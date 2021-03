Rudi Rok aloitti matkimalla eläimiä ja pian suomalaista äänivirtuoosia kuullaan ympäri maailmaa auton varoitusäänenä

– Veri on aina vetänyt mahdottomaan, sanoo breakdancea harrastanut ja nykyisin äänityöllä elantonsa saava Rudi Rok.

– Veri on aina vetänyt mahdottomaan, sanoo breakdancea harrastanut ja nykyisin äänityöllä elantonsa saava Rudi Rok.

Suomalainen on tehnyt ääniä peleihin ja elokuvaproduktioihin.

Koira katselee ympärilleen hämmentyneenä helsinkiläisessä puistossa. Se on kuullut haukuntaa, mutta toista koiraa ei näy missään.

Haukkuja ei ollutkaan koira, vaan äänitaituri Rudi Rok. Äänivirtuoosi, koko nimeltään Rudi Rok Karolus Mickelsson, on ladannut ääninäytteitään Youtube-videopalveluun, ja ne ovat keränneet miljoonia katselukertoja. Hän on erikoistunut juuri ihmisäänellä luotuihin ääniefekteihin.

Rudi Rok, 35, on elättänyt itsensä jo yli kymmenen vuoden ajan stand up -kiertueilla ja esiintymällä yritystilaisuuksissa.

Nyt suomalaisen äänitaituruus on huomattu myös ulkomailla. Rudi Rok on tehnyt ääniä peleihin ja animaatioelokuviin. Luvassa on myös yhteistyötä viihdejätti Disneyn kanssa. Pian hänen äänensä kuuluu ympäri maailmaa, sillä hän on tehnyt varoitusäänen Fiatin uuteen sähköautoon.

– Äänen luomisessa pitää olla vahva visio ja mennä sitä kohti, sanoo muunmuassa peleihin ja mainoksiin ääniä kehitellyt Rudi Rok.

Tanssin kautta äänien pariin

Teini-ikäisenä Rudi Mickelsson innostui breakdancesta. Espoossa syntyneen Mickelssonin tie oli vienyt yksinhuoltajaäidin kanssa asumaan eri puolille Suomea.

Mickelsson oli päättänyt antaa tanssille kaikkensa, ja siksi hän vuosituhannen vaihteessa muutti 16-vuotiaana mummonsa luokse Helsinkiin.

– Tanssi oli kaikki kaikessa. Äiti kannusti minua lapsena soittamaan klassista kitaraa, trumpettia, viulua ja pianoa. Lauloin kolme vuotta Cantores Minores -kuorossa. Mikään ei kuitenkaan kolahtanut kuten tanssi.

Kurjaa kyllä, tanssiura loppui kuin seinään vuonna 2005, kun Mickelsson rikkoi selkänsä. Alkoi hidas kuntoutuminen, ja Mickelsson kaipasi tekemistä.

Katutanssiporukoissa pyöri myös beatboxaajia, ja Mickelsson päätti kokeilla äänillä kikkailemista. Beatbox on hiphop-musiikin alalaji, jossa soittimien äänet matkitaan suulla. Äänitekniikoiden ohessa Mickelsson opetteli taikatemppuja, sillä hän oli lapsena halunnut olla taikuri.

Stand up -keikkoja tehnyt Rudi Rok saa parhaat kicksit siitä, kun saa yleisön nauramaan. – Naurun hyökyaalto saa minut tekemään yliluonnollisia juttuja.

Äänien tekeminen tuntui aluksi vaikealta, vaikka Mickelsson oli jo nuorempana matkinut eläimiä ja räksyttänyt esimerkiksi koirille.

Hän oli myös ihaillut Poliisiopisto-elokuvista tuttua Michael Winslow’ta, joka Larvell Jones -hahmona päästeli suustaan mahdottomalta tuntuvia ääniä kuten helikopterien ja konekiväärien säksätystä. Siinä vaiheessa hän ei arvannut, että päätyi vuosia myöhemmin Winslow'n Suomen-keikkojen avaajaksi.

– Jossain vaiheessa tunsin äänissä saman vahvan tunteen kuin mitä olin tuntenut tanssissa. Aloin treenata ääniä 8-12 tuntia päivässä.

Mickelsson opetteli beatboxaamisen perusteita sekä vatsastapuhumista. Hänellä oli kova hinku päästä esiintymään yleisön eteen, joten hän alkoi kehitellä äänien ympärille show’ta.

Tanssitausta auttoi tuomaan fyysistä komiikkaa mukaan esitykseen. Show’hun piti tuoda mausteeksi myös stand up -komiikkaa.

Aluksi Mickelsson esiintyi ilmaiseksi nuorisotapahtumissa. Pian hän kuitenkin pääsi mukaan stand up -keikoille, ja vuonna 2009 hän elätti jo itsensä esiintymisellä.

Koalaa en pysty imitoimaan. Rudi Rok

Äänten kanssa työskentely veti Mickkelssonin niin vahvasti mukaansa, ettei hän opiskellut muuta ammattia. Hän kertoo luottaneensa jopa hieman sokeasti omaan intuitioonsa.

