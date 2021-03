Supo: Viitteitä äärioikeistolaisen terrori-iskun valmistelusta on saatu – suurimmat uhat ovat äärioikeisto ja ääri-islamistit

Ääri-islamistisessa radikalisaatiossa osassa perheitä jo kolmas sukupolvi on radikalisoitunut.

Suojelupoliisin mukaan suurimman terrori-iskun uhan Suomessa muodostavat tällä hetkellä äärioikeistolaista tai radikaali-islamistista ideologiaa kannattavat yksittäiset henkilöt tai pienryhmät.

Uhkataso on suojelupoliisin (supo) mukaan säilynyt ennallaan viime vuoteen verrattuna, mutta äärioikeiston tilannekuva on aiempaa huolestuttavampi.

Asia ilmenee supon tiistaina julkaisemasta vuosikirjasta 2020.

Terrorismiin liittyvästä uhasta supo kertoi pääosan julkisuuteen jo 29. lokakuuta 2020 kansallisen turvallisuuden katsauksessaan. Lokakuiseen uhka-arvioon lisäyksenä on maininta siitä, että äärioikeiston tilannekuva on aiempaa huolestuttavampi.

Tiedotteessaan supo kertoo, että myös viitteitä konkreettisesta terrori-iskun valmistelusta on tullut ilmi. Tällä tarkoitetaan esimerkiksi välineistön hankkimista.

Terroriuhkan taso on supon neliportaisella asteikolla yhä kaksi eli "kohonnut". Taso on ollut sama kesäkuusta 2017 eli jo Turun terrori-iskua edeltävältä ajalta.

Äärioikeiston uhka lisääntyy

Supon mukaan äärioikeiston uhka on voimistunut Suomessa. Supo on tunnistanut äärioikeistolaisia toimijoita, joilla on kyky ja motivaatio terrori-iskun toteuttamiseen.

Osa näistä henkilöistä kuuluu terrorismin torjunnan kohdehenkilöiden joukkoon, joka koostuu 390 henkilöstä. Joukko kasvoi 2010-luvun puolivälissä, mutta viime vuosina se on pysynyt tasaisena.

Supon mukaan avoimesti toimivien äärioikeistolaisten liikkeiden merkitys maailmalla havaituissa iskuhankkeissa on ollut vähäinen. Iskuja suunnittelevat äärioikeistolaiset pyrkivät pikemmin pitämään toimintansa salassa.

Suomessa poliisi epäili viime vuonna rasistista äärioikeistoryhmää väkivaltarikoksen valmistelusta, mutta epäily kuihtui tutkinnan edetessä lievemmiksi nimikkeiksi.

Supo ei ole ottanut kantaa, ovatko ryhmän jäsenet olleet heidän seurannassaan. Se ei kuitenkaan vaikuta todennäköiseltä, sillä poliisi pääsi ryhmän jäljille sattumalta perussuomalaisten vaalipäällikön Pekka Katajan murhan yrityksen tutkinnassa.

Vuosikirjassaan supo nostaa esiin myös maailmanlaajuisesti levinneen "väestönvaihtoteorian". Kyseisen salaliittoteorian mukaan länsimaiden väestöä oltaisiin tietoisesti vaihtamassa muualta tuleviin ihmisiin.

Supon mukaan väestönvaihtoteoriaan nojautuvat näkemykset ovat korostuneet useassa äärioikeistolaisessa terrori-iskussa maailmalla.

Enemmistö ääri-islamisteja

Suomen toistaiseksi ainoa terrorismirikoksena syytetty väkivaltainen hyökkäys on Turun puukkoisku elokuulta 2017. Video on koostettu poliisin esitutkintapöytäkirjasta. Ääniraita on poliisin radioliikennettä terrori-iskun aikana sekä sivullisten nauhoittamaa ääntä kadulta. Äänet ja video eivät ole täysin synkronoituja keskenään.

Yhä edelleen globaalisti merkittävimmän terrorismin uhan muodostavat supon mukaan radikaali-islamistiset toimijat. Lähi-idässä heikentynyt Isis-terrorijärjestö tuottaa yhä aktiivisesti propagandaa monilla kielillä ja hyödyntää ketterästi eri verkkoalustoja Tiktokista Jodeliin.

Suomeen kohdistuvan islamistisen terrorismin uhan muodostavat ennen kaikkea yksilöt, jotka vaikuttuvat tällaisesta propagandasta. Suomessa terrorismin torjunnan kohdehenkilöiden suurella enemmistöllä on kytköksiä radikaali-islamismiin.

Supo nostaa vuosikirjassaan esiin jo useasti aiemmin mainitsemansa vierastaistelijailmiön ja konfliktialueilta palaavien henkilöiden muodostaman uhan. Tällaiset henkilöt saattavat aktivoitua pitkänkin ajan kuluttua esimerkiksi maailman tapahtumien tai henkilökohtaisten syiden yllyttämänä.

Supon mukaan konfliktialueilta palaavien joukossa on ideologiaan pettyneitä, mutta suurin osa todennäköisesti jatkaa toimintaansa radikaali-islamistisissa verkostoissa. Tämä ihmisjoukko muodostaa supon mukaan uhan kansalliselle turvallisuudelle.

Supo kuitenkin huomauttaa, että olennainen rooli on myös kotoperäisellä radikalisaatiolla.

Suomessa on supon mukaan perheitä, joissa jo kolmas sukupolvi on radikalisoitunut. Tällaisissa perheissä lapset saattavat kasvaa pienestä pitäen radikaalissa ympäristössä, josta on vaikea irtautua.

