Kulttuurialan pitkään odottama ehdotus turvallisen festivaalikesän onnistumiseksi valmistui

Ehdotus tapahtuma, kulttuuri ja liikunta-alan “exit-suunnitelmaksi” on valmistunut. Siinä määritellään, millaisessa tautitilanteessa tapahtumien järjestäminen on mahdollista tänä keväänä ja kesänä. Ehdotus on suuntaa-antava ja se menee valtioneuvostolle. Valtioneuvoston on määrä julkistaa myöhemmin Suomen virallinen “exit-suunnitelma”. Ajankohta on vielä auki.

Ehdotuksessa rajoituksia purettaisiin kolmessa vaiheessa. Juuri nyt yleisötilaisuuksien järjestämistä rajoitetaan koko maassa. Tänään maanantaina esitellyn ehdotuksen rajoituksista päättävät aluehallintovirastot ja kunnat (AVI).

Muutama kesäfestivaali on jo ilmoittanut peruuntumisesta tai tapahtuman siirrosta eteenpäin.

Ensimmäinen vaihe

Työryhmän esityksen mukaan tilaisuuksien järjestäminen olisi jälleen mahdollista, kun epidemiatilanne on rauhoittunut useammalla alueella perus- tai kiihtymisvaiheeseen.

Valtakunnallisen tapausilmaantuvuuden pitäisi silloin olla alle 75 tapausta 100 000 asukasta kohden kahden viikon tarkastelujaksolla.

Tällöin yli 50 henkilön yleisötilaisuuksia voitaisiin järjestää silloin kun yleisölle on osoittaa ennakkoon suunniteltu paikka, eivätkä seurueet joudu kosketuksiin keskenään.

Toinen vaihe

Siirtyminen toiseen vaiheeseen edellyttäisi epidemiatilanteen laskua koko maassa kolmen viikon ajalta. Valtakunnallisen tapausilmaantuvuuden olisi tällöin oltava alle 50 tapausta 100 000 asukasta kohden kahden viikon tarkastelujaksolla. Sen lisäksi alueellinen epidemiatilanne pitää olla sellainen, että se mahdollistaa tapahtumien järjestämisen.

Tällöin myös isompien yleisötilaisuuksien järjestäminen olisi mahdollista tartuntatautilain mukaisesti siten, että enimmäisyleisömäärä määräytyisi tilaisuutta varten varatun tilan suuruuden ja erityispiirteiden perusteella.

Kolmannessa vaiheessa rajoitukset poistuisivat, kun uusia tartuntoja ilmaantuisi enää satunnaisesti, ja valtioneuvoston linjaus riittävän rokotekattavuuden tasosta olisi saavutettu.

Sisätiloissa olisi voimassa kasvomaskin käyttösuositus niin kauan kuin viranomaiset sitä suosittavat.

Kulttuuriministeri Annika Saarikko (kesk.) laittoi viime syksynä alulle työryhmän, jonka tarkoituksena oli saada aikaan tapahtuma-alan “exit-suunnitelma”. Virkamiesten lisäksi mukana oli suuri joukko eri alojen asiantuntijoita.

