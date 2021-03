Katso suoraa lähetystä kello 8.30: Kainuu on kohta kiihtymisvaiheessa, Kajaanin lyseolla yksi luokka asetettiin karanteeniin

Kainuu, Pohjois-Savo ja Pohjois-Karjala ovat olleet pitkään Suomen rauhallisimpia sairaanhoitopiirejä koronan suhteen. Kaikki kolme sairaanhoitopiiriä ovat olleet perustasolla, kun taas suurin osa maata on kiihtymis- tai leviämisvaiheessa.

Nyt Kainuussa ollaan siirtymässä kiihtymisvaiheeseen, kun maanantailta maakunnassa on todettu neljä uutta koronatartuntaa. Yksi näistä on monimetalliyhtiö Terrafamen työntekijällä, joka on ulkopaikkakuntalainen. Kolme tartunnoista on kajaanilaisilla.

Kainuun soten pandemiapäällikkö Olli-Pekka Koukkari kertoo, että kahden tartunnan jäljitys on vielä kesken.

Tuoreimpien tartuntojen vuoksi Kainuun ilmaantuvuusluku on 18 tartuntaa viimeisen kahden viikon ajalta 100 000 asukasta kohden. Kiihtymisvaiheen raja ilmaantuvuuden osalta on 15 tartuntaa.

Yksi Kajaanin koronatartunnoista on todettu Kajaanin Lyseon oppilaalla. Oppilas käy seitsemättä luokkaa. Koko luokka on asetettu karanteeniin ja kaikki altistuneet testataan, koska vielä ei tiedetä tartunnan lähdettä. Tartunnasta on altistumisia myös nuorten jalkapallojoukkueessa.

