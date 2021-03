Pahimpien korona-alueiden kouluissa käytössä eri keinot: Turussa luotetaan maskeihin ja ruokajärjestelyihin, Helsingissä altistuneiden testaamiseen

Turvavälejä on kouluissa usein mahdotonta noudattaa. Kuvituskuva.

Turvavälejä on kouluissa usein mahdotonta noudattaa. Kuvituskuva. Benjamin Suomela / Yle

Koronatilanne on huonoin pääkaupunkiseudulla ja Turussa.

Varsinais-Suomen koronakoordinaatioryhmän puheenjohtaja, johtajaylilääkäri Mikko Pietilä arvioi tiistaina tilanteen yhä heikkenevän, ja epäili, että kahden viikon kuluttua alueella saatetaan olla samassa jamassa, kuin missä Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirissä ollaan nyt.

Varsinais-Suomessa ilmaantuvuusluku on 250 / 100 000 asukasta kohden viimeisen kahden viikon ajanjaksolta. HUSin alueella vastaava luku on 345 ja sairaanhoitopiirin suurimmassa kaupungissa, Helsingissä, luku oli tiistaina 478.

Turun tartuntataudeista vastaava ylilääkäri Jutta Peltoniemi kertoo, että alueen nopeasti heikenneestä koronavirustilanteesta huolimatta alakouluissa ja päiväkodeissa valtaosa tartunnoista on yksittäisiä ja laajoilta tartuntaketjuilta on vältytty.

Syksyn kaltaisia tartuntaryppäitä ei hänen mukaansa kouluissa ole enää nähty, vaikka helpommin tarttuva brittivariantti on Turun seudullakin jo valtavirus.

Turkulaiskouluissa otettiin kunnan päätöksella lukukauden alkaessa maskit käyttöön jo neljännestä luokasta lähtien, vaikka THL suosittelee maskeja vasta kuudesluokkalaisille. Tällä viikolla maskit ovat käytössä Turussa jo ekaluokkalaisilla.

– Luulen, että maskit ovat osatekijä koulujen jatkotartuntojen vähenemisessä. Tämän taudin harmillinen puoli on se, että se leviää pisaroina jo ennen kuin sairastunut saa itse oireita.

– Pikkuoppilailla etäopetus teknisine taitoineen on vaikeinta, siksi lähiopetuksen jatkumista yritetään eri tavoin turvata, Peltoniemi sanoo.

Peltoniemi kertoo perehtyneensä lapsia koskeviin maskisuosituksiin Maailman terveysjärjestön WHOn ja Unicefin sivujen avulla. Päivi Leppänen / Yle

– WHOn ohjeet ovat hyvät. Kokemukseni mukaan lapset oppivat hygieniaohjeistukset nopeasti, jos osaa sitoa kengännauhat, ei maskinkaan oikeaoppinen käyttö ole liian vaikeata, Peltoniemi sanoo.

Oppilaiden käyttämien maskien avulla myös henkilökuntaa voidaan suojata paremmin ja laajoilta henkilökunnan karanteeneilta toivotaan vältyttävän. Ylen maanantaina julkaiseman kyselyn perusteella päiväkotien ja koulujen työntekijät olivat pienten lasten kanssa toimiessaan huolissaan turvallisuudestaan. THL on raportoinut (siirryt toiseen palveluun)yhteensä noin 720 varhaiskasvatus- tai kouluympäristössä saadusta tartunnasta.

Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin (HUSin) apulaisylilääkärin Eeva Ruotsalaisen mielestä Turun hyvien kokemusten perusteella maskin käyttö olisi syytä laajentaa alueellisen epidemiatilanteen mukaan kaikkia alakoululaisia koskevaksi.

– Estettä tälle ei kansainvälisten suositusten mukaisesti ole. Se toisi lisää terveysturvallisuutta kouluihin, Ruotsalainen arvioi.

Virusvariantti leviää noin 50 prosenttia herkemmin, muistuttaa Eeva Ruotsalainen. Jari Kärkkäinen/ Yle

Hän huomauttaa, että Yhdysvaltain tautikeskus CDC suosittelee kasvomaskin käyttöä jopa yli 2-vuotiaille. Myös WHO ja Unicef suosittelevat epidemiatilanteen mukaan maskin käyttöä yli 6-vuotiaille.

– Alakouluissa on lisääntyvästi altistustilanteita ja ne kuormittavat tartunnanjäljitystä ja johtavat karanteeneihin. Alakouluikäisten maskin käyttö yhdistettynä opastukseen ja valvontaan voi onnistua jopa paremmin kuin yläkoululaisilla, apulaisylilääkäri uskoo.

Peltoniemi toivoisi maskipakkoa myös pitkän matkan busseihin. Turun paikallisliikenteen alueella maskinkäyttöpakko on ollut voimassa viikon, ja Peltoniemen mukaan se on selvästi lisännyt niiden käyttöä.