Nuoren miehen mielessä oli näyttelijä Will Smithin sanonta “There is no plan B” (suomeksi ‘ei ole varasuunnitelmaa’).

– Heti kun on varasuunnitelma, on myös turvaverkko. Silloin et pysty antamaan itsestäsi sataa prosenttia.

Toinen Mickelssonin mielessä pyörinyt sanonta oli itämaisten taistelulajien taitajan ja näyttelijän Bruce Leen suusta. Se kuului: ei mitä, vaan miten.

– Minun ei tarvitse olla jossain asiassa paras, jos pystyn tuomaan asiaan oman näkökulmani tarpeeksi vahvasti. Silloin se on minun taidettani, ja kilpailen vain itseni kanssa.

Rudi Rok hioi esiintymistaitojaan viime vuosikymmenen alussa koomikko Sami Hedbergin kiertueen lämmittelijänä. Myöhemmin kokemusta karttui lisää seitsemän koomikon Stand Up Finlandia -kiertueelta.

– Olisi mielenkiintoista, jos joku osaisi kertoa, mikä olen esiintyjänä. Olenko se ääniä tekevä koomikko vai mikä? Olen kokeillut vetää stand upia ilman yhtään ääntä, mutta kyllä ne äänet ovat se minun juttuni.

Yksi video muutti kaiken

Vajaat kymmenen vuotta sitten Rudi Rok lähti kokeilemaan siipiään Los Angelesiin. Se oli ollut hänen haaveensa lapsesta pitäen.

Mickelsson kävi viihdemaailman pääkaupungissa muutaman kuukauden pätkissä vuosien 2012–2016 aikana. Hän opiskeli näyttelemistä kahdessa koulussa ja pääsi esiintymään maineikkaalla Laugh Factory -komediaklubilla ensimmäisenä suomalaisena.

Los Angelesista on jäänyt Rudi Rokille paljon hyviä kontakteja, ja niistä on ollut hyötyä myöhemmin. Hän ei pidä mahdottomana ajatusta, josko hän vielä palaisi kaupunkiin koronan jälkeen.

Vuonna 2014 Rudi Rok mietti uutta suuntaa uralleen ja pohti, lataisiko videon äänistään Youtubeen. Hän kuitenkin epäröi, sillä tuohon aikaan stand up -koomikot vierastivat esitystensä julkaisemista verkossa. Vaarana kun oli, että joku varastaisi parhaat vitsit tai että yleisö kaikkoaisi keikoilta, kun ihmiset olivat jo nähneet kaiken netistä.

– Ajattelin, että mitä muut minusta ajattelevat. Se oli outo tunne, koska en ole yleensä sellainen.

Kiinnostus eläimiin kulkee suvussa, sillä eläinäänistä tunnetun Rudi Rokin äiti Terhi Mickelsson on keraamikko ja kuvataiteilija, jonka töissä on paljon eläimiä jäniksistä hevosiin.

Rudi Rok teki lopulta videon 30 eläinäänestä ja julkaisi sen Youtubessa eräänä iltana. Sen voi katsoa täältä (siirryt toiseen palveluun).

Aamuun mennessä video oli saanut 10 000 katselukertaa, ja yhteydenottoja oli tullut ympäri maailmaa. Pian videolla oli miljoona katselukertaa, ja Rudi Rokista oli tehty juttuja kansainvälisiiin medioihin kuten Time Magazineen, Daily Mailiin ja Huffington Postiin.

Suomalaisen video sai runsaasti huomiota, vaikka äänitaiturit olivat tehneet eläinäänivideoita jo aiemminkin. Muiden tekijöiden videoista oli puuttunut showmainen tyyli, jonka Rudi Rok oli osannut tehdä.

Video käynnistikin aivan uudenlaisen tien Rudi Rokin uralla. Hän pääsi tekemään äänitöitä moniin erilaisiin produktioihin.

Rudi Rokin ääntä on kuultu esimerkiksi vuonna 2015 julkaistun MarcoPolo Learning -pelifirman Arctic-pelissä. Siinä hän esittää kaikkia arktisia eläimiä. Erilaisia ääniä syntyi tuossa projektissa yhteensä 450.

Hän on tehnyt myös dubbauksia animaatioelokuviin kuten Sing (2016) ja Ihmeiden puisto (2019).

Elokuvayhtiö Paramount Pictures puolestaan pyysi Rudi Rokia tekemään uuden version Vaarallinen tehtävä -elokuvien tutusta tunnuskappaleesta. Sellainen syntyi vuonna 2018 julkaistuun Mission Impossible -Fallout -elokuvan markkinointiin yhdessä nokkahuilisti Eero Saunamäen kanssa. Sen voi katsoa täältä (siirryt toiseen palveluun).

Rudi Rok saa edelleen yhteydenottoja eläinäänivideonsa ansiosta, vaikka sen julkaisemisesta on kulunut jo seitsemisen vuotta. Videolla on katselukertoja jo lähes 16 miljoonaa.

Äänitaituri Rudi Rok opettaa videolla, kuinka hänen ensimmäisenä oppimansa eläinääni eli kärpäsen pörinä tehdään.

