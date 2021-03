Yle selvitti: Kauppaketju Kärkkäisellä myydään yhä sellaisten yritysten tuotteita, jotka ovat ilmoittaneet yhteistyön loppumisesta

"Lopetamme yhteistyön", "harkitsemme vetäytymistä", "tarkkailemme tilannetta".

Suunnilleen näin ovat kommentoineet useat suomalaisyritykset yhteistyötä kauppaketju Kärkkäisen kanssa viime vuosina.

Viime perjantaina Kärkkäiseltä vetäytymisestä kertoi vaatemerkki Makia.

Makian ja muiden yritysten irtiottojen syinä ovat ketjun omistajaan ja toimitusjohtajaan Juha Kärkkäiseen liittyvät kohut.

Hänet on esimerkiksi tuomittu juutalaisia koskevista kirjoituksista sakkoihin kiihottamisesta kansanryhmää vastaan. Helsingin Sanomat taas uutisoi Kärkkäisen tiiviistä yhteyksistä uusnatsijärjestöön (siirryt toiseen palveluun).

Toinen syy on Kärkkäisen kirjoituksissa esimerkiksi hänen avoimella Facebook-sivullaan (siirryt toiseen palveluun), jossa hän on muun muassa levittänyt salaliittoja, joiden mukaan korona on ”mediamafian ja pankkiirien yhteinen operaatio”.

– Korona on minun mielestäni aivan täyttä hallitusten huijausta, median propagandaa, samalla tavalla kuin sikainfluenssa, lintuinfluenssa ja SARS, niillä hallitaan ihmisiä, ei niistä ole mitään todellista näyttöä, Kärkkäinen kommentoi kirjoitteluaan Seura-lehdelle (siirryt toiseen palveluun) kesällä 2020.

Yle kävi läpi, minkä lopettamista julkisesti harkinneiden yritysten tuotteita löytyy edelleen Kärkkäinen-verkkokaupoista.

Juha Kärkkäistä ei tavoitettu kommentoimaan yritysten vetäytymisiä. Viime viikolla hän kieltäytyi Ylen haastattelusta Makian lopettamispäätöstä koskevaan juttuun.

Osa boikottia harkinneista yrityksistä jatkaa yhteistyötä

Polkupyörävalmistaja Helkama Veloxin toimitusjohtaja Tero Valkonen sanoi 2017 Helsingin Sanomille (siirryt toiseen palveluun), että yhteistyö Kärkkäinen-kauppojen kanssa lopetetaan "erittäin todennäköisesti".

Nyt Helkaman pyörät ja tarvikkeet löytyvät yhä Kärkkäisen valikoimasta. Toimitusjohtaja Valkonen kieltäytyy kommentoimasta asiaa mitenkään.

Kärkkäisen hyllyistä löytyvät myös Fazerin makeiset ja purukumit. Yhtiö julkaisi ja antoi Kärkkäinen-yhtiölle 2017 varoituksen (siirryt toiseen palveluun), jonka mukaan "toimitukset lopetetaan, mikäli yritys tai sen pääomistaja edelleen julkaisevat ihmisarvoa loukkaavia kirjoituksia".

Fazerilta kerrotaan, että varoituksen antamisen jälkeen yhtiön tietoon ei ole tullut uusia ihmisarvoa loukkaavia kirjoituksia, joten yhteistyötä jatketaan.

– Toki jos näitä tietoomme tulee, käsittelemme asian välittömästi, Fazerin viestinnästä kerrotaan.

Kärkkäinen-ketjuun kuuluu verkkokaupan lisäksi viisi tavarataloa, jotka sijaitsevat Oulussa, Lahdessa, Iissä, Jyväskylässä ja Ylivieskassa. Yle / Kalle Niskala

Otava: Koronapuheet vahvistivat vetäytymispäätöstä

Kauppaketju Kärkkäisen hyllyistä löytyy yhä sellaistenkin yhtiöiden tuotteita, mitkä ovat katkaisseet yhteistyön.

