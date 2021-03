Koronavuosi kasvatti Kelan taksilaskua miljoonilla euroilla – epidemia estää yhteiskuljetukset

Korona-aika muutti viime keväänä myös Kelan korvaamien taksimatkojen käytännön. Muutos on vähentänyt taksikyytejä, mutta kasvattanut niistä Kelalle aiheutuvia kuluja.

– Vuonna 2020 Kelan korvaamien taksimatkojen määrä väheni noin 380 000 matkalla ja niistä maksetut korvaukset kasvoivat noin 3,3 miljoonaa euroa, kun lukuja verrataan vuoden 2019 vastaaviin lukuihin, kertoo Kelan etuuspalvelujen lakiyksikön suunnittelija Anne Hauta.

Maalaisjärjellä ajatellen korvausten määränkin pitäisi vähentyä silloin kun matkoja tehdään vähemmän, mutta Kela-kyytien kohdalla tämä logiikka ei toimi. Syynä on matkojen yhdistely, jota Kela-taksit ovat tehneet nykyisen käytännön mukaan vuodesta 2018 alkaen.

Käytäntö on antanut Kela-taksille mahdollisuuden yhdistää samaan aikaan samalta suunnalta tulevien ja samaan määränpäähän menevien asiakkaiden kyytejä. Asiakas on saanut matkustaa yksin vain, jos hänen terveydentilansa sitä edellyttää ja terveydenhuolto on kirjoittanut asiakkaalle tästä todistuksen.

Kyytien yhdistelystä luovuttiin koronaepidemian takia viime vuoden maaliskuussa (17.3. 2020), eikä yhdistelyyn ole voitu palata epidemian edelleen jyllätessä.

Terveysturvallisuudella on hintansa.

– Esimerkiksi vuonna 2019, kun matkojen yhdistelyä tehtiin kaikilla maakunta-alueilla Kelan edellytysten mukaisesti, sillä säästettiin runsas 21 miljoonaa euroa, Anne Hauta toteaa.

Viime kevät vei taksialan ahdinkoon

Taksialaa korona on kurittanut kovalla kädellä.

Kela-kyytejä ajavat yrittäjät joutuivat ahtaalle viime huhtikuussa, kun kiireetöntä hoitoa supistettiin rajusti koronaepidemian takia.

– Kuljetusten määrä putosi hyvinkin radikaalisti, jopa alle puoleen normaalista, kertoo neljän maakunnan alueella Kela-kyytejä välittävän PRO-Keskuksen toimitusjohtaja Jukka Kuusisto.

Kuusisto toteaa, että koronakeväästä alkoi taksialan yleinen ahdinko, joka jatkuu edelleen. Osa taksiyrittäjistä on jo päättänyt lopettaa toimintansa, osa on ajautunut konkurssiin.

– Kireässä tilanteessa mennään tällä hetkellä.

– Kun ravintolakyytejä ei ole eivätkä ihmiset muutenkaan sillä tavalla liiku, nämä yhteiskunnan tukemat Kela-kyydit ovat nousseet isompaan asemaan, ja niitä hanakasti halutaan nyt ajaa, Jukka Kuusisto toteaa.

Kela-kyytien määrä lähes normaalitasolla

Viime huhtikuun aallonpohjan jälkeen Kela-kuljetusten määrä on Kuusiston mukaan palannut lähes normaalitasolle.

Taksiyrittäjien tilannetta on helpottanut se, että Kela-kyytiin saa ottaa vain yhden asiakkaan kerrallaan. Näin kyytien määrä pysyy kohtuullisella tasolla.

Korona-aika on tuonut muun muassa PRO-Keskukselle jonkin verran uusia Kela-sopimustakseja.

– Ei mitään merkittäviä muutoksia näissä sopimusmäärissä, mutta pientä liikehdintää, Jukka Kuusisto kuvailee.

PRO-Keskus välittää Kela-kyytejä neljän maakunnan alueella eli Etelä- ja Pohjois-Savossa, Keski-Suomessa ja Pohjois-Karjalassa. Taksien tilanne on hänen mukaansa hyvin samankaltainen kaikkialla Suomessa eikä isoja alueellisia eroja ole havaittavissa.