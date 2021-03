Suuri räjähdys vahingoitti noin 40:tä asuntoa Ruotsissa – kymmeniä ikkunoita särkyi

Skånelaisessa Höganäsin kunnassa tapahtui viime yönä voimakas räjähdys, joka vahingoitti kymmeniä kerrostaloasuntoja.

Aamuyöllä noin puoli kahdelta tapahtunut räjähdys vaurioitti pahasti kerrostalon sisäänkäyntiä ja rikkoi runsaasti ikkunoita, kerrotaan Höganäsin kunnan tiedotteessa (siirryt toiseen palveluun).

Poliisista kerrotaan Ruotsin televisiolle SVT:lle (siirryt toiseen palveluun), että vahinkoa on aiheutunut noin 40 asunnolle. Rikkoutuneita ruutuja on yhteensä noin 60.

– Kyse on valtavan suurista vahingoista. Rappukäytävä tuhoutui ja myös viereisille kiinteistöille aiheutui vaurioita, alueellisen pelastuslaitoksen päivystävä päällikkö Ronnie Lundgren sanoi SVT:lle.

– Onneksi kukaan ei loukkaantunut vakavasti. Ambulanssihenkilöstö tarkisti yhden henkilön voinnin, mutta siinä kaikki, Lundgren sanoi.

Asukkaille on avattu kokoontumispaikka läheisen lukion tiloihin.

– Noin 40 ihmistä, jotka poistuivat spontaanisti asunnoistaan, saivat mennä koulun ruokasaliin. Ne, jotka eivät poistuneet, saivat pysyä asunnoissaan ja sulkea ovet. Oletus on, että räjähdys tapahtui ulkoa käsin eikä asunnoissa pysyminen ole vaarallista, Lundgren sanoi Dagens Nyheterille (siirryt toiseen palveluun).

Onnettomuusalue on suljettu, ja poliisin tekniset tutkijat sekä pommiryhmä tutkivat paikkaa. SVT:n mukaan poliisilla on paikalla erityiskoulutettuja koiria, ja poliisi on myös alkanut koputella oville naapurustossa.

Toistaiseksi tiedossa ei ole epäiltyä, SVT ja Dagens Nyheter kertovat.