Kouluissa ollaan Peltoniemen mukaan panostettu maskin käytön ohella ruuhkatilanteiden minimoimiseen ja kiinnitetty erityistä huomiota ruokailuihin. Hygieniahoitaja on käynyt yhdessä ruokapalveluiden ja rehtoreiden kanssa läpi ruokailujärjestelyt.

– Oppilaat istuvat ruokalassa siksak-kuvioissa siten, että kukaan ei istu kenenkään vieressä tai vastapäätä ja näin on saatu etäisyyttä muihin oppilaisiin.

– Ruokalinjastolla maskit pidetään päässä kun ruokaa otetaan lautaselle ja riisutaan roskakoriin vasta linjaston päässä. Lapset kun aika helposti keskustelevat jonotilanteissa keskenään ja siinä pisaroita lentäisi herkästi linjastoruokiin ja siitä kulkeutuisi seuraavan ottajan lautaselle, Peltoniemi sanoo.

"Kouluissa tapahtuvaa jäljitystä on Turussa hiottu mahdollisimman sujuvaksi"

Joukkoseulontoja ei ole Peltoniemen mukaan turkulaiskouluissa tehty, lähinnä on kehotettu samassa ryhmässä tartunnan saaneen kanssa olleita hakeutumaan testeihin.

Ylilääkäri kertoo, että kaupungissa pystytään tällä hetkellä jäljittämään noin 65 prosenttia tapauksista. Kouluihin ja päiväkoteihin liittyvä jäljitys on hiouttu sellaiseksi, että se saadaan tavallisesti tehtyä samana tai seuraavana päivänä.

– Yleensä sairastuneen lapsen vanhempi ottaa yhteyttä päiväkotiin tai kouluun välittömästi positiviisen testituloksen jälkeen, tämä on mahdollista myös viikonloppuisin. Näin prosessi saadaan nopeasti alulle ja on sujunut ihan hyvin kieli- tai koulutustausteroista huolimatta, Peltoniemi kertoo.

Tämän jälkeen jäljittäjä käy päiväkodin johtajan, rehtorin tai opettajan kanssa yhdessä läpi tilanteet, joissa sairastunut on ollut mukana.

– Sen mukaan, onko oltu esimerkiksi maskitta ruokailutilanteessa tai liikuntatunnilla määritellään altistuneita. Joskus niitä voi olla vain yksi, joskus koko luokka.

Turun kouluissa oppilaat eivät saa istua ruokalassa kuvan esittämällä tavalla vastakkain, vaan siksak-kuvioissa. Silja Viitala / Yle

Altistuneiden vanhemmat saavat tiedon Wilman kautta pikaisesti ja virallinen karanteenipäätös ohjeineen tulee epidemiologisesta yksiköstä.

Yläkoulujen osalta Varsinais-Suomen koronakoordinaatioryhmä päätti tiistaina suositella yläkoulujen jatkamista etänä ainakin 5. huhtikuuta saakka.

Helsingissä kaikki altistuneiksi katsotut ohjataan testiin – etäopetukseen asettamiskäytännöissä kirjavuutta

Helsingin epidemiologisen toiminnan ylilääkärin Sanna Isosompin mukaan helsinkiläiskouluissakaan ei ole toistaiseksi kevään aikana tehty koulujen joukkoseulontoja, mutta kaikki oireettomat kouluissa altistuneiksi katsotut ohjataan testiin 4–5 päivän kuluttua altistumisesta.

Virusvarianttien osalta kaikki altistuneet testataan kaksi kertaa, (siirryt toiseen palveluun) vaikka heillä ei olisi koronavirustartuntaan viittaavia oireita.

Ylilääkäri Sanna Isosomppi kertoo, että useampia jatkotartuntoja on ollut tämän vuoden puolella muutamassa helsinkiläiskoulussa. Petteri Bülow / Yle

Viime viikolla Helsinki tiedotti (siirryt toiseen palveluun) Kallion ala-asteen 4–6-luokkien oppilaiden siirtymisestä poikkeuksellisiin opetusjärjestelyihin koulussa todettujen koronatapausten vuoksi 1. huhtikuuta saakka. Tarkempia tietoja siitä, paljonko koulussa on ollut tartuntoja, ei ole kerrottu.

Myös ainakin muutamassa muussa helsinkiläiskoulussa on siirytty yksittäisten luokkien osalta etäopetukseen lyhyemmäksi ajaksi ja suositeltu omaehtoisia karanteeneja siihen saakka, kunnes epidemiologinen yksikkö on ehtinyt olla perheeseen yhteydessä. Vanhempien kertoman mukaan toimintatavoissa on ollut kirjavuutta sekä päiväkotien että koulujen osalta.

Helsingissä on otettu käyttöön myös tekstiviesti ja suojattu sähköpostiviesti karanteeniin asetettavien tavoittamisessa.

