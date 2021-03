Sulkutila on lisännyt poliisin hiljennystehtävien määrää: nuoret kokoontuvat kotibileisiin ravintoloiden ollessa kiinni

Poliisin mukaan illanvietoissa on tavallisesti noin kymmenen henkeä.

Nuorison järjestämät kotibileet ovat työllistäneet poliisia sulkutilan aikana.

Itä-Uudenmaan poliisin mukaan etenkin ravintoloita koskeva sulku on aiheuttanut sen, että viikonloppuisin öisin poliisin hälytystehtävissä niin sanotut hiljennystehtävät ovat lisääntyneet.

Myös Helsingin poliisi on havainnut, että häiriöt yksityisasunnoissa ovat lisääntyneet, mutta komisario Henri Helmisen mukaan ainakaan toistaiseksi ei voida puhua suuren mittaluokan ilmiöstä.

Etenkin nuorten aikuisten illanvietot ovat häirinneet naapureita kerrostaloissa, kertoo Itä-Uudenmaan poliisin komisario Olavi Merihaara.

– Asukkaat ilmoittavat hätäkeskukseen, että jossain huoneistossa on kovaäänistä musiikkia ja paljon ihmisiä, ja poliisi pyydetään paikalle hiljentämään meteli. Hyvin usein ilmoituksissa on myös mainittu, että samassa osoitteessa on toistuvasti häiriötä.

Merihaaran mukaan illanvietoissa on tavallisesti noin kymmenen henkeä, mikä rikkoo alueella vallitsevaa kuuden hengen kokoontumisrajoitusta. Massabileet ovat kuitenkin Itä-Uudellamaalla olleet hyvin harvinaisia.

– Toistaiseksi olemme puuttuneet tilanteeseen neuvoin, kehotuksin ja käskyin. Pyrimme saamaan aikaan sen, ettei tällaisia tartuntavaarallisia tilanteita olisi. Jos nämä keinot eivät tehoa niin voimme sakottaa, mutta se on ollut erittäin poikkeuksellista.

Länsi-Uudenmaan poliisi ei ole havainnut sulkutilasta aiheutunutta nousua, vaan kotiin liittyvien häiriötehtävien määrä on pysynyt suhteellisen samalla tasolla koko korona-ajan.

– Määrä on kuitenkin selvästi korkeampi verrattuna aikaan ennen koronaa, kertoo rikoskomisario Petteri Hyytiäinen.