Junamatka Suomen ja Ruotsin välillä on askeleen lähempänä, kun Haaparannalta avautuu yhteys Ruotsin kaukojuniin

Suomi ja Ruotsi ovat eurooppalaisen junaliikenteen outolintu: naapurimaat, joilla ei ole toimivaa henkilöjunayhteyttä.

Tämä voi muuttua, jos Suomi rahoittaa sähköistyksen viimeisellä parinkymmenen kilometrin ratapätkällä ja on valmis satsaamaan rajan ylittävään henkilöliikenteeseen. Myös Ruotsin on hoidettava osuutensa esimerkiksi rautatiesillan kunnostamisessa.

Iso askel otetaan jo huhtikuun alussa, kun Haaparannalta avautuu henkilöjunaliikenne lähes 30 vuoden tauon jälkeen.

Kiirastorstaista alkaen Haaparannalta on junayhteys esimerkiksi Bodeniin eli Pohjois- ja Etelä-Ruotsin välisiin kaukojuniin. Nyt vielä tarvitaan Suomen ja Ruotsin välinen yhteys, jotta reitti on täydellinen.

Lapissa uskotaan, että Suomen ja Ruotsin välinen junayhteys avaisi matkailuun uusia mahdollisuuksia. Junamatkustuksen suosio kasvaa muun muassa ympäristösyistä ja junayhteys Tornion ja Haaparannan välillä voisi innostaa myös ulkomaisia turisteja.

– Olemme saaneet keskieurooppalaisilta matkanjärjestäjiltä viestiä, että sieltä löytyy asiakkaita, jotka olisivat kiinnostuneita matkustamaan maata pitkin ihan tänne saakka, kertoo Lapin Matkailuelinkeinon Liiton toiminnanjohtaja Nina Forsell.

Sähköistys puuttuu enää pieneltä ratapätkältä

Suomessa valtakunnan rajan ylittävän junayhteyden saaminen on pääosin kiinni lyhyen rataosuuden sähköistämisestä. Asia on ollut vireillä vuosikausia, mutta vasta nyt se on hallitusohjelmassa.

Nyt tuolle parinkymmenen kilometrin osuudelle Keminmaan Laurilan ja valtakunnan rajan väliselle osuudelle laaditaan ratasuunnitelmia. Rahoituspäätös voitaisiin saada vielä tänä vuonna. Hankkeen alustava kustannusarvio on noin 24 miljoonaa euroa.

Parinkymmenen kilometrin rataosuus Keminmaan Laurilan ja valtakunnan rajan välillä vaatii vielä sähköistyksen. Nyt asia on hallitusohjelmassa ja rahoituspäätöstä toivotaan tänä vuonna. Risteys kuvattiin helmikuussa 2020. Antti Ullakko / Yle

Meri-Lapissa toivotaan monestakin syystä yhteyden viimein toteutuvan.

– Tämä on ihan perusasia alueen saavutettavuudelle. Toisaalta kun palveluita keskittyy, ihmisten täytyy päästä kulkemaan oppilaitoksiin, sairaaloihin, muihin julkisiin palveluihin, ja raideliikenne on tähän hyvin ekologinen vaihtoehto, sanoo Tornion kaupungin kehitysjohtaja Sampo Kangastalo.

Tornio on esittänyt toiveenaan, että alueelle saataisiin joko kaukojunaliikennettä tai esimerkiksi taajamajunayhteys Oulun kaukojuniin samaan tapaan kuin Ruotsin puolelle tulee yhteys Haaparannalta Bodenin kaukojuniin. Yöjunayhteys Tornioon jo on, sillä Kolarin yöjuna kulkee Tornion kautta.

Haaparannalla aluksi kolme junavuoroa joka päivä

Ruotsi on viime vuosina kohentanut junayhteyksiä myös pohjoisessa. Esimerkiksi Luulajan ja kaukoliikenteen solmukohdan Bodenin välillä on liikennöinyt lähijuna pian kaksi vuotta ja aprillipäivänä junalinja siis pitenee Haaparannalle asti, 29 vuoden tauon jälkeen.

Haaparannan ja Luulajan välillä alkaa liikennöidä kolme vuoroa suuntaansa. Aikataulut sopivat parhaiten Luulajaan tai Bodeniin meneville.

