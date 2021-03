Yli 200 000 asukkaan kaupungissa lemuaa viikkotolkulla: toimiiko uusi kartonkitehdas sovitun mukaisesti? Pyysimme viranomaiselta vastaukset

Oululainen Kari Parkkinen on asunut tehdasalueen lähellä 30 vuotta. Hän sanoo talven löyhkän olevan pahin, mitä on kokenut.

Oulun keskustan tuntumassa sijaitsevan uuden kartonkitehtaan aiheuttamat hajuhaitat eivät ota laantuakseen.

Metsäteollisuusyritys Stora Enson kartonkitehdas käynnisti toimintansa Oulun Nuottasaaressa alkuvuodesta, ja jo viikkojen ajan tavallista voimakkaammat hajut ovat tulleet lähiseudun asukkaille tutuiksi.

Oululainen Kari Parkkinen on asunut tehdasalueen liepeillä kolmisenkymmentä vuotta eikä muista, että aivan tämänkaltaisia hajuongelmia olisi aiemmin ollut.

– Tämä on ollut pahinta, mitä koko aikana olemme kokeneet.

Hän kuvailee, että haju "ottaa aika lujasti herkkään hengitykseen".

– Se työntyy sisälle saakka, tarttuu helposti tekstiileihin ja ikään kuin pinttyy. Hajuhaittaa on tullut niin pitkään ja jatkuvasti.

Kari Parkkinen toivoo, että Nuottasaaren tehdasalueen aiheuttamat hajuhaitat saataisiin pian hallintaan. Hän ei muista, että hajuja olisi ollut aiemmin aivan tässä mittakaavassa. Janne Körkkö / Yle

Stora Enso itse on sanonut, että prosessin toiminnassa on parannettavaa.

– Uuden pakkauskartonkitehtaan tuotantoprosessin käynnistys vie aikansa. Myönnän, että hajuongelmia on. Tämä on erittäin valitettavaa, mutta pyrimme paraikaa korjaamaan tilannetta, tehtaanjohtaja Juha Mäkimattila kommentoi Ylelle aiemmin maaliskuussa.

Perjantaina kerroimme, että hajuhaitoista on tehty myös valituksia alueen ely-keskukselle. Niiden mukaan hajujen kyytipoikana on tullut kurkun ärsytystä ja päänsärkyäkin.

Myös tehtaan varjossa asuva Kari Parkkinen on oireilusta tietoinen. Hän sanoo, että pärjää itse hajujen kanssa, joskin asia on epämiellyttävä.

– Joillekin se aiheuttaa selvästi ongelmia. Ihmisillä, joilla on keuhkojen kanssa ongelmia, tämä ottaa paljon lujemmin.

Oulun kaupungilta kerrotaan, että Stora Enson Oulun-tehtaan toiminta ja siihen liittyvät valitukset ovat juuri ely-keskuksen hoidettavina. Ympäristöjohtaja Leena Tuuri sanoo, että jos hajun kokee haittaavan terveyttä, sen toteaminen on vaikeaa mutta silti tärkeää.

– Toivottavasti ne, jotka kokevat terveytensä kärsineen hajusta, ovat käyneet valittamassa asiasta lääkärissä. Epidemiologinen tutkimus on mahdollista tehdä, hän toteaa.

Käytännössä korvausten saaminen voi kuitenkin olla hankalaa, ja se tapahtuu käräjäoikeuden kautta.

Neljä kysymystä lupaviranomaiselle

Kysyimme kartonkitehtaalta leijailevista hajuhaitoista myös ympäristöluvista vastaavalta viranomaiselta eli aluehallintovirastolta. Kysymyksiin vastasi Pohjois-Suomen avin ympäristöneuvos Sami Koivula.

Hän sanoo lähtökohdan sellutehtaassa olevan, että väkevät hajukaasut kerätään polttoon ja että laimeatkin hajukaasut poltettaisiin.

Koivula arvelee Oulussa tuotannon muutoksen yhteydessä tulleen ilmi ongelmia, jotka ovat johtaneet nykyiseen tilanteeseen.

