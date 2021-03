Etätyöläinen tarvitsee työhuoneen – kalliit neliöt pakottavat vielä etäämmälle: "Ihmiset hakevat nyt lisätilaa, huoneita ja neliöitä"

Helsingin kehyskuntien omakotitalojen kysyntä on korona-aikana kasvanut, kun ihmiset kaipaavat etätöiden takia lisätilaa. Jutussa esimerkkinä käytetty omakotitalo Tuusulan Hirsitienmäen alueella jää kuusien taakse.

Helsingin kehyskuntien omakotitalojen kysyntä on korona-aikana kasvanut, kun ihmiset kaipaavat etätöiden takia lisätilaa. Jutussa esimerkkinä käytetty omakotitalo Tuusulan Hirsitienmäen alueella jää kuusien taakse. Jari Pussinen / YLE

Katso kuinka riskipitoinen sinun kotikuntasi on asuntolainan antajan silmin.

Kaupungistumisen megatrendiä ei koronakaan silti ole kääntänyt. Asiantuntijat sanovat, että korona toi kaupungistumiseen vain pienen rytmihäiriön. Asumisen kallis hinta siis jatkaa kallistumistaan kasvukeskuksissa.

Muu Suomi miettii, mitä halpenevien asuntojen kanssa tehdään, kun vanhenevat asukkaat muuttavat lähemmäs palveluita.

Kiskot vievät etelään (Jukka Kuoppamäen single, Parlophone – PAR 989, 1969) – edelleen. Eli Suomen maaseutu jatkaa tyhjenemistään kaupunkeja kohti. Mutta väkeä tulee niin paljon, että esimeriksi Helsingin Pasilan ratapihalta kiskot kannattaa viedä pois ja rakentaa tilalle kerrostaloja. Tosin Helsingin "uuden keskustan" asunnot ovat niin kalliita, että kiskot vievät takaisin pohjoiseen pitkin pääradan vartta.

Karrikoiden: helsinkiläisyksiön hinnalla saa jo kaksion Keravalta tai kolmion Järvenpäästä.

Kun asemanseudulta mennään pari kilometriä kauemmas, niin päädytään omakoti-idylleihin, jossa kysyntää on enemmän kuin kiinteistönvälittäjällä myytävää.

OP Koti Uusimaan kiinteistönvälittäjällä Jari Karhulla on ollut poikkeusoloista huolimatta kiireinen vuosi.

– Eniten kysytään muuttovalmiita rivitaloja, omakotitaloja. Uudempia 2000-luvun jälkeen rakennettuja varsinkin. Ihmiset hakevat etätöiden takia nyt lisätilaa, huoneita ja neliöitä.

Karhu arvioi, että kehyskunnissa asuntojen hinnat ovat vielä aika maltillisia. Mutta kauppa käy nopeasti.

Kun kaikki näytöt täytyy koronan takia sopia etukäteen, on katsojilla useimmiten valmis lainalupaus taskussaan. Siihen kannusta myös maan suurimman asuntolainapankin, Osuuspankin, johtaja Kaisu Christie.

– Varsinkin pääkaupunkiseudulla ja kasvukeskuksissa pitää olla se lainalupaus taskussa. Voi olla että asunto menee edestä, jos ei sitä ole. Täytyy olla valmis liikkumaan nopeasti.

Asuminen on halpaa vain siellä, missä harva haluaa asua

Koko maan keskiarvo näyttää, että vanhat asunnot ovat kallistuneet viitisen prosenttia viidessä vuodessa. Keskiarvo peittää kuitenkin jyrkän kahtiajaon.

Pääkaupunkiseudulla asunnot ovat kallistuneet 16 prosenttia. Muu Suomi on mennyt sen sijaan alaspäin eli asunnot ovat halventuneet viisi prosenttia.

Uhka vai mahdollisuus? Riippuu näkökulmasta.

– Täytyy pitää mielessä, että koskaan Suomen historiassa ei ole pienituloisen ollut yhtä helppo päästä kiinni säälliseen omaan kotiin. Mutta siinä on vaan yksi mutta: kunhan se ei sijaitse pääkaupunkiseudulla, Tampereella, Turussa, näissä muutamissa kasvukeskuksissa. Niiden ulkopuolella asunnot ovat verrataen edullisia, arvioi asuntorahoitukseen erikoistuneen Hypo Pankin pääekonomisti Juhana Brotherus.

Nordean teettämän tutkimuksen mukaan vain kuusi prosenttia suomalaisista aikoo muuttaa kauemmas työpaikastaan etätyön takia.

Korkotaso matala, pankkikilpailu kireää

Korko ei ole ongelma. Keskuspankit työntävät rahaa markkinoille, jotta korona ei hyydyttäisi taloutta. Markkinakorot ovat miinuksella. Ja pankit kilpailevat taas asiakkaista.

