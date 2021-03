Israel käy vaaleihin neljättä kertaa kahden vuoden aikana – Vieläkö pääministeri Netanjahu pystyy kääntämään valtapelin edukseen?

Israelin pitkäaikaisen pääministerin Benjamin Netanjahun valta on katkolla tänään tiistaina – jälleen kerran.

Äänestäjien houkuttelu vaaliuurnille alkaa jo tulla tavaksi, sillä maan parlamentin Knessetin vaalit joudutaan pitämään jo neljännen kerran kahden vuoden kuluessa.

Tällä kertaa pääministeri pyrkii varmistamaan valtansa jatkon rokotuskampanjan tuella. Poliittisesti Netanjahun ja hänen oikeistolaisen Likud-puolueensa tie on ollut kuoppainen, ja epäilyt taloudellisista väärinkäytöksistä ovat ryydittäneet syytöksiä Netanjahua kohtaan.

Hänen perässään seuraa laahuksena epäily syyllistymisestä korruptioon ja lahjontaan. Käynnissä on oikeusprosessi, jonka odotetaan jatkuvan huhtikuussa.

Israelin pääministeri Benjamin Netanjahu. Alex Kolomiensky / AFP

On kuitenkin toinen asia, riittääkö tämä naarmuttamaan pitkän linjan pääministerin teflon-pintaa – tai ainakaan suistamaan häntä vallasta.

Netanjahu tukeutuu rokotustahtiin

Netanjahu on saanut nostetta Israelin päättäväisesti toteutetusta rokotusohjelmasta, jonka myötä jo puolet israelilaisista on rokotettu. Netanjahu onkin julistanut Israelin rokotusten kansakunnaksi.

Länsirannan ja Gazan palestiinalaisalueiden jääminen rokotusohjelman varjoon on aiheuttanut terävää kansainvälistä kritiikkiä Israelia kohtaan. Uutistoimisto AFP:n mukaan kuitenkin myös palestiinalaishallinto on jo vähitellen voinut aloittaa rokotusohjelmiaan.

Palestiinalaisalueilla on määrä pitää vaalit toukokuussa, ensi kertaa 15 vuoteen.

Rokotustilanne Israelin miehittämillä palestiinalaisalueilla tuskin nousee Israelin vaaleissa kovin suuren huomion kohteeksi.

Israel aloitti maaliskuun alussa niiden palestiinalaisten rokottamisen, jotka käyvät töissä Israelissa tai palestiinalaisalueille perustetuissa juutalaissiirtokunnissa. Hazem Bader / AFP

Netanjahua auttaa myös Israelin poliittinen kentän pirstaleisuus.

Likud-puolueen kilpailijat ovat pieniä. Sen ei kuitenkaan odoteta saavan enemmistöä maan parlamenttiin, jolloin edessä on jälleen neuvottelu hallituskoalition muodostamiseksi.

Edessä jälleen hallituspeli

Financial Times -lehti (siirryt toiseen palveluun)kiinnittää huomiota siihen, kuinka Netanjahu on onnistunut sysäämään syrjään kilpailijoita ja liittolaisia yhden toisensa perään. Näihin kuului myös aiemmin merkittävän työväenpuolueen johtaja Ehud Barak.

Tämän päätös osallistua puolustusministerinä Netanjahun hallitukseen johti työväenpuolueen hajoamiseen.

Tulevassa valtakamppailussa kannattaa lehden mukaan panna merkille kovan linjan oikeistolainen Naftali Bennett. Tämän johtama Yamina-liitto voi nousta Likudin apupuolueeksi ja saada ministereitään hallitukseen.

Professori ennakoi vaikeita neuvotteluja

Liittoutumalla Netanjahu voi jälleen saada valta-asemalleen vahvistuksen – ainakin seuraaviin vaaleihin saakka. ** **

Lähi-idän tutkimuksen professori Hannu Juusola Helsingin yliopistosta.

Lähi-idän tutkimuksen professori Hannu Juusola Helsingin yliopistosta ennakoi Ylen haastattelussa, että edessä ovat vaikeat hallitusneuvottelut.

– Israel on ollut pidempään poliittisessa umpikujassa. Se liittyy ennen kaikkea siihen, että parlamenttiin on vaikea saada kasaan poliittista enemmistöä, jonka varaan saisi pitkäaikaisemman hallituskoalition. Tälle on monia syitä, Israelin puoluekenttä on hyvin jakautunut, siellä on vain yksi suurempi puolue, kertoo Juusola.

Akuutti syy on Israelin historian pitkäaikaisimman pääministerin Benjamin Netanjahun kiistanalainen persoona. Poliittista kamppailua ei käydä niinkään ideologiasta, vaan Netanjahun asemasta.

Vastustajat epäilevät Netanjahun tarrautuvan pääministerin virkaan suojatakseen itseään korruptiotuomiolta. Vahvin Likudin ja Netanjahun haastaja on keskustaliberaali ja maallistunut Yesh Atid (siirryt toiseen palveluun) eli On olemassa tulevaisuus -puolue ja sen johtaja, Yair Lapid.

Israelin puolueet ovat usein enemmän tai vähemmän löyhiä vaaliliittoja pienempien puolueiden välillä, ja ne hajoavat nopeasti. Puolueet ovat voimakkaasti kytköksissä johtajaansa, eli poliitikot perustavat ympärilleen puolueita päästäkseen valtaan. Ideologiaerot eivät siis välttämättä selitä puolueiden olemassaoloa.

– Viime aikoina Netanjahun tilanne on ennusteiden mukaan hiukan parantunut. Saattaa olla, että hänellä on mahdollisuudet saada aikaan enemmistö, mutta tilanne on hyvin epävarma, professori Juusola jatkaa.

Miten vaihdos Valkoisessa talossa vaikuttaa?

Presidentti Donald Trumpin kaudella Netanjahu sai runsaasti tukea Atlantin takaa. Trump päätti siirtää Yhdysvaltain Israelin-suurlähetystön Tel Avivista kiisteltyyn Jerusalemiin, mikä oli jälleen uusi isku palestiinalaisten pyrkimyksille.

– Erinomaiset suhteet Trumpin kanssa oli yksi Netanjahun valteista, ja tämän hän on menettänyt. Bidenin politiikka ei kuitenkaan ole jyrkästi erilaista, suurempaa muutosta ei ole tapahtunut. Yhdysvaltain poliittinen eliitti on suhteellisen yksimielinen suhteessa Israeliin ja palestiinalaisiin, pohtii professori Juusola.

Yhdysvaltain uusi presidentti Joe Biden ei ole vielä linjannut maansa politiikkaa Israeliin ja palestiinalaisalueisiin nähden. Ensimmäisessä Bidenin ja Netanjahun puhelinkeskustelussa Israel sai kuitenkin Yhdysvaltain tuen rauhansopimuksille, jotka se on eräiden arabimaiden kanssa tehnyt.

