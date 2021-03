Venäläiset tubettajat epäilevät, että YouTube painaa alas Putinin kriitikkojen suosiota – videosivusto kiistää väitteet

Venäjällä hallintoa arvostelevat videobloggaajat epäilevät, että YouTube on ryhtynyt rajoittamaan heidän näkyvyyttään. Seitsemän tubettajaa julkaisi helmikuussa videon (siirryt toiseen palveluun), jossa he selittävät viime kuukausina tapahtuneita muutoksia.

Videon mukaan oppositiohenkisten kanavien katsojamäärät ovat lähteneet laskuun, vaikka sisältö on pysynyt samanlaisena ja protestiliikehdintä on ollut kuuma aihe Venäjällä.

Tavallisesti YouTube-käyttäjät saavat halutessaan ilmoituksen tilaamiensa kanavien uusista videoista. Nämä tubettajat kuitenkin sanovat, että heidän kanaviensa tilaajat eivät välttämättä saa ilmoituksia uusista videoista ja käyttäjien tilauksia menee itsestään pois päältä.

Kyse on suosituista YouTube-kasvoista. Videon tekoon osallistui muun muassa Supervallan uutiset -kanava, jolla on yli miljoona tilaajaa sekä tunnettu mediapersoona Artemi Troitski.

Troitski bloggaa Virosta käsin ARU TV:n YouTube-kanavalla, jonka takana on ryhmä toimittajia Venäjältä, Ukrainasta, Valko-Venäjältä ja Virosta. Hän pohtii videolla, että käänteen takana ovat todennäköisesti YouTuben omat sisäiset säännöt, algoritmit tai kiintiöt, joita voidaan säätää niin, että joitain kanavia suositaan ja toisia painetaan alas.

ARU TV:n perustaja Pavel Marozau kommentoi Ylelle, että läntiset internet-yhtiöt ovat ehkä valmiita tekemään epämuodollisia sopimuksia Kremlin kanssa voidakseen toimia Venäjän markkinoilla.

Yle pyysi YouTuben edustajia ja asiantuntijoita kommentoimaan väitteitä.

Mistä on kyse?

Yle haastatteli kolmea politiikan tutkijaa — latvialaista Andrejs Berdnikovsia, joka on tutkinut myös YouTuben algoritmeja (siirryt toiseen palveluun), Ulkopoliittisen instituutin vanhempaa tutkijaa Jussi Lassilaa ja yliopistonlehtori Markku Nelimarkkaa.

Kaikki pitävät periaatteessa mahdollisena, että YouTube on taipunut Venäjän hallinnon painostuksen alla ja ryhtynyt rajoittamaan Kremlin kriitikoiden näkyvyyttä.

Riiassa asuva politiikan tutkija Andrejs Berdnikovs on tutkinut YouTuben algoritmeja. Sillä saralla hän on tehnyt tutkimusyhteistyötä myös Pavel Marozaun kanssa, joka on tubettajien vetoomuksen julkaisseen ARU TV:n perustaja. Markus Kuokkanen

YouTube-palveluun kohdistuu nyt paljon painetta.

Lassila sanoo, että viimeisen vuoden aikana on nähty koveneva yhteenotto Venäjän valtion ja läntisten internet-jättien välillä.

Venäjä on muun muassa jakanut rangaistuksia Facebookille ja Twitterille. Tuoreen lain nojalla viranomaiset voisivat sulkea koko YouTuben Venäjällä, jos palvelun tulkitaan rikkoneen lakeja.

YouTube kuitenkin kiistää tubettajien väitteet Ylelle välittämässään viestissä.

– YouTube antaa ihmisille ja organisaatioille politiikan eri puolilta mahdollisuuden käyttää ääntään ja uusia tapoja tavoittaa yleisö. Tietyn videon katselukertojen määrä riippuu sisällön laadusta, uutisarvosta, löydettävyydestä ja monista muista tekijöistä, yhtiön edustajat kirjoittavat.

– Me emme näe taustajärjestelmässämme videossa esitettyjä väitteitä. Meillä on selkeät sisältöohjeet, joita noudatamme poliittisista näkemyksistä riippumatta.

Yliopistonlehtori Markku Nelimarkka sanoo, että sosiaalisen median jätit esiintyvät neutraaleina toimijoina, jotka vain välittävät sisältöjä.

– Ne ovat julkisesti vältelleet sanomasta, että algoritmejä muokattaisiin poliittisten todellisuuksien suhteen, hän selittää.