Varoitusääni sähköautolle

Yksi Rudi Rokin tuoreimmista ääniprojekteista kuuluu hänen uransa merkittävimpiin. Hän pääsi suunnittelemaan varoitusäänen autonvalmistaja Fiatin uudelle sähköautolle.

Sähkö- ja hybridiautoista ei kuulu juuri ääntä alle 20 kilometrin tuntivauhdilla, ja sitä on pidetty liikenneturvallisuusriskinä etenkin jalankulkijoille. Sen takia EU:n alueella ensirekisteröitäviin sähkö- ja hybridiautoihin tulee varoitusääni pakolliseksi tämän vuoden heinäkuussa.

Autonvalmistajilla on melko vapaat kädet suunnitella varoitusääni, mutta sen pitää kuitenkin muistuttaa moottorin käyntiääntä.

Fiat päätti erottua joukosta ja tehdä varoitusäänen ihmisäänellä. Äänisuunnitteluun ja mainoksiin erikoistuneet yritykset Syn ja Red Rose Productions kehittelivät äänen yhdessä suomalaisen Rudi Rokin kanssa.

Rudi Rok kertoo, että projekti oli mielenkiintoinen ja haastava, sillä varoitusäänen tekemiseen oli paljon sääntöjä. Ääni ei tule moottorista vaan auton keulaan integroiduista kaiuttimista, joten sen pitää tulla tietyltä taajuudelta, että ihmiskorva sen kuulee.

Lopullinen varoitusääni kuulostaa niin paljon auton moottorilta, että ei uskoisi sen olevan ihmisääntä. Rudi Rokin äänen lisäksi ääneen on lisätty kuuluisan italialaisen säveltäjän Nino Rotan klassikkokappaletta Amarcord.

Varoitusääni on nyt Fiatin omaisuutta, joten Rudi Rok ei voi sitä julkisesti esittää. Äänen voi kuunnella sen kehittämisestä kertovan Youtube-videon lopusta (siirryt toiseen palveluun).

Äänitaituri Rudi Rokin mielestä ihmisäänellä ääniin saadaan mukaan enemmän luonnetta kuin mitä autenttisissa äänissä on. – Jos halutaan tehdä lapsille savanni ja siellä on leijonia, niin todellinen leijona on aika pelottava. Ihmisäänellä leijonaan saadaan karekteeria.

Rudi Rokin äänen voi kuitenkin pian kuulla liikenteessä ympäri maailmaa. Fiatin sähköauton lanseeraaminen on tosin hieman lykkääntynyt koronapandemian takia. Autoa on jo markkinoitu mainoksella, jolla esiintyy elokuvatähti Leonardo DiCaprio.

Suomalainen on ylpeä siitä, että hänen äänensä ansiosta pystytään jopa pelastamaan ihmishenkiä liikenteessä.

– Siinä on iso vastuu. Odotan, että kuulen äänen jossain vaiheessa kadulla. Sitten sen vasta tajuaa, että ääni on peräisin minusta. Se on absurdia.

Mahdottomuus kiinnostaa

Äänivirtuoosi Rudi Rok tuntuu pystyvän muodostamaan äänen kuin äänen. Aivan kaikkeen hänkään ei kuitenkaan kykene.

Eläinmaailmasta löytyy muutama vaikea ääni. Seepran matkiminen oli Rudi Rokille todella hankalaa, ja yhden eläimen ääntä hän ei ole pystynyt tekemään ollenkaan.

– Koalaa en pysty imitoimaan. Se on aivan käsittämätön ääni. Ajattelin, että se vain mutustelee lehteä, mutta koala kuulostaa siltä kuin kahta metallipalaa lyötäisiin vastakkain.

Rudi Rok on aina pitänyt mahdottomilta kuulostavista asioista. Hulluimmaksi keikakseen hän mainitsee sen, kun hän esiintyi suomalaisen kuuron rap-artisti Signmarkin kanssa kuurojen festivaaleilla Ranskassa.

– Lavalla piti olla vahva mimiikka, ja minun piti tuottaa mahdollisimman matalia ääniä, että ne tuntuivat kropassa kaiuttimista tullessaan. Paikalla oli myös viittomakielinen tulkki kertomassa yleisölle, että mitä pitäisi kuulla.

– Korona-aika on ollut itselleni kiihdyttämö. Olen saanut tehdä osan kansainvälisistä produktioista vapaammin kotoa käsin ja olen saanut enemmän vastuusta, kertoo äänitaituri Rudi Rok, joka ei kaikista tulevista töistään voi paljastaa vielä mitään.

Rudi Rok uskoo, että ihmisäänen merkitys viihde- ja mainosaloilla korostuu entisestään. Hän on huomannut, että yritykset panostavat äänimakkinointiin ja -brändäykseen entistä enemmän, koska sillä voi erottautua muista.

– Unelmajuttuni olisi tehdä ihmisäänellä kokonaisen pitkän elokuvan äänisuunnittelu ja sen toteutus askeleista lähtien. Tai vaikka edes yhden kohtauksen äänet, ja kertoa myöhemmin, että tässä kohtauksessa kaikki oli tehty ihmisäänellä.