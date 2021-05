Brasilialaismies tahtoo Suomeen niin kovasti, että alkoi tubettaa suomeksi – videolla hän kertoo, mikä on suomalaisin sana ja paras kissan nimi

INDAIATUBA Kaikki alkoi näistä sanoista: vihaan sinua, ihminen.

Niin laulaa suomalainen metalliyhtye Stam1na kappaleessaan Kadonneet kolme sanaa. Kertosäe sai brasilialaisen Gustavo Teixeiran, 29, innostumaan suomen kielestä kymmenen vuotta sitten.

Hän opiskeli kieltä itse netissä ja tubettaa nyt suomeksi suomalaisille nimellä Brassinyymi (siirryt toiseen palveluun). Moni Youtube-videoista alkaa: Hei suomalaiset! Miten menee? Tai: Terveterve kaikki suomalaiset!

Teixeiran kanavalla on runsaat 400 tilaajaa. Se on pikkupieni, kuten tubettaja itse sanoo. Videot ovatkin vain väline suurempaan tavoitteeseen, Suomeen. Sinne Teixeira haluaa. Niin lukee hänen sähköpostiosoitteessaankin: tahtoisinvainsuomeen.

Hän kokee, että viihtyisi introverttina Suomessa. Brasiliassa on kova paine olla puhelias ja hymyilevä, hän perustelee.

– Brasilialaiset ovat liian äänekkäitä ja iloisia. Suomalaiset ovat enemmän kaltaisiani, hiljaisempia. He itse pitävät sitä huonona, mutta minunlaiselleni Suomi olisi parempi maa, Teixeira kertoo kotonaan Indaiatuban kaupungissa São Paulon lähellä.

Stam1nan sanat kuulostivat Teixeirasta niin tuoreilta ja ainutlaatuisilta, että hän koukuttui suomen kieleen. Johanna Pohjola / Yle

Myös Suomen turvallisuus kiehtoo häntä. Hän tietää, että Suomessakin on ongelmansa.

– Kylmyys olisi parempi ongelma minulle. Olen saanut jo tarpeeksi aurinkoa, en halua sitä enää. Suomalaiset kertovat kauhutarinoita kaamoksesta, mutta haluaisin kokea sen. Haluan nähdä, millaista on, kun on aivan pimeää ja 20 miinusastetta.

Mutkikas kielioppi koukutti

Gustavo Teixeira puhuu myös englantia ja opiskelee kiinaa, mistä hän pitää blogia (siirryt toiseen palveluun). Lempikieli on kuitenkin suomi. Hän opiskeli sitä kolmen vuoden ajan netissä.

Käytössä olivat emeritusprofessori Fred Karlssonin teos Finnish: An Essential Grammar ja Uusi kielemme-sivusto. Teixeira kuunteli Ylen uutisia selkosuomeksi ja chattaili suomalaisten kanssa nettifoorumeilla, kuten Omeglessa. Sanojen taivutukset hän tarkisti vapaasta sanakirjasta Wiktionarysta.

Teixeira pitää erityisesti suomen rakenteesta ja kieliopista.

– Suomen kielessä on paljon liikkuvia osia, mutta ne liikkuvat säännöllisesti. Opittavaa on paljon, mutta se on suurelta osin loogista. Esimerkiksi viron kieli on yksinkertaisempi mutta epäsäännöllisempi, hän sanoo.

Vaikein äännettävä on hänen mielestään Yrjö. Haastavaa on ollut myös partitiivin käyttö verbin yhteydessä. Kuuluuko sanoa: "on kaunis kävellä" vai "on kaunista kävellä"? Entä "odotus on pitkä" vai "odotus on pitkää"?

Teixeiran kotikaupungissa Indaiatubassa on 250 000 asukasta. "Suomessa voisi kävellä ulos keskellä yötä ilman pelkoa, että tulee ryöstetyksi", hän sanoo. Johanna Pohjola / Yle

Teixeira on eri mieltä siitä, että suomi olisi erityisen vaikea kieli.

– Kaikki kielet ovat vaikeita. Pitää oppia sanasto, mikä vie satoja tunteja. Toinen asia on sanojen käyttö ja niiden ymmärtäminen puheessa. Molemmat asiat koskevat kaikkia kieliä.

Joidenkin Youtube-katsojien on ollut vaikea uskoa vaaleaa Teixeiraa brasilialaiseksi. Hän joutuu usein oikomaan tietoja, joiden mukaan hän olisi virolainen tai suomalaisten jälkeläinen.