Nelimarkka tekee Helsingin yliopistolla tutkimusta, joka liittyy demokratian ja teknologian vuorovaikutukseen. Hän sanoo, että alustat voivat periaatteessa manipuloida sisällön näkyvyyttä, mutta on tärkeää pohtia myös muita selityksiä.

– On vaikea sanoa, mitä oikeasti on tapahtunut. Toki sisällön tuottajat sanovat, että mikään ei ole muuttunut heidän mielestään ja sisältö on yhtä kiinnostavaa. Mutta voi olla myös, että YouTubeen on vaan tuotettu vielä vetävämpää sisältöä, joka on saanut seuraajia enemmän puoleensa, Nelimarkka miettii.

Mikä tapauksen merkitys on?

Berdnikovs näkee, että tapaus on merkittävä, koska se tapahtuu hetkenä, jolloin Kremlin painostaa läntisiä sosiaalisen median alustoja. Tämä antaa aiheen kysyä, onko YouTube taipunut painostukseen.

Jussi Lassila pohtii, että jos kyse on YouTube-kanavien suosion manipuloinnista, tämä tuskin on kovin hyödyllistä Kremlin kannalta.

– Niin kauan kun kriittistä sisältöä on saatavilla, sen luokse kyllä löydetään, Lassila sanoo.

– Bloggaajien huolen ymmärtää, mutta ei kriittisiä ääniä saada yksinomaan tällaisin keinoin suitsittua. Jäljelle jää viime kädessä YouTuben sulkeminen.

Kuinka tärkeä YouTube on Venäjällä?

Jussi Lassila sanoo, että internetin ja erityisesti YouTuben rooli on vahvistunut Venäjällä jatkuvasti, vaikka hallinto on pyrkinyt kontrolloimaan nettiä yhä enemmän.

Presidentti Vladimir Putinin tunnetuin kriitikko on rangaistussiirtolaan tuomittu Aleksei Navalnyi, jonka YouTube-kanavalla on yli kuusi miljoonaa seuraajaa. Navalnyin yksittäisten videoiden katsojamäärä on parhaimmillaan yli sata miljoonaa.

– Suosituimpien YouTube-kanavien katsojamäärät ylittävät monin paikoin selkeästi esimerkiksi valtion television propagandistien lähetykset, Lassila sanoo.

Suljetaanko YouTube Venäjällä kokonaan?

Vuodenvaihteessa hyväksyttiin laki, joka mahdollistaa koko YouTuben sulkemisen Venäjällä. Lain mukaan viranomaiset voivat estää pääsyn nettipalveluun, jos he katsovat, että alusta rajoittaa tiedonvälitystä tai median vapautta lainvastaisella tavalla.

Motiivina oli Kremlin virallisen äänen puolustaminen. Lainsäätäjien mukaan uusi laki tarvittiin, koska Twitter, Facebook ja YouTube ovat ”sensuroineet” RT-kanavan (aikaisemmin Russia Today), RIA Novosti -uutistoimiston ja Krim 24 -kanavan tiedonvälitystä. Lassila kuvailee näitä valtiollisiksi tiedotusvälineiksi.

– Trumpin tviitteihin ja ylipäätään kyseenalaisen informaation levittämiseen liittyvä keskustelu lännessä on pakottanut sosiaalisen median jätit kiinnittämään huomiota sisältöihin. Tämän seurauksena esimerkiksi näitä Kremlin propagandisteja on suljettu ulos, Lassila taustoittaa.

Toimien taustalla on Venäjän valtion pyrkimys suitsia internetin vapautta. Lassila sanoo, että Venäjän turvallisuusviranomaisten piireissä internet nähdään haitallisten sisältöjen ja läntisten intressien alustana, joka on saatettava kontrollin piiriin.

Berdnikovs ei usko, että Venäjän viranomaiset estävät YouTuben käyttöä ainakaan kovin pian.

Lassilan mukaan monet ovat arvioineet, että Venäjän hallinto ei kovin helposti uskalla sulkea palvelua, joka on tärkeä suurelle osalle kansaa.

– Tärkeä ennakkotapaus tulee olemaan huhtikuun puoleenväliin uhattu Twitterin sulkeminen. Se antanee osviittaa suhtautumisesta YouTubeen jatkossa, Lassila sanoo.

Pavel Marozau sanoo, että YouTuben sulkeminen rajoittaisi dramaattisesti sananvapautta.

– Monet Venäjällä olisivat tyytymättömiä ja menettäisivät rahaa. Mutta Telegram on olemassa ja se voisi olla vaihtoehtoinen kanava demokratian puolta pitäville äänille, Marozau pohtii.

