Ikääntyneiden talousvaikeudet lisääntyvät – korona vei eläkeläistenkin keikkatyöt, aikuisia lapsia autetaan omalla kustannuksella

Eläkkeelle jäädään yhä useammin niin, että velkaa on vielä jäljellä. Lisätulojen jäädessä yllättäin pois eläke ei välttämättä riitä velkoihin. Kuvituskuva. Ismo Pekkarinen / AOP

Myös ulosottojen määrä eläkeikäisillä on kasvanut.

Ikääntyneiden talousvaikeudet ovat lisääntyneet.

Tämä näkyy muun muassa Takuusäätiön talous- ja velkaneuvonnassa, jossa eläkkeelle jääneet ovat kasvava ryhmä. Yhteydenottoja tulee selvästi enemmän kuin ennen.

– On tullut yhteydenottoja eläkeikäisiltä, jotka ovat pohtineet miten saavat asunnon vastikkeen tai lainoja maksettua, kertoo projektikoordinaattori Maria Rumpunen Takuusäätiöstä.

Ainakin osasyynä on korona. Monet hiljattain eläkkeelle jääneet ovat tehneet keikkatöitä tai pienimuotoista yritystoimintaa esimerkiksi toiminimellä. Näin he ovat saaneet lisätuloja pienen eläkkeensä rinnalle. Koronan takia lisätienestit ovat hävinneet ja se on johtanut talousvaikeuksiin.

Eläkkeelle myös jäädään yhä useammin niin, että velkaa on vielä jäljellä.

– Velat on otettu elämäntilanteessa, jossa ollaan oltu palkkatyössä. Sitten on jääty eläkkeelle ja ajateltu, että lisätuloilla saadaan velat maksettua. Nyt, kun lisätulot ovatkin vähentyneet, tulee vähän yllätyksenä, että eläke on kuitenkin aika pieni eikä välttämättä riitä velkojen maksamiseen, Rumpunen sanoo.

Takuusäätiön projektikoordinaattori Maria Rumpunen kertoo, mistä syistä velkaneuvontaan ollaan tällä hetkellä yhteydessä ja antaa ohjeita, mitä kannattaa tehdä, jos tarvitsee apua.

Takuusäätiön projektikoordinaattori Maria Rumpunen kertoo, että eläkeikäiset ovat talous- ja velkaneuvonnassa kasvava ryhmä. Paula Collin / Yle

Eläkkeitä ulosmitattiin enemmän kuin palkkoja

Ikääntyneiden heikentynyt taloustilanne näkyy myös ulosottotilastoissa.

Viime vuoden lopussa ulosottovelallisia 63-vuotiaita ja sitä vanhempia oli Suomessa 39 975, kun vuotta aiemmin heitä oli 33 242. Perittävä velka oli velallista kohden keskimäärin noin 27 000 euroa.

Valtakunnanvouti Juhani Toukola Ulosottolaitoksesta kertoo, että eläkkeen ulosmittaukset lisääntyivät selvästi enemmän kuin esimerkiksi palkan ulosmittaukset. Ikääntyneiden osuus kaikista ulosottovelallisista on jonkin verran kasvussa.

– Se kertoo tietenkin siitä, että talousvaikeudet ovat arkipäivää myös vanhempien ikäluokkien osalta, Toukola sanoo.

Toukola uskoo, että taustalla on monia syitä. Koronaviruksen vähentämillä keikkatöillä voi olla vaikutusta, mutta toisaalta talousvaikeudet näkyvät yleensä ulosottotilastoissa viiveellä. Koronapandemia ei juurikaan nostanut ulosoton lukuja viime vuonna.

– Tämän vuoden osalta meillä on sellainen käsitys, että se tulee näkymään enemmän, toteaa Toukola.

Valtakunnanvouti Juhani Toukola sanoo, että työttömyys ja varsinkin pitkäaikaistyöttömyys heijastuvat heti ulosottotilastoihin. Paula Collin / Yle

Pikavippejä ja aikuisten lasten auttamista

Maria Rumpunen Takuusäätiöstä kertoo, että kulutusluottojen ottaminen on yleistä työikäisten lisäksi myös vanhempien kohdalla.

– Monet vanhemman väestön edustajat turvautuvat kulutusluottoihin ja saavat sitä kautta elämäänsä vähän lisää, tai saavat maksettua elämän perusmenoja.

Se voi johtaa talousvaikeuksiin tilanteessa, jossa mahdolliset lisätulot loppuvat.

Korona voi olla talousvaikeuksien taustalla myös mutkan kautta. Pandemian takia työttömäksi jääneet saattavat pyytää taloudellista apua vanhemmiltaan.

– Vanhemmat usein auttavat ja menevät myös oman tilanteensa rajojen yli helposti, koska välittäminen lapsesta ja lapsen tilanteesta, aikuisenkin lapsen, on heille tärkeämpää kuin oma tilanne, Rumpunen sanoo.