Koivula sanoo Tuurin tavoin, että ely-keskus on nyt se taho, joka tekee tarvittavat toimenpiteet, jotta luvanmukaiseen tilanteeseen päästäisiin: tarvittaessa antaa kehotuksia ja tehostaa niitä uhkasakolla.

– Tällaisia pitkäkestoisia hajuhaittoja ei lähtökohtaisesti saisi sellutehtaan toiminnasta aiheutua. Ei normaalitoiminnassa ainakaan.

Onko toiminta tällä hetkellä niiden lupien mukaista, mitä Stora Ensolle on annettu?

– Lupamääräykset lähtevät siitä, että väkevät hajukaasut kerätään jatkuvasti polttoon, kuin myös laimeat hajukaasut kaikista kohteista, joissa niitä muodostuu. Pitkäkestoiset hajuhaitat eivät ole luvanmukaista toimintaa. Niissä valvova viranomainen ryhtyy aina tarvittaviin toimenpiteisiin, Koivula muotoilee.

Pohjois-Pohjanmaan ely-keskus kertoi perjantaina selvittäneensä tilannetta yhdessä Stora Enson kanssa. Ely myös sanoi, että selvitysten mukaan lupia ei ole rikottu, vaan kyse on monimutkaisen prosessin alkukangertelusta.

Onko avi saanut yhteydenottoja tästä, nyt viikkoja jatkuneesta hajuhaitasta?

– Aviin on tullut yksittäisiä sähköpostiviestejä, joissa on tuotu esiin hajupäästöistä aiheutuvaa haittaa, Koivula vastaa mutta toteaa, että avi ei kuitenkaan voi tehdä akuutteja toimia, vaan se on valvontaviranomaisen eli ely-keskuksen tehtävä.

– Toki jos hajuhaitat jatkuisivat pitkään, haitasta kärsivien on mahdollista tehdä aloite luvan muuttamiseksi. Jos näyttää, että tilanne jatkuu pitkään, tällainen aloiteoikeus on myös haitan kärsijöillä. Mutta sellaisista meihin ei ole oltu yhteydessä.

Ely-keskukseen tulleissa yhteydenotoissa ihmiset ovat kertoneet kokemistaan haitoista siten, että on ollut kurkkukipua ja päänsärkyä. Mitä lupaviranomainen voi tähän kommentoida?

– Ympäristöluvan myöntämisen edellytyksenä on, ettei toiminnasta aiheudu terveyshaittaa. Ei saa olla sellaisia päästöjä, joista aiheutuisi vaikkapa tällaisia oireita. Poikkeus- ja häiriötilanteita voi tapahtua, mutta ne ovat lupamielessä lyhytkestoisia.

Koivulan mukaan haiseviin hajurikkiyhdisteisiin kytkeytyy aina pohdinta siitä, aiheutuuko naapureille kohtuutonta rasitusta.

– Jatkuvasti sellutehtaat eivät voi haista, niin kuin eivät Suomessa lähtökohtaisesti haisekaan. Sellaiselle toiminnalle, josta aiheutuu säännöllisesti hajuhaittaa lähimmille asuinkiinteistöille, ei lupaa voitaisi myöntää.

Jos ongelma jatkuu viikkokausia, mitä muuta ihmiset voivat tehdä kuin kääntyä ely-keskuksen puoleen?

– Jos kokee, että aiheutuu terveyshaittaa, varmasti kannattaa olla yhteydessä kaupungin terveydensuojeluviranomaiseen, jolla on toimivaltaa, jos katsotaan, että aiheutuu terveyshaittaa, avin Sami Koivula sanoo.

Oulun kaupungin mukaan ympäristötoimi on nyt pannut keskustaan Saaristonkadulle ilmanlaadun mittareista haisevien rikkiyhdisteiden mittalaitteen. Syynä ovat Nuottasaaren tehdasalueelta kulkeutuvat hajut.

Haastattelimme hajuhaitoista viime viikon lopulla myös oululaisia itseään. Heidän mietteitään kuulet tältä videolta:

Stora Enson uuden kartonkitehtaan hajuhaitat eivät ole jääneet naapurustolta huomaamatta.

