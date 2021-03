Emmi Kantonen synnytti pahimpien koronarajoitusten aikaan eikä vauvavuosikaan ollut sitä, mitä hän odotti – "Tähänastisen elämäni paras vuosi"

Porvoolaisen Emmi Kantosen oli tarkoitus äitiysloman alkaessa rentoutua ja hankkia tulevalle vauvalleen vielä viimeisiä tarvikkeita.

Sitten alkoi koronapandemia ja hallitus julisti Suomeen poikkeusolot.

– Äitiysloman alku olikin jotain ihan muuta. Muistan, että aika pitkälti neljän seinän sisällä istuskelin. Pelotti, miten virus voisi vaikuttaa vauvaan ja jännitti myös se, että jos itse sairastun juuri ennen synnytystä.

Synnytyspelosta kärsivä Kantonen seurasi koronatilanteen etenemistä herkeämättä. Ensin peruttiin neuvolan tarjoama synnytysvalmennus ja sitten sairaalat alkoivat rajoittaa tukihenkilöiden osallistumista synnytyksiin.

– Me päädyimme synnyttämään niihin aikoihin, kun rajoitukset olivat kaikista kovimmat. Synnytys käynnistettiin viikko lasketun ajan jälkeen. Olin ensin päivän verran yksin sairaalassa. Isä sai tulla mukaan synnytyssaliin ja itse synnytykseen, mutta hän joutui lähtemään kotiin kaksi tuntia synnytyksen jälkeen, Kantonen muistelee.

Emmi Kantonen nauttii vielä vanhempainvapaasta lapsensa kanssa. Huhtikuussa hän palaa osa-aikaisesti takaisin töihin. Hanna Terävä / Yle

Koronaepidemia lisäsi uupumusta ja yksinäisyyttä

Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen FinLapset-kyselytutkimuksen (siirryt toiseen palveluun) mukaan vauvaperheiden yleisimmät huolet koronaepidemian aikana koskivat nimenomaan synnytyksen sujumista ja synnytyssairaalassa oloa.

Lähes joka viides kyselyyn vastannut äiti koki, ettei saanut riittävästi tukea synnytykseen valmistautumiseen.

Tutkimuksen mukaan koronaepidemia myös heikensi vauvaperheiden jaksamista. Neljännes synnyttäneistä vanhemmista ja lähes viidennes toisista vanhemmista kertoi epidemian vähentäneen jaksamistaan.

Kolmannes vanhemmista koki uupumuksen oireita.

Kysely tehtiin vuoden 2020 maalis-joulukuussa 3–6 kuukauden ikäisten vauvojen vanhemmille. Kyselyyn vastasi lähes 15 000 vanhempaa.

Lähes puolet äideistä kertoi, että yksinäisyys oli lisääntynyt koronaepidemian vuoksi. Äitien kokema yksinäisyys oli huomattavasti suurempaa kuin työikäisessä väestössä keskimäärin, kertoo THL:n tutkimuspäällikkö Reija Klemetti.

– Yksinäisyyden tunne voi liittyä koronatilanteeseen ja siihen, että yhteydenpitoa isovanhempiin ja ystäviin on rajoitettu, mutta se voi myös liittyä siihen, että vauvan kanssa ollaan muutenkin enemmän kotona ja yksin, Klemetti arvoi.

Jyrki Lyytikkä / Yle

Vuosi on ollut ahdistava, mutta myös täynnä onnea

Emmi Kantonen oli odottanut, että vauvavuoden aikana hän voisi tavata ystäviään ja jakaa heidän kanssaan kokemuksia äitiydestä.

– Varsinkin alkuvaiheessa, kun oli tuoreena vanhempana muutenkin epävarmuutta vähän kaikesta, tuntui vaikealta, ettei voinut oikein nähdä ketään. Ystävien kaipuu on ollut aika kova.

Kantonen kertoo tunnetilojen vaihdelleen vuoden aikana hyvin paljon. Välillä hän on ollut väsynyt ja ahdistunut, välillä taas onnellisempi kuin koskaan.

– Toisaalta olemme voineet keskittyä ihan täysin vauvan kanssa elämiseen ja olemiseen. Ei ole tullut sellaista tunnetta, että olisi jäänyt jostain paitsi.

Ja on koronatilanne tuonut ikävien asioiden lisäksi paljon hyvääkin. Esimerkiksi Kantosen puoliso on ollut lomautusten ja etätöiden vuoksi aiempaa enemmän kotona ja sitä kautta läsnä perheen ja vauvan elämässä.

– Sen huomaa meidän lapsestamme. Isä on hirveän läheinen hänelle ja heidän välinen suhde on kehittynyt todella lämpimäksi. Uskon, että isän kotona olemisella on ollut siihen vaikutusta, Kantonen iloitsee.

Emmi Kantosen esikoinen täyttää toukokuussa vuoden. Emmi toivoo koronatilanteen helpottavan kesäksi, jotta he voivat järjestää lapselle ulkona mukavat 1-vuotissynttärit. Hanna Terävä / Yle

Koronaepidemia lisäsi perheiden yhteistä aikaa

Koronatilanteesta huolimatta yli 90 prosenttia vauvaperheiden vanhemmista oli vuonna 2020 tyytyväisiä elämäänsä ja itseensä vanhempana. Yli 90 prosenttia koki myös perheensä arjen sujuneen vauvan syntymän jälkeen hyvin.

– Se, että iso osa kuitenkin kertoo, että koronalla ei ole ollut vaikutusta, liittyy mielestäni vauva-arkeen. Vauva tuo sisältöä elämään ja rutiineja, joiden avulla selviää vaikeistakin asioista, tutkimuspäällikkö Reija Klemetti uskoo.

Lähes puolet vastanneista kertoo koronaepidemian lisänneen perheen yhteistä aikaa. Melkein joka viides kertoo puolisoiden välisen läheisyyden tunteen lisääntyneen koronaepidemian aikana.

Emmi Kantonen haluaa myös korostaa, että vaikka koronavuosi on ollut hänelle monin eri tavoin raskas, on vauvaan keskittyminen myös suojannut häntä ikäviltä uutisilta.

– Tämä vuosi on ollut tähänastisen elämäni paras vuosi. Menevänä ihmisenä olen itsekin joutunut lapsen ja vallitsevan tilanteen vuoksi pysähtymään ja oikeasti miettimään, mikä elämässä on tärkeintä. Ja kun keskittyminen on ollut isosti lapsessa, on havainnut, miten paljon iloa hänen pienetkin kehitysaskeleensa voivat tuoda elämään.

