti CNN uutisoi kuvasta. (siirryt toiseen palveluun)

Valtavan kuvan luominen on kestänyt lähes 12 vuotta ja 1 250 valotustuntia. Metsävainion projekti alkoi jo vuonna 2009, jolloin hän kuvasi ensimmäiset kuvat. Yksittäiset kuvat muodostavat massiivisen mosaiikkikuvan, joka sisältää 234 yksittäistä kuvapaneelia. Kuva on peräti 100 000 pikseliä leveä.

Äärimmäisen tarkassa ja yksityiskohdiltaan rikkaassa kuvassa näkyy yli 20 miljoonaa tähteä. Se kattaa 125 astetta taivasta Härän tähdistöstä Joutseneen.

J.P Metsävainion kuva kattaa kattaa 125 astetta tähtitaivaasta. J-P metsävainio

– Luulen, että tämä kuva on ensimmäinen maailmassa, joka näyttää Linnunradan tällä resoluutiolla ja syvyydellä kaikilla kolmella värikanavalla. Kuva koostuu vuosien varrella kuvaamistani itsenäisistä teoksista, jotka yhdistetty suureksi mosaiikkikuvaksi kuvaamalla otosten välit vähitellen umpeen, kertoo Metsävainio.

Metsävainio koosti mosaiikkikuvan käyttämällä tähtiä apunaan yksittäisten kuvien kohdistamisessa. Monimutkainen kuva on vaatinut tekijältään paitsi pitkäjänteisyttä, myös luovuutta ja ymmärrystä avaruudesta.

Lisää kuvia työprosessista voi katsoa Metsävainion blogista (siirryt toiseen palveluun), jonka kävijämäärät ovat CNN:n mukaan räjähtäneet kuvan huomion vuoksi. Jokainen Metsävainion kuva on myös yksittäinen teos.

Kaikki yksityiskohdat erottuvat

Metsävainio kuvasi kuvat observatoriossaan Oulussa. Hänen mukaansa sen tarkkuus ja valotusten syvyys tekevät kuvasta ainutlaatuisen. Kuvasta erottaa pienimmätkin yksityiskohdat sen korkean resoluution vuoksi.

– Tämä on merkittävä kuva minulle, mutta myös avaruudesta, taiteesta ja tekniikasta kiinnostuneet mediat ovat arvostaneet luomaani taideteosta.

Metsävainio julkaisi kuvan 16. maaliskuuta. Valokuvauksen julkaisu PetaPixel noteerasi kuvan (siirryt toiseen palveluun), ja sen jälkeen useat mediat eri puolilla maailmaa ovat kirjoittaneet siitä.

– Kuvan saama huomio maailmalla on valtaisa, Metsävainio sanoo.

– Kuvataiteilijana minulle on tärkeää, että kuva herättää tunteita ja ajatuksia, vaikkei sen kohteesta ei tietäisi mitään.

Yksityiskohta J-P Metsävainion kuvaamasta linnunratavalokuvasta. J-P Metsävainio

Brian May fanittaa

Metsävainio on maailmalla tunnettu ja arvostettu astrokuvaaja. Hänen kuviaan on julkaistu muun muassa National Geographicin ja Nasan julkaisuissa sekä televisiossa ja elokuvissa. Myös Vatikaanin observatorion julkaisema virallinen kalenteri on saanut kanteensa Metsävainion ottaman kuvan Joutsenen tähdistöstä.

Metsävainion faneihin lukeutuu myös Queen-yhtyeen kitaristi ja astrofyysikko Brian May. May ja Astronomy-lehden päätoimittaja David J. Eicher julkaisivat viime vuonna Comic Clouds 3D-kirjan, jonka kuvat ovat Metsävainion teoksia.

Queenin kitaristi Brian May kertoo videolla yhteistyöstä oululaisen astrokuvaaja Jukka-Pekka Metsävainion kanssa.

