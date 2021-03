Vaihto-opiskelijoiden koronaryppäässä vain kymmenkunta uutta tartuntaa Turussa – tilanne kuitenkin yhä vakava

Aiemmin todetun 71 tartunnan lisäksi on todettu noin 10 uutta tartuntaa. Altistuneita opiskelijoita on tällä tietoa vajaat 200.

Viikonvaihteessa löytyi ainoastaan noin kymmenen uutta tartuntaa kansainvälisten vaihto-oppilaiden laajassa koronaryppäässä Turussa. Aiemmin on todettu 71 tartuntaa.

Koronalle on altistunut tämänhetkisen tiedon mukaan vajaat 200 opiskelijaa. Määrät todennäköisesti kasvavat edelleen. Uusia testituloksia saadaan koko kuluvan viikon ajan.

– Positiivisia testituloksia on tullut tähän mennessä yllättävän vähän, sanoo tartuntataudeista vastaava lääkäri Jutta Peltoniemi Turun kaupungilta.

Ylioppilaskylässä päivystäneessä kaupungin koronantorjuntabussissa viikonloppuna tehdyistä noin parista sadasta testistä positiivisia oli viisi.

Vielä ei ole tietoa, esiintyykö Turun vaihto-opiskelijoiden koronaryppäässä virusmuunnoksia, esimerkiksi Suomessakin yleistynyttä brittivarinttia.

Opiskelijoiden tartuntaryväs ei selitä Turun kokonaistilannetta

Kaupunginjohtaja Minna Arven mukaan tilanne on edelleen vakava.

Pahin tilanne on kuitenkin pikaisesti saatu hallintaan nopeilla, voimakkailla ja selkeillä toimilla.

Jäljitystyö on yhä käynnissä, ja se on Jutta Peltoniemen mukaan haastavaa.

– Edelleen tarvitaan yhteistyötä muun muassa korkeakoulujen kanssa tilanteen selvittämiseksi, sanoo Peltoniemi.

Tartunnan saaneet ja altistuneet opiskelijat ovat olleet eristyksissä ja karanteenissa. Karanteenit jatkuvat, ja niiden kesto arvioidaan yksilöllisesti tilanteesta riippuen.

Arve huomauttaa, että Turun huono koronatilanne ei kokonaisuudessaan johdu opiskelijoiden ryppäästä. Yleisesti koronatilanteessa on muuten kaupunginjohtaja Arven mukaan hienoista parannusta näkyvissä tiukempien rajoitustoimien johdosta.

Varsinais-Suomen sairaanhoitopiirin johtajaylilääkäri Mikko Pietilä vahvistaa, ettei vaihto-opiskelijoiden koronaryväs selitä Turun kokonaistilannetta.

Sairaalahoidon tarve ei ole Turun yliopistollisessa keskussairaalassa lisääntynyt opiskelijoiden tartuntaketjujen takia.

Poliisin virka-apu vaihtuu vartiointiliikkeeseen maanantai-iltana

Kansainvälisten vaihto-opiskelijoiden keskuudessa levinnyt erittäin laaja koronatartunketju nousi julkisuuteen viime torstaina. Alunperin tartunnan saaneita oli 71, ja mahdollisia altistumisia jopa useita satoja.

Lounais-Suomen aluehallintovirasto määräsi perjantaina yksittäisen opiskelija-asuntolan pakolliseen terveystarkastukseen, käytännössä koronavirustestiin. Muiden asuntoloiden kohdalla avi ei päätynyt vastaavaan ratkaisuun.

Turku pyysi perjantaina poliisilta virka-apua karanteenien valvontaan erityisesti vaihto-opiskelijoiden asuntoloiden lähellä. Lounais-Suomen poliisi kertoi jo aiemmin Twitterissä karanteenivalvonnan sujuneen rauhallisesti viikonloppuna.

– Viikonloppu oli työläs, mutta yhdessä poliisin kanssa asiat sujuivat hyvin, sanoo Jutta Peltoniemi.

Valvontakohteissa oli varsin vähän liikettä, ja tilanne oli hyvin hallinnassa.

– Virka-apupyynnön mukainen karanteeni- ja eristysvalvonta pystyttiin hoitamaan neuvoin, ohjein ja kehotuksin. Poliisin toimilla kyettiin parantamaan viranomaisten yhteistoiminnan vaikuttavuutta. Tehtävän hoitaminen ei heikentänyt poliisilaitoksen kykyä suoriutua muista tehtävistä, sanoo ylikomisario Stephan Sundqvist Lounais-Suomen poliisilaitokselta.

Poliisin virka-apu Turun kaupungille jatkuu maanantaihin kello 19 saakka. Vartiointia Ylioppilaskylässä sekä Varissuon ja Luolavuoren asuntoloiden ympäristössä jatketaan vartiointiliikkeiden voimin.

Vartioinnilla varmistetaan, että opiskelijoiden kokoontumisia ei ole, ja että yhteiset tilat pysyvät kiinni. Vartiointi jatkuu ainakin tämän viikon.

Turku jakaa eristyksiin määrätyille korkeakoulujen vaihto-opiskelijoille ruoka-apua ja hygieniatarvikkeita koko karanteenin ajan.

Turun kaupungin koronantorjuntabussissa tehtiin liki pari sataa testiä viikonvaihteessa. Bussi päivysti viikonvaihteessa Ylioppilaskylässä. Lauantaina se ruuhkautui ajoittain, ja sunnuntaina sen aukioloaikaa pidennettiin.

Turun yliopisto on keskeyttänyt kaiken lähiopetuksen Turun kampuksellaan 5. huhtikuuta asti. Yliopisto kertoi perjantaina lisäävänsä vieraskielistä kokonatiedottamistaan vaihto-opiskelijoille.

Korkeakoulut tarjoavat opiskelijoilleen runsaasti myös muuta apua.

Kontaktit minimiin, herkästi testiin

Turun kaupunki muistuttaa, että aikuisten on erityisen tärkeää noudattaa koronatilanteeseen liittyviä suosituksia ja rajoituksia. Aikuisten väliset kontaktit on rajattava minimiin, ja testiin on mentävä herkästi.

Jos epäilee altistuneensa virukselle korkeakouluopiskelijoiden epidemiaryppäässä, tulee jäädä omaehtoiseen karanteeniin ja hakeudu koronatestiin. Sama pätee tilanteisiin, joissa yhteisasumisessa jollakulla todetaan koronavirus.

Opiskelijat voivat käydä koronatestissä Halisten koronantorjuntabussissa (Gregorius IX:n tie 8) arkisin klo 9.30–11.00 tai TYKSin T-sairaalassa. Koronantorjuntabussissa testiin pääsee ilman lähetettä.

Lue myös:

Opiskelija-asuntolaan terveystarkastuksia ja ruoka-apua, poliisi valvoo karanteenia – näin korona kiristi otettaan Turussa tällä viikolla

Katso Yle Areenassa: Vaihto-opiskelijoiden laaja tartuntaryväs puhuttaa Turussa – Anna Ryzhova: "Tärkeintä on saada tämä tautiketju katkeamaan"