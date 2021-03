Humanitaariseen kriisiin Meksikon rajalla yritetään löytää ratkaisua Yhdysvaltain hallinnossa – Biden: Vierailen rajalla jossain vaiheessa

Siirtolaiset osoittivat mieltä Yhdysvaltain ja Meksikon rajalla 17. maaliskuuta Tijuanassa. Uudet käytänteet Yhdysvaltain rajalla ovat herättäneet jännitteitä ja pelkoa rajan yli pyrkivien ihmisten keskuudessa samalla, kun siirtolaisten määrä on kasvanut.

Siirtolaiset osoittivat mieltä Yhdysvaltain ja Meksikon rajalla 17. maaliskuuta Tijuanassa. Uudet käytänteet Yhdysvaltain rajalla ovat herättäneet jännitteitä ja pelkoa rajan yli pyrkivien ihmisten keskuudessa samalla, kun siirtolaisten määrä on kasvanut. Joebeth Terriquez / EPA

Yhdysvaltain kotimaan turvallisuusviraston johtaja viestitti rajan yli pyrkiville siirtolaisille, että raja on kiinni.

Yhdysvaltain presidentin Joe Bidenin hallinto pyrkii saamaan hallintaan humanitaarisen kriisin Yhdysvaltain ja Meksikon rajalla, jossa maahan pyrkivien siirtolaisten määrä on kasvanut hallitsemattomaksi.

Tällä hetkellä siirtolaisia pyrkii Yhdysvaltoihin eritoten Keski-Amerikan valtioista väkivaltaisuuksien, luonnononnettomuuksien ja taloudellisten ongelmien vuoksi.

Edellisen presidentin Donald Trumpin siirtolaispolitiikan purkaminen on yksi Bidenin hallinnon tavoitteista. Niin republikaanien kuin demokraattienkin riveistä on kuulunut arvostelu, koska hallinnon tavoite on lisännyt Yhdysvaltoihin pyrkivien siirtolaisten määrää.

Biden sanoi sunnuntaina, että hän pyrkii vierailemaan Meksikon rajalla “jossain vaiheessa”, mutta ei tarkentanut mahdollista aikataulua vierailulleen.

Biden sanoi myös, että hänen hallintonsa pyrkii varmistamaan, että potentiaaliset turvapaikanhakijat tekevät turvapaikkahakemuksensa kotimaastaan käsin.

Yhdysvaltain kotimaan turvallisuusviraston korkea virkamies Alejandro Mayorkas leppyytteli arvostelijoita sunnuntaina ja lähetti viestin maahan pyrkiville siirtolaisille.

– Raja on kiinni. Nyt ei ole aika tulla. Älkää tulko rajalle, Mayorkas sanoo.

Hän kuitenkin lisäsi, että rajan yli pyrkivien lapsien tarpeet pyritään turvaamaan.

Viranomaiset ponnistelevat tällä hetkellä erityisesti yksin liikkeellä olevien lasten majoittamisen ja heidän hakemusten käsittelemisen kanssa. Monet lapsista jumiutuvat päiväkausiksi vankilamaisiin oloihin raja-asemille ennen kuin heidät saadaan sijoitettua turvapaikkoihin.

Viranomaiset aikovat sijoittaa osan turvapaikkaa hakevista perheistä hotelleihin. Tämän suunnitelman toteuttamista auttavat avustusjärjestöt, uutistoimisto Reuters kertoo.

Lähteet: Reuters, AP, AFP