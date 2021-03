Vesivoima, ydinvoima ja puunpoltto voivat joutua EU:n "mustalle listalle" – Teollisuuden mukaan uusi suunnitelma on kohtalonkysymys Suomelle

EU-komissio aikoo esitellä kuukauden kuluttua uudistuksen, josta voi tulla painajainen osalle Suomen teollisuudesta.

Ilmastotavoitteiden saavuttamiseksi EU suunnittelee yrityksille ekomerkkejä. Tarkoitus on hillitä ilmastonmuutosta niin, että rahoitusta ohjautuu ympäristöä mahdollisimman vähän kuormittaville yrityksille.

Tähän päästään luokittelemalla teollisuutta esimerkiksi sen käyttämän energian tai metsänkäyttötapojen perusteella.

EU-kielellä tämä luokittelu on taksonomiaa. Taksonomian avulla sijoittajat ja rahoittajat tietävät, millaista toimintaa tukevat. Järjestelmän on tarkoitus ohjata ympäristö- ja ilmastoystävällisiin investointeihin miljardeja euroja tulevina vuosina.

Mikä ekomerkki eli "taksonomia"?

Niin kutsuttu kestävän rahoituksen taksonomia eli luokittelujärjestelmä on EU:n ilmastopolitiikan kärkihankkeita.

Järjestelmän on tarkoitus erottaa ympäristön kannalta suotuisat sijoitukset viherpesusta tai esimerkiksi hiilen polttamisen rahoittamisesta. Vihreälle sijoituskohteelle tulee vähimmäisvaatimukset.

Järjestelmän saa nimensä Carl von Linnén luontokappaleiden luokittelusysteemistä, taksonomiasta.

Tavoite on sitoa rahoituksen saatavuus ja hinta siihen, millaisia ympäristövaikutuksia kyseisellä investointihankkeella on. Näin taksonomia on eräänlainen ekomerkki.

Maailmalla seurataan tarkasti, mitä EU asiassa tekee, koska luokittelujärjestelmä on maailmassa ensimmäinen.