Esimerkiksi Kustannusosakeyhtiö Otava lopetti yhteistyön jo vuonna 2015 eli pian sen jälkeen, kun hovioikeus oli vahvistanut Juha Kärkkäisen syyllistyneen kiihottamiseen kansanryhmää vastaan tämän juutalaisia koskevista kirjoituksista.

Tällä hetkellä Kärkkäinen-kaupoissa on myynnissä vielä muutamia Otavan kirjoja. Otava viestittää, että kyse on luultavasti tukkujen kautta hankituista kirjoista.

Yhtiö itse ei edelleenkään myy kirjojaan Kärkkäiselle, mihin pääsyy on tuomio kiihottamisesta kansanryhmää vastaan.

– Juha Kärkkäisen sosiaalisen median koronapuheet vain vahvistavat päätöstä entisestään, emme ole muuttamassa linjausta mihinkään, Otavan viestinnästä kommentoidaan.

Tammella on sama tilanne: yhteistyö on lopetettu vuonna 2017, mutta Kärkkäinen-kaupoissa on vielä myynnissä muutamia ilmeisesti vanhoista varastoista peräisin olevia kirjoja.

Juha Kärkkäisen perustaman ja aiemmin päätoimittaman Magneettimedian kirjoitukset juutalaisista toivat Kärkkäiselle sakkotuomion, minkä jälkeen ensimmäiset yritykset lopettivat yhteistyön kauppaketjun kanssa. Vuonna 2015 Kärkkäinen luovutti Magneettimedian Helsingin Sanomien mukaan uusnatsistisen Pohjoismaisen vastarintaliikkeen aktiiveille. Yle

– Muutaman kerran meiltä on pyydetty [Kärkkäisen] henkilökunnan kautta, että voidaanko avata yhteistyö uudestaan, mutta ollaan edelleen todettu, että tilanne ei ole muuttunut ja yhteistyö on poikki, Tammen ja WSOY:n toimitusjohtaja Timo Julkunen kertoo.

Julkunen tarkentaa, että yhteydenotot ovat tulleet esimerkiksi Kärkkäisen tuotevalikoimista vastaavilta henkilöiltä, eivätkä yhtiön johdolta.

Muumi-yhtiö kielsi tavaramerkin käytön, mutta tuotteet päätyvät kauppaan tukuista

Muumi-tuotteita päätyy Kärkkäiselle myyntiin tukkureiden ja joidenkin Muumi-tuotteiden valmistajien kautta, Muumi-yhtiön toimitusjohtaja Roleff Krakström kertoo.

Muumi-yhtiö kertoi jo aiemmin, ettei se halua yhteistyötä Kärkkäisen kanssa, minkä jälkeen osa Muumi-tuotteiden sopimusvalmistajista lopetti liiketoimet Kärkkäisen kanssa.

– Olemme vuosia sitten sopineet Kärkkäisen kanssa, ettei Kärkkäinen saa käyttää tavaramerkkejämme viestinnässään tai markkinoinnissaan, ja kävin henkilökohtaisen keskustelun [Juha] Kärkkäisen kanssa, jossa totesimme, etteivät arvomaailmamme kohtaa, Krakström sanoo.

Fiskars kertoi loppuvuodesta 2017 (siirryt toiseen palveluun), että se päättää yhteistyönsä Kärkkäinen-kauppojen kanssa arvoristiriitojen ja haitallisen näkyvyyden vuoksi. Tällä hetkellä Kärkkäisellä on myynnissä vajaat parikymmentä Fiskarsin tuotetta, kuten saksia ja lumikolia.

– Vuoden 2017 päätöksen jälkeen Fiskars Group ei ole myynyt J. Kärkkäinen Oy:lle tuotteita, eikä tiedossamme ole, että jakelijoistamme kukaan olisi heille myynyt. Kärkkäisellä on kuitenkin mahdollisuus ostaa tuotteita markkinoilta toimivilta tukkureilta, yhtiö kertoo.

Joidenkin Kärkkäinen-boikotista ilmoittaneiden yhtiöiden tuotteita ei ole myynnissä ainuttakaan kappaletta kolmansien osapuolienkaan kautta. Verkkokaupasta ei löydy ainakaan Joutsenen eikä Finlaysonin tuotteita. Sanoma Magazinelta löytyy Kärkkäisen valikoimasta yksi kirja.

