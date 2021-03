Hevosvarusteita valmistava yritys hyppäsi tekemään suojatakkeja sairaaloihin – koronapandemia synnytti Suomeen tyhjästä uuden teollisuusalan

Huoltovarmuuskeskus varautuu siihen, että kotimaista tuotantoa on saatavissa jatkossakin.

Vuosi sitten koronapandemian vyöryessä maailman yli Suomessa ei ollut juuri lainkaan kotimaista suojavarusteiden tuotantoa. Pula maskeista ja terveydenhuollon suojavaatteista iski nopeasti. Tuonti kangerteli pahasti, kun kaikki valtiot lähtivät kiivaaseen kilpajuoksuun suojavarusteista.

Parikymmentä suomalaista yritystä alkoi valmistaa kotimaisia suojavarusteita. Käytännössä kokonainen teollisuuden ala polkaistiin käyntiin muutamassa kuukaudessa. Osa näistä yrityksistä turvaa varusteiden saatavuutta Suomessa myös tulevaisuudessa.

Hollolassa toimiva Finntack oy on hevosvarusteita valmistava yritys, jonka liikevaihto romahti viime keväänä lähes yhdessä yössä. Hevosten loimet ja muut varusteet eivät käyneet kaupaksi, kun ravikilpailut keskeytettiin koronan takia lähes koko Euroopassa.

Koronapandemian vyöryessa maahan Suomessa käytiin huolestunutta keskustelua maskien ja suojavaatteiden riittävyydestä terveydenhuollon ammattilaisille. Kotimaista varustetuotantoa ei ollut lainkaan, ja tuonti kangerteli jokaisen maan kilpaillessa samoista tuotteista. Muutamassa kuukaudessa Suomeen syntyi omaa tuotantoa.

Finntackin toimitusjohtaja Johannes Nevanlinna joutui nopeasti miettimään, miten 40 työntekijän yritys pelastetaan.

– Olimme jo pitkään tehneet urheilulinimenttejä ja erilaisia hoitoaineita hevosille sekä muille eläimille. Päätimme alkaa valmistaa käsidesiä ja saimmekin parissa viikossa markkinoille oman tuotteen.

"Aluksi googletin mitä suojatakit ovat"

Yritys alkoi saada kyselyjä, onko heillä mahdollisuus aloittaa kertakäyttöisten suojavaatteiden valmistus sairaalakäyttöön.

Tuotantolinjaan investoitiin lähes puoli miljoonaa euroa ja koneet saatiin käynnistettyä parissa kuukaudessa. Suojavaatteet tulivat markkinoille kesäkuun alussa.

– Olihan se iso riski, hyppy tuntemattomaan. Aluksi googletin mitä suojatakit ovat, ja mikä on ultraäänihitsauskone, millä niiden saumat tehdään. Sitten mietimme koko toimitusketjua ja sitä, mistä raaka-aineet saadaan sekä millainen lopputuotteen pitää olla.

Hollolalaiseen teollisuushalliin rakennettiin tuotantolinja suojavaatteille. Mika Moksu / Yle

Ensin suojavaatteita myytiin suoraan terveydenhuoltoon sekä yksityiselle että julkiselle puolelle. Huoltovarmuuskeskukselta tullut isompi tilaus teki tuotannosta lopulta kannattavaa.

– Projekti on ollut onnistunut. Se oli meille taloudellisesti plusmerkkinen, vaikka tuotanto ei enää jatkuisikaan. Tämä auttoi meidät läpi viime vuoden.

Hankinnoissa ei voida korostaa kotimaisuutta

Huoltovarmuuskeskuksen hankintayksikön johtaja Mikko Matikkala kertoo, että suojavarusteita saatiin nopeasti riittävä määrä. Huoltovarmuuskeskus on sitoutunut ostamaan suojavarusteita 18 kotimaiselta yritykseltä. Suojavarusteiden kokonaishankintojen arvo on muutama sata miljoonaa euroa ja tästä noin viidesosa menee kotimaisille valmistajille.

Matikkalan mukaan sosiaali- ja terveysministeriö määrittelee kuinka paljon suojavarusteita Suomeen hankitaan.

– Nykykulutuksella varastojen tilanne tulee olemaan niin hyvä, että niillä pärjätään. Kappalemäärät yritetään määrittää mahdollisimman tarkasti niin, että kaikkea riittää, mutta mikään ei vanhenisi ennen käyttöä.

Nyt varaudutaan siihen, että kotimaista tuotantoa on saatavissa jatkossakin, jos vastaavia pandemioita tulee eteen. Parhaillaan on menossa kilpailutuksia esimerkiksi suojavaatteista. Ulkomaisella tuotannolla on puolellaan volyymietu, eli valmistetaan paljon ja halvemmalla.

– EU:n lainsäädännön mukaan kotimaisuutta ei pystytä korostamaan hankinnoissa, vaan erityisesti hinta ratkaisee. Lisäksi tietysti laatu on tärkeä. Kaikkien suojavarusteiden on täytettävä standardit. Hengityssuojaimissa on myös varmistuttava niiden tiiviydestä, sanoo Matikkala.

Finntack neuvottelee edelleen huoltovarmuuskeskuksen kanssa ja toiveissa on saada lisätilauksia. Lisäksi yritys pyrkii saamaan tilauksia eläinlääkäreiltä ja sairaanhoitopiireiltä.

Julkinen kilpailulaki määrittelee sen, että sairaanhoitopiiritkään eivät voi suosia kotimaista. Hinta ratkaisee hyvin pitkälti, toteaa Johannes Nevanlinna.

– Kaukoidästä tulee halvemmalla tuotettua tavaraa. Kotimaisten valmistajien on vaikea kilpailla sen kanssa.