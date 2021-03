Nuoruus museoitiin Pohjois-Karjalassa: vitriiniin päätyi jopa mopo – katso kuvat yllätyshitiksi nousseesta näyttelystä

Tanssikoululaisia vuonna 1989 Joensuussa, kuva on mahdollisesti Cat People –tanssikoulusta.

Tanssikoululaisia vuonna 1989 Joensuussa, kuva on mahdollisesti Cat People –tanssikoulusta. Karjalan Maa -lehden kuva-arkisto / Pohjois-Karjalan museo

Nuoruus on seikkailu suunnaton, lauloi Katri Helena – ja voisi laulaa myös Pohjois-Karjalan museo Hilman näyttelyssä, koska on Tohmajärveltä kotoisin.

Museon Nuoruus -näyttelyssä on voimakas paikallisväri. Kaikki valokuvat ovat Pohjois-Karjalasta, samoin suurin osa esineistöstä, joka on kerätty yksityisiltä ihmisiltä. Vitriineihin ja ihmeteltäväksi on saatu niin Honda Monkey -mopo, skeittilauta kuin finnit poistanut pullo Clearasilia ja kirkkaan oranssi hiustenkuivaajakin.

Näyttelyssä pääsee kokeilemaan takavuosien tietokonepeliä, tanssimaan ja tekemään vessakirjoituksia. Tanja Perkkiö / Yle

Muistojen arkistot avautuvat, kun kotien miljoonalaatikoista on löytynyt talteen laitettu pääsylippu Disco Shemeikkaan ja tanssivideo Rääkkylän Heinähuvasta.

Joensuun keskustan yläasteella vastustettiin tupakkaa vuonna 1975. Karjalan maa-lehden arkisto/ Pohjois-Karjalan museo

Rintanapit, leikekirjat, taskupokkarit, julisteet ja nurkkaan läjään potkitut tennarit kertovat kaikki tarinaa, joka tekee näyttelystä kotoisan. Intendentti Iiris Heino tiivistää tunnelman.

– Jokainen meistä on ikäänkuin nuoruuden asiantuntija, koska jokainen on ollut joskus nuori.

Taskupokkari oli pieni tietokirja, jonka sai koota Suosikki-nuortenlehden välistä itse leikkaamalla. Tanja Perkkiö / Yle

Korona-ajasta huolimatta helmikuun alussa avautunut näyttely on vetänyt hyvin kävijöitä. Näyttelyyn on tutustunut kaikenikäisiä, mikä ilahduttaa Heinoa. Museo on saanut myös paljon positiivista palautetta. Jokainen voi löytää palan omaa nuoruuttaan, kuten Heino itse bongasi suosikkibändinsä Duran Duranin.

Honda Monkey. Yksityishenkilö on lainannut aarrettaan museon näyttelyyn. Tanja Perkkiö / Yle

– Näyttely kertoo siitä, että nuoruus on ollut samanlaista Pohjois-Karjalassa muoteineen ja ilmiöineen kuin muuallakin. Aiemmin jutut ovat saattaneet tulla tänne hieman viiveellä, muttei enää viime vuosikymmeninä, sanoo Iiris Heino.

Joensuulainen Tiina Ikonen tuli museoon pienten tytärtensä kanssa. Hän iloitsi kepeästä näyttelystä, vaikka se herätti myös pohtimaan.

– Oma nuoruus Pohjois-Karjalassa oli tosi turvallinen. Nuorisokultuuri on vuosien aikana valtavasti kehittynyt. Täällä on paljon tuttuja juttuja ja kun tulen 90-luvun kohdalle, niin varmaan vielä enemmän.

Nuortenlehtiä vuosikymmenien varrelta. Tanja Perkkiö / Yle

Näyttelyn sadan vuoden takainen aineisto on kertoo nuorison kokoontuneen Joensuussa nykyajan tapaan Ilosaareen. Esineiden painotus on nuorisokulttuurin nousun vahvoissa vuosikymmenissä, 1970- ja 1980-luvuissa.

Nuoria tanssimassa Joensuun Ilosaaressa 1900-luvun alussa. Pohjois-Karjalan museo

Toisaalta roolipeliasut ja näyttelyn tuorein, tätä varten Rantakylän normaalikoulussa tehty seinätaide ikuistavat aikaa, jonka ilmiöt tarttuvat nuoriin.

Rantakylän normaalikoulun 8-luokkalaisten näkemyksiä koronavuodesta nuoruudessa. Tanja Perkkiö / Yle

– Olen iloinen, ettei tämä ole pelkkä nostalgianäyttely, vaan Rantakylän oikeiden tämän hetken nuorten näkemys korona-ajasta on saatu näyttelyyn. Se koskettaa, sanoo Pohjois-Karjalan museon intendentti Iiris Heino.

Nuoruus-näyttely on Hilmassa avoinna toukokuun loppuun saakka.

Tätä kaikkea ja paljon muuta se on, nuoruus. Tanja Perkkiö / Yle

Minkälaisia nuoruusmuistoja sinulla on? Aiheesta voi keskustella 25.3. kello 23.00 saakka.

