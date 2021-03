Pelastakaa Lapset: Jemenin sodan siiviuhreista joka neljäs on lapsi

Jemenin konfliktin viimeisten kolmen vuoden aikana vaatimista siviiliuhreista lähes neljännes on ollut lapsia, selviää Pelastakaa Lapset -järjestön tuoreesta analyysistä. Vuosina 2018–2020 rekisteröitiin yhteensä yli 2 300 lapsiuhria, mutta järjestö arvelee, että todellinen määrä on paljon korkeampi.

Jemenissä on sodittu kuusi vuotta, ja maan väestö kärsii suuresta humanitaarisesta kriisistä. Maata uhkaa nälänhätä. Tilannetta pahentaa humanitaarisen rahoituksen väheneminen, esteet avun perille pääsylle, talouden romahdus, hyökkäykset esimerkiksi kouluja ja sairaaloita vastaan sekä taistelut tiheästi asutuilla alueilla, Pelastakaa Lapset listaa.

– Jemenin lapset ovat eläneet kammottavaa ja päättymätöntä painajaista kuuden vuoden ajan. Heitä tapetaan ja heitä haavoittuu päivittäin. He menevät nukkumaan nälkäisinä, näkevät ihmisten nääntyvän nälkään ja jäävät pois koulusta, sanoo Pelastakaa Lasten Jemenin maajohtaja Xavier Joubert tiedotteessa.

Kansainvälinen yhteisö on yrittänyt saada sodan osapuolet sitoutumaan pysyvään tulitaukoon ja rauhanprosessin edistämiseen, mutta taistelut jatkuvat yhä. Osapuolet ovat järjestön mukaan usein osoittaneet piittaamattomuutta ihmishenkiä ja siviili-infrastruktuuria kohtaan.

Myös maan terveysjärjestelmä on murtumispisteessä. Yli puolet kaikista terveydenhuollon laitoksista on suljettu tai toimii vain osittain. Monet sairaalat ovat vahingoittuneet, ja lääkkeistä ja pätevästä henkilökunnasta on valtava pula.

Pelastakaa Lapset vaatii konfliktin osapuolia panemaan täytäntöön kattavan tulitauon ja sitoutumaan rauhanomaisen ratkaisun löytämiseen.

Järjestö toimii hädänalaisten lasten ja perheiden auttamiseksi eri puolilla Jemeniä. Järjestö muun muassa jakaa ruokaa ja välttämättömyystarvikkeita sekä edistää lasten terveydenhoitoa, suojelua ja koulutusta.

