Oulun kaupunginsairaalan ryppäässä 18 kuolemantapausta – tartuntoja on yhteensä 118 kuukauden ajalta

Tilanne on nyt palautumassa normaaliksi. Yhdellä osastolla on vielä tällä viikolla karanteenitoimia.

Oulun kaupunginsairaalaan koronaryppäästä on tullut uusi tieto menehtyneiden määrästä, nyt kaikkiaan 18 henkilön kerrotaan kuolleen virustartunnan seurauksena kuukauden aikana. Lisäksi viikonloppuna kaupunginsairaalan ketjussa on ollut yksi jatkotartunta, joka on peräisin parantumattomasti sairaiden osastolta.

Kaikkiaan tartuntoja on ollut ryppään alkuajoista tähän saakka 118.

Sairaalan toiminta on palaamassa normaaliksi, kun ryppääseen liittyviä tartuntoja on ollut enää yksittäisiä. Muun muassa parantumattomasti sairaille tarkoitetun kotihoitoringin toiminta on taas käynnistetty supistetusti. Osastolla H3 on todettu virukselle altistuminen, joten siellä on vielä tällä viikolla karanteeneja. Testejäkin osin jatketaan.