Torniolainen Tiina Patokoski aikoo "historiallisista syistä" hypätä kiirastorstaina Haaparannalla junaan ja matkata työpaikalleen Kalixiin, vaikka aikataulu onkin hankala. Henkilöjunaliikenne Haaparannalta alkaa 29 vuoden tauon jälkeen 1. huhtikuuta. Antti Ullakko / Yle

Kalixissa työssäkäyville vuorot ovat olleet pieni pettymys, sillä varsinkin iltapäivän junavuorot sopivat huonosti. Paluuta Kalixista Haaparannalle joutuisi työpäivän jälkeen odottamaan useita tunteja.

Torniolainen Tiina Patokoski työskentelee Kalixissa sairaanhoitoyksikön päällikkönä ja samassa sairaalassa kulkee töissä useita Torniossa asuvia hoitajia.

– Ajatus oli meilläkin kimppakyytiporukalla, että olisi kiva tehdä työmatkoja junallakin, mutta ainakaan vielä tässä vaiheessa vuorot eivät ole sellaiset, että pystyisi täysin kulkemaan junalla töissä.

Junayhteyden aloituspäivänä, kiirastorstaina, joka sattuu olemaan myös aprillipäivä, Patokoski joka tapauksessa aikoo hypätä junaan.

– On se sen verran historiallinen tapaus on, että pitää kokeilla heti ensimmäisenä päivänä.

Haaparannan ja Luulajan välillä alkaa ensi viikolla liikennöidä kolme päivittäistä junavuoroa, joten Haaparannan rautatieasema tuskin pysyy enää autiona, vaikka korona matkustamista tietysti rajoittaakin. Kuva Haaparannan asemasta otettiin helmikuussa 2020. Antti Ullakko / Yle

Haaparanta-Torniosta junaliikenteen hub?

Junayhteydestä toivotaan vetovoimaa matkailuun sekä valtakunnanrajalle ja Meri-Lappiin että laajasti pohjoisen kohteisiin kolmessa maassa.

Tornion ja Haaparannan Two Countries, One destination -hankkeen markkinointipäällikkö Noora Barrian mukaan Haaparanta-Torniosta voisi tulla pohjoisen liikenteen keskus.

– Tosin emme tietenkään haluaisi olla pelkästään kauttakulkureitti, vaan tavoitteena on, että alueella vietettäisiin ainakin muutama päivä ennen kuin matka jatkuu.

Lapin Matkailuelinkeinon Liiton toiminnanjohtaja Nina Forsell sanoo, että junayhteydet eivät sulje pois lentoliikennettä, vaan täydentävät palettia.

– Nykyään monesti yhdistellään liikkumismuotoja eli vaikkapa matkataan junalla pohjoiseen ja loman jälkeen palataan kotiin lentämällä.

Ruotsin ja Suomen välinen henkilöjunayhteys toisi uuden elementin myös pari vuotta sitten lanseerattuun Arctic Routeen, jonka Lapin, Norrbottenin ja Pohjois-Norjan yhteinen matkailuprojekti Visit Arctic Europe on rakentanut.

Arktinen reitti tarjoaa kolmeen maahan suuntautuvia matkareittejä, joissa matkaa taitetaan junalla tai linja-autolla.

Suomen ja Ruotsin välinen henkilöjunaliikenne Lättähattu- eli kiskobussiliikenne Kemin, Tornion ja Haaparannan välillä loppui vuonna 1988. Säännöllinen junaliikenne Luulajasta Haaparannan kautta Tornioon päättyi vuonna 1992. Heinäkuussa 2020 EU:n myönsi 1,6 miljoonaa euroa CEF-rahoitusta raideliikenteen kehittämiseen osuudella Oulu–Laurila–Tornio-Haaparanta. Alue on kansainvälisten kuljetuskäytävien solmukohta ja osa vireillä olevaa Pohjanmeri-Itämeri-ydinkäytävän laajennusta Perämerenkaaren ympäri. Laurilasta Tornioon ja edelleen Torniosta valtakunnan rajalle ulottuvan rataosuuden sähköistäminen sisältyy hallitusohjelmaan. Ratasuunnittelu on menossa ja rahoituspäätös syntyy mahdollisesti tänä vuonna.

