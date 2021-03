Valmet Automotive rakentaa akkutehtaan Saksaan – kyseessä yhtiön kolmas akkujärjestelmiä rakentava yksikkö

Valmet Automotive rakentaa akkujärjestelmiä valmistavan tehtaan Saksaan. Kyseessä on yhtiön kolmas akkutehdas.

Ensimmäinen akkutehdas perustettiin Saloon vuonna 2019 ja toista tehdasta rakennetaan parhaillaan Uudenkaupungin autotehtaan yhteyteen.

Kolmannen tehtaan paikaksi on valittu Kirchardt Baden-Württembergin osavaltiossa Stuttgartin pohjoispuolella. Sähköajoneuvojen akkupakettien tuotanto alkaa tehtaalla vuoden 2022 alkupuoliskolla.

Tehtaan pinta-ala on suunnitelmien mukaan noin 11 500 neliömetriä. Se rakennetaan olemassa olevaan teollisuushalliin, joka muutetaan akkutuotantoon sopivaksi.

Valmet Automotive kertoo, että Saksan tehtaan investointipäätöksen taustalla on aikaisemmin solmittu sopimus saksalaisen autonvalmistajan kanssa. Työt on määrä aloittaa mahdollisimman pian. Yhtiön mukaan Saksa on sille tärkeä liiketoiminta-alue.

Tehdasinvestoinnin lisäksi Valmet Automotive laajentaa toimintaansa ja henkilöstöään myös akkujen tuotekehitykseen ja testaukseen keskittyvissä Münchenin ja Bad Friedrichshallin toimipaikoissaan.