Hän on asunut Brasiliassa koko ikänsä, eikä ole koskaan käynyt ulkomailla. Äidin suvussa on italialaisia ja isällä saksalaisia juuria, mutta vanhemmat ovat Brasiliassa syntyneitä brasilialaisia.

– En pidä siitä, että minusta keksitään valheita. Olen sataprosenttisesti brasilialainen. En tiedä, miltä virolainen aksentti kuulostaa. Luulen, että suomalaiset eivät tunne brasilialaista aksenttia, kun me puhumme suomea.

Teixeira asuu äitinsä Silvana Guitten ja veljensä kanssa. "Suomi on hänen intohimonsa. Jos hän lähtee sinne, tulisin käymään", Guitte sanoo pojastaan. Johanna Pohjola / Yle

"Haluan Suomen hyödylliseksi jäseneksi"

Suomalaiset metalliyhtyeet ovat suosittuja Brasiliassa ja muualla Latinalaisessa Amerikassa. Ainakin Nightwishilla, Sonata Arcticalla, Apocalypticalla ja Children of Bodomilla on Brasiliassa faniklubit.

Vaikka musiikkityyli on marginaalissa, 210 asukkaan Brasiliassa jo yksikin prosentti tarkoittaa paria miljoonaa fania, toteaa suurlähettiläs Jouko Leinonen Suomen Brasílian-suurlähetystöstä. Suosio on näkynyt Suomesta kiinnostuneiden yhteydenotoissa.

– Tajusin 2000-luvun alussa, että Suomi on Saksan ohella metallimusiikin ja punk-suuntausten suurvalta. Brasiliassa levyjen myyntimäärät ovat joillekin bändeille jopa suurempia kuin Suomessa, Leinonen kertoo puhelimitse pääkaupungista Brasíliasta.

Metallimusiikki on myös Suomi-brändin väline. Faneilta tulee nykyään vähemmän sähköpostia, some-tykkäyksiä sitäkin enemmän. Suosittuja ovat etenkin lähetystön konserttipostaukset.

Leinosen mukaan Suomi-intoa sytyttävät myös Netflix-sarjat Karppi ja Sorjonen sekä dekkarit.

– Ne ovat portteja. Sanoitukset ovat sellaisia, että halutaan tietää, missä kulttuurissa sanotaan näin. Se on aitoa kiinnostusta. Edes Formula-fanit eivät siinä mitassa etsi tietoa Suomesta.

Stam1nan genreä kutsutaan thrash metaliksi. Teixeira pitää myös Turmion Kätilöistä, joka edustaa industrial metalia (konemetalli).

Hänen videoidensa katsoja lähetti hiljattain Stam1nalle linkin miehen Youtube-kanavaan: tämä on teidän inspiraationne ansiota. Hianoa hianoa, yhtye vastasi.

Teixeira rakastaa kielten opiskelua. Hän hallitsee luetun kiinan ja opettelee nyt puhumaan sitä. Johanna Pohjola / Yle

Suomeen Teixeira tahtoisi pysyvästi, töihin tai kielialan opiskelijaksi. Kaikki kieliin liittyvä kiinnostaa.

– Etsin apua mahdollisilta ihmisiltä. Ehkä kielitaidostani voisi olla hyötyä suomalaiselle yritykselle. Haluan ryhtyä suomalaisen yhteiskunnan hyödylliseksi jäseneksi. Se on enemmän kuin unelma.

Teixeira on työtön, joten varaa Suomen-turistimatkaan ei ole. Vaivaksikaan hän ei halua olla.

Aiemmin brasilialainen opiskeli tietotekniikkaa ja työskenteli hotellivirkailijana. Pomo kuitenkin toivoi, että hän olisi sosiaalisempi.

Gustavo Teixeira on kuullut, että Suomessa pärjäävät nekin, joilla ei ole koko ajan jotain sanottavaa. Siksi hän tubettaa suomalaisille ja katsoo, mihin se johtaa.

– Kanavani tarkoitus on sanoa: Hei Suomi, olen olemassa. En halua 60-vuotiaana ajatella, että en edes yrittänyt, hän sanoo.

Voit keskustella aiheesta perjantaihin kello 23:een saakka.

Lue lisää:

Brasiliassa Suomi-punkin fanit ruotivat bändien eroja: "Johtuuko kylmästä vai kaamoksesta, mutta pohjoisen bändit ovat parempia"

"Siellä riittää tilaa, kauniita asioita ja keikalla saa juoda viinaa" – tapasimme japanilaisia, joiden mielestä Suomi on mahtava maa