Ainakin Kaisu Christien mielestä pankkikilpailu on kovaa.

– Suomen pankin tilastoja kun katsoo, niin keskimarginaalit asuntolainoissa ovat tulleet alaspäin. Suomessahan on Euroopan halvinta asuntolainaa: keskikorko noin 0,8 prosenttia. Seuraavat maat menevät lähelle ykköstä, ja Euroopasta löytyy maita, joissa asuntolainan korko alkaa kakkosella.

Hypo julkisti oman kuntaluokituksensa – sijainti vaikuttaa lainan korkoon

Rahan hinta vaihtelee tietysti asiakkaan maksukyvyn mukaan. Mutta myös sijainti vaikuttaa.

Hypo-pankki julkisti alkuvuonna oman näkemyksensä siitä, missä asuntolainaa voi myöntää halvemmalla ja missä riskit ja niiden takia myös lainamarginaalit ovat suuremmat.

Pankeille on erityisen tärkeää se, kuinka nopeasti lainan vakuutena olevan asunnon voi muuttaa rahaksi, jos velallinen ei pystykään lainaa hoitamaan. 90 päivän jälkeen maksamattomuuden jälkeen pankin on kirjattava luotto hoitamattomaksi, ja se vaikuttaa tulevien rahoitussopimusten hintaan.

Kuntakohtainen luokittelu noudattaa kansainvälisten luottoluokittajien kymmenkohtaista portaikkoa. Parasta kolmen A:n kuntaa ei ole, koska Suomen valtiollakaan ei enää ole tripla-A:ta. Toisaalta ihan rapakunnossa oleviakaan kuntia ei kartalta löydy – onneksi.

Maassa on paljon tyhjilleen jääneitä asuntoja, joiden arvo on olematon. Moni perintö on valumassa nollaan. Pitääkö olla huolissaan?

Brotheruksen mielestä haihtuvia perintöjä suurempi yhteiskunnallinen ongelma on se, että nuori ei pysty muuttamaan työn ja tulevaisuuden perässä. Tai työmarkkinat tökkivät eikä pääkaupunkiseudulla saada pienipalkkaisiin palveluammatteihin tekijöitä.

– Sen takia riittävä uudisrakentaminen ja hintakuilun pitäminen riittävän pienenä on keskeisin ongelma, joka pitää ratkoa, sanoo Brotherus.

Lainaa saa koko Suomessa – mutta mihin hintaan

Tulevaisuus näyttäisi olevan kaupungeissa, mutta elämä jatkuu myös muualla. Ja asuntolainaa saa jatkossakin koko Suomessa. Tosin hyvin tarkan riskien kartoituksen perusteella.

– Asunto on tärkeä asia, koti. Kodin arvo on isompi arvo kuin se, mitä se asunto maksaa. Ja meidän pitää myös sitä kunnioittaa, vakuuttaa Christie.

Hallitus puuttuu taloyhtiölainoihin kunhan koronakiireiltään ehtii

Asumisen kalleus on herättänyt myös maan hallituksen. Tuore asuntopolitiikan selvitysraportti valmistui joulukuussa. Sen perusteella hallitus aikoo antaa selonteon eduskunnalle, kunhan koronakiireiltään kerkiää.

Asuntoasioista vastaava ympäristöministeri Krista Mikkonen (vihr.) sanoo Rakennuslehdestä Helsingin Sanomiin lainatussa jutussa (siirryt toiseen palveluun), että ainakin taloyhtiölainojen kohteluun tarvitaan tiukempia säädöksiä.

Vuonna 2019 noin joka toisessa myydyssä uudessa asunnossa oli yhtiölainaa yli 70 prosenttia. Näin myyntihinta saadaan näyttämään varsin huokealta, mutta yhtiölainakin koituu osakkaitten maksettavaksi ennemmin tai myöhemmin. Tämän ostajat toivottavasti ymmärtävät.

Taloyhtiölainat toimivat myös eräänlaisena yritystukena asuntosijoittajille.

Nykyisellään sijoitusasunnon ostaja voi vähentää taloyhtiölainojen lyhennykset vuokratulosta, kunhan ne on kirjattu asunto-osakeyhtiön kirjanpidossa tuloksi. Sijoittajat pystyvät näin hyödyntämään velkavipua.

Myös talojen rakentaminen vuokratonteille tai erillisen tonttirahaston omistamalle maalle on omiaan hämärtämään asumisen todellisia kustannuksia.

Nuorten omistusasumista tukemaan tarkoitettu asuntosäästöpalkkiotili, ASP, on jäänyt ainakin pääkaupunkiseudulla täysin jälkeen markkinahintojen kehityksestä. ASP-ehtojen päivitys on Mikkosen mukaan jo käynnissä ympäristöministeriössä.