Vantaa on laajentanut varianttitapauksissa karanteenien asetettavien määrää

Vantaan apulaiskaupunginjohtaja Katri Kalske kertoi maanantain A-studiossa, että kunnan tartuntatautiviranomainen on laajentanut varianttitapauksissa karenteeniin asetettavien määrää. Vantaan koulujen karanteeneja koskevien tilastojen (siirryt toiseen palveluun) perusteella karanteeniin on asettu pääsääntöisesti koko luokka tai laajempi ryhmä.

Isosompin mukaan Helsingissä jokainen tilanne arvioidaan karanteenin laajuuden osalta erikseen.

Helsingin kaupungin keskiviikkoisin julkaiseman koronaviruskatsauksen (siirryt toiseen palveluun) perusteella on nähtävissä, että kun vielä helmikuussa pääsääntöisesti karanteeniin asetettiin suurempia ryhmiä, viime viikkoina karanteenipäätöksen saaneiden määrä on pienentynyt.

Varianttien osuus on Isosompin mukaan tällä hetkellä Helsingin tartunnoista noin 60 prosenttia.

Tartunnan saaneista jopa puolet voi olla oireettomia taudinkantajia, mutta tartuttavia. Eeva Ruotsalainen, apulaisylilääkäri, HUS

Sekä Helsinki että Vantaa ovat painiskelleet viime viikkoina tautitilanteen pahentuenssa jäljitysviiveen kanssa, tämänhetkisestä jäljitystystilanteesta ei ole saatu tarkkaa tietoa. Vantaalla avuksi on otettu muun muassa Puolustusvoimia, Helsingissä lääketieteen opiskelijoita.

Pirkanmaa keskeytti lasten ja nuorten sisäharrastustoiminnan – HUS suosittelee edelleen samaa leviämisvaiheen kunnissa

Pirkanmaalla uutisoitin toissa viikolla laajasta juniorijääkiekkoon, pääosin 10–11-vuotiaiden ikäluokkaan, liittyvästä tartuntaketjusta. Alueen 10–19-vuotiaiden tartunnoista kolmasosa on tullut harrastuksista, kertoi TAYSin infektioyksikön ylilääkäri Jaana Syrjänen. Hänen mukaansa lajeina erottuivat jääkiekon ohella baletti, kuntosali ja salibandy.

Pirkanmaa siirtyi leviämisvaiheeseen 16. maaliskuuta, ja asetti samalla kaikenikäisten lasten sisäharrastukset tauolle.

Myös HUS on suositellut koronavirusepidemian leviämisvaiheen aikana alueensa kunnille, että kaikki organisoitu harrastustoiminta, sisältäen myös lapset ja nuoret, keskeytettäisiin sisätiloissa ja kaikki yli 20-vuotiaiden harrastustoiminta myös ulkona.

– HUSin alueellinen koordinaatioryhmä on suositellut yksityisten toimijoiden noudattavan samoja rajoituksia, muistuttaa Eeva Ruotsalainen.

Helsinki, Espoo ja Vantaa päättivät kuitenkin avata harrastustoiminnan vuonna 2008 syntyneille ja sitä nuoremmille helmikuun alussa. Myös tätä vanhempien osalta aluehallintoviraston päätöksellä käynnit esimerkiksi yksityisillä kuntosaleilla tai ryhmäliikunnassa ovat mahdollisia siten, että enimmillään kymmenen henkeä on sisätiloissa samanaikaisesti.

Koronavirus on levinnyt tämän kevään aikana HUSin alueella lisääntyvästi 0–9-vuotiaiden keskuudessa. Eeva Ruotsalainen, apulaisylilääkäri, HUS

Helsingissä tartuntoja lasten ja nuorten harrastuksissa on Isosompin mukaan tullut viime viikkojen aikana hyvin vähän. Samanlaisia kokemuksia on Turussa, tarkoista määristä ei ole Pirkanmaan tapaan kerrottu.

– Lasten harrastuksissa on Turussa ollut syksystä saakka voimassa tiukat varotoimet, ja siihen nähden miten paljon käyntejä näissä on, jatkotartuntoja on ollut vähän, Peltoniemi sanoo.

HUSin apulaisylilääkäri Eeva Ruotsalainen muistuttaa, että tilanteet saattavat vaihdella äkillisesti, koska virusvariantti leviää noin 50 prosenttia herkemmin kuin aiemmin levinnyt virustyyppi.

– Tartunnan saaneista jopa puolet voi olla oireettomia taudinkantajia, mutta tartuttavia. Koronavirus on levinnyt tämän kevään aikana HUSin alueella lisääntyvästi 0-9 –vuotiaiden keskuudessa.

– Viime syyskuun lopulla tämän ikäryhmän osuus oli 4 prosenttia tautitapauksista, mutta viime viikolla jo 14 prosenttia, hän sanoo.

