Yle Brasiliassa: Läheiset surevat koronatragediaa autiossa São Paulossa – "Presidenttimme on kansanmurhaaja"

São PauloSãopaulolaisen Vera Balciunas Santosin on mahdotonta puhua Brasilian koronatilanteesta itkemättä. Hän on menettänyt pandemialle kuusi läheistään. Nyt poika ja raskaana oleva miniä ovat saaneet tartunnan.

– Tilanne on surkea. Presidenttimme Jair Bolsonaro ei huolehdi perustarpeista eikä ota koronaa vakavasti. Hän on empatiakyvytön kansanmurhaaja. Menetin perheenjäseniä ja ystäviä hänen takiaan, eläkkeellä oleva Balciunas Santos sanoo Ylelle.

Vera Balciunas Santos vihaa presidentti Jair Bolsonaroa. Johanna Pohjola / Yle

Brasiliassa koronaan kuoli tiistaina yli 3 158 ihmistä, enemmän kuin koskaan tähän mennessä vuorokauden aikana. Tilanne on erityisen synkkä suurkaupunki São Paulossa, jossa tehohoitopaikat eivät riitä kaikille.

Myös malli Barbara Rossi purskahtaa itkuun asiasta puhuessaan. Pandemia on Brasiliassa pahimmillaan.

– Menetin koronalle ystäväni. Se on surullista, koska hän oli nuori. Moni ajattelee, että ei saa tartuntaa, jos vain huolehtii turvaväleistä. Mutta virus voi silti tarttua. Se ei ole leikin asia, Rossi sanoo.

Barbara Rossi teki São Paulon liikekeskustassa mallinkuvauksia. Johanna Pohjola / Yle

Rokotukset jumittavat

Brasiliaa pidetään tarttuvine P1-variantteineen maailmanlaajuisena uhkana. Se näkyy ainakin naapurimaissa Venezuelassa ja Uruguayssa, jossa tartuntojen määrä on viime aikoina kasvanut hurjasti.

Vera Balciunas Santos on uhasta samaa mieltä. Hän pelkää, että pandemian jatkuminen johtaa uusiin variantteihin. Aiheesta on Brasiliassa tehty tuore tutkimus (siirryt toiseen palveluun).

– Brasilia on globaali uhka, koska rokotteita ei ole riittävästi ja presidentti viivyttelee ratkaisujen sijaan. Ihmisiä kuolee, koska heille ei ole tilaa sairaaloissa, Balciunas Santos sanoo.

Haudankaivaja työskenteli Viola Formosan hautausmaalla São Paulossa. Fernando Bizerra Jr / EPA

Brasiliassa kaksi rokoteannosta on saanut vajaat kolme prosenttia väestöstä. Presidentti Bolsonaro julisti tiistaina kansallisella televisiokanavalla, että brasilialaiset tullaan rokottamaan vuoden loppuun mennessä.

– Teemme vuodesta 2021 rokotusten vuoden brasilialaisille. Taistelemme koronavirusta vastaan väsymättömästi, hän sanoi.

Bolsonaro on harannut osavaltioiden sulkutoimia vastaan, jotta talous ei kärsisi. Maailman terveysjärjestö on vaatinut, että Brasilian liittovaltio ja osavaltiot pyrkisivät yksimielisyyteen.

São Paulon keskustassa ihmiset kalisuttivat tiistai-iltana kattiloitaan ikkunoista ja parvekkeilta ja vaativat presidentin eroa. Hänen kannattajansa ovat puolestaan protestoineet rajoituksia vastaan.

Jair Bolsonaron kannattajat protestoivat liikkeiden sulkemista São Paulossa 14. maaliskuuta. Fernando Bizerra Jr / EPA

Kiihkeä suurkaupunki vaimeni

Noin 12 miljoonan asukkaan São Pauloa kutsutaan kaupungiksi, joka ei koskaan pysähdy. Nyt on ollut pakko. Osavaltiossa vain ruokakaupat, apteekit ja take away -ravintolat saavat olla auki. Öisin on voimassa ulkonaliikkumiskielto.

Liikekeskustan tavallisesti vilkkaalla suurkadulla Avenida Paulistalla on väljää. Liikenneruuhkat ovat tipotiessään. Ihmiset kulkevat vikkelästi koteihinsa, valtaosalla on maski.

Sulkutoimet tuntuvat olevan kaupunkilaisille melkein yhtä suuri järkytys kuin korona-aallon tuhoisuus. Tudo fechado, kaikki suljettu, moni toistelee epäuskoisena.

São Paulon kaduilla on poikkeuksellisen hiljaista. Johanna Pohjola / Yle

– Ihmiset eivät halua lähteä ulos. Minä en pelkää enää kuten aiemmin. Huolehdin terveydestäni maskilla ja desinfiointiaineella. Luojan kiitos en ole menettänyt koronalle ketään, pysäköintiyhtiössä ja ruokalähettinä työskentelevä Gionei Calheira Souza sanoo.

Pysäköintipisteellä on hänen mukaansa hiljaista, mutta ruokaläheteillä töitä riittää. São Paulossa lähikuukausien pyhäpäivät on aikaistettu putkeen ensi viikolle, jotta asukkaat todella pysyisivät kotonaan.

– Tilanne on yrityksille hankala, moni joutuu irtisanomaan työntekijöitään. Uskon, että ongelmat jatkuvat vielä pitkään, Calheira Souza sanoo.

Gionei Calheira Souzan lähipiirissä kukaan ei ole kuollut koronaan. Johanna Pohjola / Yle

Osa yrittäjistä kapinoi salaa

Kaikki eivät sulkutoimia tottele. Esimerkiksi jotkut vaateliikkeet pitävät turvaoviaan raollaan niin, että asiakkaat mahtuvat halutessaan sisään.

Myös Francisco Daschagan parturiliike on salaa auki. Daschaga vahtii lähikadulla, näkyykö poliisia. Silloin hän soittaa nopeasti työntekijälleen, joka sulkee ovet.

Daschaga tietää, että koronatilanne on vakava. Mutta tärkeä on elantokin, hän perustelee.

– Ainoa keino on huolehtia turvatoimista, pestä käsiä ja desinfioida. Korona on näkymätön eikä erottele ihmisiä. Se voi tarttua mistä vain, Daschaga sanoo.

Harri Vähäkangas / Yle

Kun ravintolat sulkeutuvat iltakahdeksalta, suurkaupungin kadut muuttuvat lähes aavemaisiksi.

Kaikilla ei myöskään ole kotia, jossa pysytellä. Pimeän tultua kaduille leiriytyy kodittomia, joiden määrä on kasvanut Brasiliassa pandemian seurauksena.

Lue lisää:

Brasiliassa koronakuolleiden määrässä uusi ennätys, presidentti Bolsonaro vaihtoi taas terveysministeriä – Koronatoimia moititaan riittämättömiksi

Brasilia matkalla kohti pahinta koronakuolemien viikkoa, populistipresidentin kansanedustajapoika neuvoi työntämään maskit syvälle

Amazonian virusmuunnos jyllää Brasiliassa, illuusio laumasuojasta petti: "Me kaikki saamme lopulta tartunnan"

Brasilian slummit taistelevat koronakriisiä vastaan – 10 suurinta favelaa perustavat oman pankkinsa