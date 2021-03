40 ihmistä meni Tykkimäen saunaan, ja yhdellä todettiin koronatartunta – avi: "Voi olla, ettei mitään määräysten vastaista ole tapahtunut"

Tykkimäen sauna on suosittu paikka, ja sinne tullaan naapurikaupungeistakin. Kuva on otettu ennen koronaepidemiaa.

Tykkimäen sauna on suosittu paikka, ja sinne tullaan naapurikaupungeistakin. Kuva on otettu ennen koronaepidemiaa. Juulia Tillaeus / Yle

Tykkimäen saunassa vierailleella on todettu koronavirustartunta Kouvolassa.

Kymenlaakson sote-kuntayhtymän Kymsoten mukaan paikalla on ollut samaan aikaan noin 40 henkilöä, jotka ovat mahdollisesti altistuneet tartunnalle.

Kymenlaaksossa tautitilanne on ollut viime aikoina jonkin verran parempi kuin muualla. Maakunnassa on kielletty yli kuuden henkilön yleisötilaisuudet, mutta rajoituksia esimerkiksi kuntosalien tai yleisten saunojen henkilömääriin ei ole tehty.

Niillä on kuitenkin velvollisuus huolehtia toiminnassaan hygienia- ja etäisyyssäännöistä.

Kymsoten infektioylilääkärin Risto Pietikäisen mukaan useammat ulkopuoliset henkilöt ovat ottaneet yhteyttä Kymsoteen ja kummastelleet Tykkimäen saunan tilannetta.

– He ovat ihmetelleet, miksi erittäin suosittu sauna on auki ja arvelleet, että siellä käy liikaa porukkaa tai ollaan liian tiheään. Turvavälit eivät ehkä toteutu. Sellaisia epäilyjä on ollut.

Maskia suositellaan

Tykkimäen saunan toiminnanjohtaja Viljami Taimisto kertoo, että sauna on rajoittanut sulkutilan aikana henkilömääriä. Pukuhuoneissa saa olla noin kymmenen ja pienissä saunoissa noin viisi henkilöä kerrallaan.

Isossa 40 neliön saunassa ei ole rajattu saunojien enimmäismäärää, mutta yritys ohjeistaa pitämään huolta turvaväleistä. Aulassa ja pukuhuoneissa suositellaan maskin käyttöä.

– Tämä on ensimmäinen kerta vuoden aikana, kun tulee edes tietoon mahdollinen altistuminen. Siitä voi ehkä muodostaa tilannekuvan, millainen riskipaikka sauna mahdollisesti on, Taimisto sanoo.

Tykkimäen Saunalla on Taimiston mukaan myös tehostettu siivousta aukioloaikoina.

Ei yleisötilaisuus

Etelä-Suomen aluehallintoviraston mukaan yleiset saunat eivät useinkaan ole yleisötilaisuuksia, jolloin kuuden hengen rajoitus ei koske niitä. Yksityistilaisuuksien osalta avi voi antaa vain suosituksia, mutta yleisen saunan käyttö ei ole yksityistilaisuuskaan, jos kukaan ei ole kutsunut saunojia koolle.

– Jos siellä on vain sattumalta ollut 40 henkilöä, niin se on jatkuvaluonteista normaalia toimintaa, toteaa viestintäpäällikkö Johanna Koskela Etelä-Suomen aluehallintovirastosta.

Kymenlaaksossa ei ole paremman tautitilanteen vuoksi otettu käyttöön tartuntatautilain pykälää, jolla pystytään rajoittamaan yleisten tilojen käyttöä. Yleisissä saunoissakin pitää silti huomioida tartuntatautilain mukaiset yleiset hygieniaohjeet eli käsienpesumahdollisuus ja asiakkaiden ohjeistus turvaväleistä.

– Voi olla, ettei mitään määräysten vastaista ole tapahtunut. Tässä tilanteessa ei tietenkään ole järkevää, että siellä on 40 ihmistä kerrallaan, vaan pitäisi huomioida vakava tautitilanne. Toimijoiden olisi hyvä miettiä, miten ehkäistä lähikontakteja ja ihmisten kokoontumista.

Saunojia vaikea jäljittää

Kymsoten infektiotautien ylilääkäri Risto Pietikäinensanoo, että esimerkiksi kuntosalit ovat tartunnan jäljittäjille helppoja, koska kuntosaleille mennään avaimilla tai sähköisillä tunnisteilla.

Sen sijaan Tykkimäen saunan tapauksessa ei voida tietää, ketä paikalla on ollut tartunnan saaneen kanssa yhtä aikaa. Siksi mahdollisesta altistumisesta tiedotetaan tiedotusvälineiden kautta.

Pietikäinen kertoo, että Kymsote on pyytänyt aluehallintovirastolta lupaa tehdä Tykkimäen saunalle tarkastuskäynti. Hänen mukaansa tarkastuskäynti olisi tehty Kouvolan kaupungilta puolesta.

Kouvolan kaupungin turvallisuuspäällikkö Johanna Franzén sanoo, ettei itse ole mukana tarkastuskäynneillä. Hän kehottaa kysymään aluehallintovirastolta, onko Tykkimäen saunalle tehty tarkastuskäyntiä.

Kaupungillekin palautetta

Myös Kouvolan kaupungille on tullut useita palautteita Tykkimäen saunasta sekä kaupungin palautekanavan kautta että muutama suoraan Franzénille. Palautteet on välitetty aluehallintovirastolle, mutta Franzén ei osaa sanoa, miten niiden käsittely on edennyt.

Hän kertoo, että tartuntatautilain muutos antoi kaupungin terveydensuojelulle mahdollisuuden tehdä tarkastuskäyntejä avin pyynnöstä.

– Itsenäisesti emme saa tehdä niitä vaan käytännössä toimivaltainen viranomainen on aluehallintovirasto. Sen pitää aina esittää pyyntö kaupungille.

Yle ei tavoittanut maanantaina aluehallintovirastosta henkilöä, joka olisi pystynyt kertomaan, onko tarkastuskäyntiä tehty. Tykkimäen saunalta kerrotaan, että katselmus on tehty yhdessä kaupungin terveysviranomaisten kanssa.

Viljami Taimisto sanoo, että yhteistyö kaupungin kanssa on toiminut hyvin koko koronaepidemian ajan.

– Tietämys on puolin ja toisin kasvanut todella paljon vuoden aikana. Kouvolan terveysviranomaisten suorittama katselmus tehtiin yhdessä, siinä käytiin läpi tilamme ja käytäntömme jotka on luotu heidän ohjeiden perusteella, sanoo Taimisto.