Valokuvat siirtolaislapsia täynnä olevista keskuksista Meksikon rajalla kuohuttavat USA:ssa – Bidenilta odotetaan pikaista ratkaisua alaikäisten kohtaloon

Kylki kyljessä, muovilla päällystetyllä patjalla ja metallisen lämpöhuovan alla makaa kymmeniä ja satoja lapsia. Maskit ovat sentään kasvoilla, mutta turvaväleistä ei ole tietoakaan. Katonrajassa on televisio.

Näistä valokuvista ja ihmiskohtaloista puhutaan nyt Yhdysvalloissa.

Kuvat otti viime viikolla demokraattien texasilainen kongressiedustaja Henry Cuellar, joka pääsi käymään Meksikon rajan tuntumassa Donnan kaupungissa, Yhdysvaltain rajavalvonnan keskuksessa. Ryhmässä oli molempien puolueiden edustajia.

Vierailu ja kuvat takasivat sen, että siirtolaisuus on jälleen puoluepoliittinen kiista ja myös presidentti Joe Bidenin kauden vaikeimpia asioita ratkaistaviksi.

Media ei ole saanut viranomaisilta vierailulupaa.

Yhdysvaltain lakien mukaan yksin liikkuvien alaikäisten asiat olisi saatava etenemään kolmessa vuorokaudessa. Reuters

Lapsia on Yhdysvaltain rajavalvonnan keskuksissa ja jopa rajavankiloissa useita tuhansia. Arviot liikkuvat 5 000 – ja jopa 15 000 välillä.

Nämä lapset ovat lähteneet yksin Keski-Amerikan valtioista kohti Yhdysvaltoja. Monilla heistä on jo perheenjäseniä Yhdysvaltojen puolella, perheet pitäisi vain löytää.

Huhut avoimesta rajasta houkuttelevat lähtemään

Niin yksinäiset alaikäiset kuin perheetkin lähtivät suurin joukoin kotimaistaan liikkeelle heti, kun tieto presidentti Bidenin siirtolaisuusohjelmasta levisi. Biden lupasi, että yksin liikkuvia alaikäisiä lapsia ei karkoteta vaan heidän asiansa käsitellään lakien mukaisesti.

Kun tieto ylsi Keski-Amerikan valtioihin ja perheisiin, se oli muuttunut valheelliseen muotoon, jonka mukaan Yhdysvaltojen raja olisi jopa täysin auki siirtolaisille. Ihmissalakuljettajat haistoivat tässä oitis bisneksen paikan.

Brasiliasta lähteneitä siirtolaisia Yhdysvaltain ja Meksikon välisellä rajalla. Paul Ratje / AFP

Republikaanit syyttävät nyt presidentti Bidenin hallintoa siitä, että Biden lupasi vaalikampanjassaan liikaa ja ympäripyöreitä asioita eikä tajunnut varautua ihmisruuhkiin.

Kongressiedustajien matkan jälkeen Valkoinen talo on jo lähettänyt viranomaisryhmän Meksikoon ja Guatemalaan neuvottelemaan jatkotoimista. Tarkoitus on saada Keski-Amerikan valtiot levittämään tietoa, että raja on yhä normaalisti kiinni ja perheitä karkotetaan entisillä perusteilla.

Demokraattien kongressiedustaja Henry Cuellar otti viime viikolla ensimmäiset kuvat Donnan rajakaupungissa USA:n rajavalvonnan keskuksesta. Media ei pääse paikalle. Reuters

Yhdysvaltain lakien mukaan rajaviranomaisten olisi saatava lasten asiat siirretyksi siirtolaisviraston hoidettaviksi kolmessa vuorokaudessa. Tämä ei ole onnistunut. Lapset odottavat väliaikaisissa suojissa jopa parikin viikkoa. Uusia tulijoita saapuu satoja päivässä.

Lue lisää:

Yhdysvaltojen ja Meksikon rajalla jumiin jääneiden siirtolaislasten määrä jälleen kasvussa – USA:n hätätilavirasto tulee apuun

Humanitaariseen kriisiin Meksikon rajalla yritetään löytää ratkaisua Yhdysvaltain hallinnossa – Biden: Vierailen rajalla jossain vaiheessa

Lähteet: Reuters, AP, AFP