Vaikka Fiskarsilta on myynnissä on tukkureiden tai vanhojen varastojen kautta joitakin saksia, Fiskars-konsernin tuotemerkeistä ei ole lainkaan myytävänä esimerkiksi Iittalaa, Arabiaa ja Hackmania.

"Pallo on Kärkkäisen puolella"

Tammen ja WSOY:n toimitusjohtaja Timo Julkunen sanoo, että yhteistyöhön palaaminen edellyttäisi Juha Kärkkäiseltä selkeää ja avointa kannanottoa rasismikohuista ja esimerkiksi koronaan liittyvistä salaliittopuheista.

– Pallo on Kärkkäisen puolella. Vaatisi todella selkeää kannanottoa tai ulostuloa ennen kuin keskusteluja voitaisiin jatkaa, Julkunen toteaa.

Fiskarsilla on asiaan vastaava kanta.

– Olemme valmiita harkitsemaan yhteistyön käynnistämistä uudestaan, mikäli J. Kärkkäinen Oy, sen johto ja omistajat sanoutuvat selkeästi irti ääriajattelusta, sen edistämisestä eri tavoin ja mahdollisista yhteyksistä äärijärjestöihin, yhtiö viestittää.

Vaatemerkki Makian mukaan yhteistyö Kärkkäinen-ketjun kanssa on ollut kiitettävää, mutta ristiriidat johtuvat ketjun omistajan näkemyksistä ja toiminnasta. Makian pääsuunnittelija Jesse Hyväri (vasemmalla), luova johtaja Totti Nyberg ja yhtiön perustaja brändijohtaja Joni Malmi vuonna 2019. Mårten Lampén / Yle Mårten Lampén / Yle

Makia: Väite painostuksesta on huuhaata

Viime viikolla Kärkkäinen-kaupoista vetäytymisestään kertonut Makia perusteli päätöstään arvoristiriidoilla ja Juha Kärkkäisen sosiaalisen median kirjoituksilla. Makia sanoi tiedotteessaan (siirryt toiseen palveluun) suvaitsevaisuutta vaatemerkille tärkeäksi arvoksi.

Kärkkäinen sanoi maanantaina yrityksensä tiedotteessa, että Makian päätös tuli heille yllätyksenä, koska yhteistyötä vaatemerkin kanssa on jatkuvasti laajennettu ja "nyt kysymyksessä olevat asiat käsitelty jo aiemmin".

Tiedotteessa sanotaan, että Makialta saadun tiedon perusteella vaatemerkki lopetti yhteistyön painostuksen takia.

Makia kiistää painostuksen. Väite on luovan johtajan Totti Nybergin mukaan "huuhaata ja salaliittoteorioiden maalailua".

Vetäytyminen ei hänen mukaansa ole voinut tulla yllätyksenä, koska asiasta on esimerkiksi lähetetty Makian nimissä kirje kauppaketjulle viime kesänä.

– Tästä käytiin myös minun ja tavaratalon omistajan välillä henkilökohtaista viestinvaihtoa, jossa keskustelun toinen osapuoli sanoi ymmärtävänsä asian, Nyberg sanoo.

Kärkkäinen-ketju kasvaa vauhdilla

Kärkkäinen-kaupoilla on takanaan useita vahvoja kasvuvuosia.

Konsernin liikevaihto oli tammikuun loppuun päättyneellä tilikaudella 271 miljoonaa euroa ja liikevoitto 14,6 miljoonaa euroa eli jopa 135 prosenttia edellistä kautta suurempi.

Kasvu oli erityisen voimakasta verkkokaupassa, jonka liikevaihto kasvoi 90 prosenttia 70 miljoonaan euroon.

Viime kesänä yhtiön yrityssaneerausohjelma päättyi. Yhtiö hakeutui saneeraukseen vuonna 2009 finanssikriisin jälkimainingeissa.

Kauppaketjulla on viisi tavarataloa ja verkkokauppa, jotka työllistävät yhteensä noin 700 henkilöä.

