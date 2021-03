Helsinkiläinen yritysjohtaja tekee usein töitä Rukalla – vielä vuosi sitten tähän suhtauduttiin nihkeästi, mutta nyt etätyöläisiä halutaan lisää

Kuusamossa asuu nyt keskimäärin 5 000 ihmistä tavallista enemmän, mikä on matkailupitäjälle pieni lottovoitto.

Helsinkiläinen Risto Kyhälä käyskentelee yritysjohtajaksi poikkeuksellisen levollisesti loma-asunnollaan.

Juuri päättyneen etätyöpalaverin alla Kyhälä on saatellut muun perheen Rukan rinteille ulkoilemaan.

Työn tekeminen on muokkautunut vuoden aikana uuteen asentoon. Kyhälä on ilmiöstä innoissaan. Aiemmin hän lähinnä lomaili Rukalla, mutta korona-aikana töitä tulee tehtyä pidempiä jaksoja Pohjoisessa.

Hän uskoo, että etätyö on tullut jäädäkseen.

– Pandemia on vain nopeuttanut tätä kehitystä. Sillä, että työtä voi tehdä ajasta ja paikasta riippumatta missä tahansa, on erittäin suuri vaikutus työyhteisöihin, Kyhälä sanoo.

Pohjoisessa voi rakentaa vapaa-aikaan sekoittuvaa työhybridiä

Kyhälä on tehnyt Kiinteistömaailma Oy:n toimitusjohtajan töitä Rukalla tänä talvena parin viikon jaksoja kerrallaan. Siihen on useita syitä.

– Täällä on palvelut kunnossa, tänne on helppo tulla ja tietoliikenneyhteydetkin ovat hyvässä kunnossa. Lisäksi täällä on vapaa-aikaan sekoittuvaa työhybridiä rakentaessa monenlaisia asioita, joihin voi keskittyä työn ohessa.

Risto Kyhälällä on juuret Kuusamossa, joten hän mielellään palaa tekemään töitä kotoisiin maisemiin . Ensio Karjalainen / Yle

Työn lomassa ahkerasti Rukan rinteitä kuluttava Risto Kyhälä sanoo, että nyt on otollinen aika pohtia, mitä yhteiskunta voisi tehdä, että etätyö olisi nykyistäkin helpompaa.

– Onhan etätyöllä aika isoja ja yleviäkin tavoitteita, ihan ilmastopolitiikasta lähtien. Kun liikutaan vähemmän ja pystytään tekemään töitä ajasta ja paikasta riippumatta niin sehän on tosi isoa asia. Ja iso mahdollisuus maaseudulle.

Risto Kyhälä pitää etätyön voimakasta lisääntymistä myös haasteena työorganisaatioille.

– Hienoa tässä tilanteessa on se, että nyt pitää osoittaa luottamusta työorganisaatiolle niin, että asiat sujuvat, vaikka päivittäin emme näekään työkavereita ja esimiehiä. Tämä on varmasti erityisesti kontrollia rakastaville pikkupomoille kasvun paikka, Risto Kyhälä naurahtaa.

Tuhannet tekevät etätöitä Kuusamossa

Risto Kyhälä ei ole ainut helsinkiläinen, joka on siirtynyt etätöihin Pohjoisen maisemiin.

Kuusamossa on asunut viimeisen vuoden aikana keskimäärin 5 000 ihmistä yli vakituisen asukasmäärän, joista suurin osa Etelä-Suomesta ja Oulusta. Tämä selviää Koillismaalla ja Itä-Lapissa operoivan Koillismaan Osuuskaupan kaupankäynnin tilastoista.

Viime vuosi oli Koillismaan Osuuskaupan kaikkien aikojen kovin myyntivuosi. Se johtuu toimitusjohtaja Henrik Karvosen mukaan siitä, että alueella oli yksinkertaisesti valtavan paljon ihmisiä. Ihmiset viipyvät Karvosen havaintojen mukaan Kuusamossa nyt kahdesta kolmeen viikkoa kerralla toisin kuin muutama vuosi sitten, jolloin viipymä oli keskimäärin viikko kerrallaan.

– Huomattavia määriä Kuusamon ulkopuolisia ihmisiä on viettänyt aikaansa ja tehnyt töitä Kuusamossa jopa kokonaisen vuoden, kertoo Karvonen.

Vuodessa asenteet etätyöläisiin ovat muuttuneet

Vielä viime keväänä Kuusamossa lääkärit varoittivat, että alueen sairaalakapasiteetti on tarkoitettu alueen asukkaille, ja muualta tulleiden toivottiin pysyvän kotona.

Tuolloin oli linja sama koko maassa ja esimeriksi vapaa-ajan asukkaiden liiton puheenjohtaja totesi, että nyt mökille ei pitäisi mennä.

Vuodessa asenteet ovat muuttuneet.

Nyt Kuusamossa halutaan, että etätyöläisiä tulisi alueelle lisää. Kesämökkejä Kuusamossa on noin 7 000 ja lisää mökkitontteja kaavoitetaan.

– Meidän tavoitteena on, että Kuusamossa olisi joka yö 25 000 ihmistä eli 10 000 enemmän kuin vakituisia asukkaita. Tavoite on selvä ja monia kehittämishankkeita ja investointeja on vireillä, jotka tukevat tätä tavoitetta, sanoo Kuusamon kaupunginjohtaja Jouko Manninen.

Päivittäistavarakauppa on käynyt poikkeuksellisen hyvin koronaikana Kuusamon kaupoissa. Ensio Karjalainen / Yle

Kuusamon kaupungilla pohditaan parhaillaan niin sanottuja sekakaavoja, jotka antaisivat mahdollisuuden Rukan alueella yhtä aikaa loma- ja vakituiseen asumiseen.

– Tahtotila meillä kaupungilla on selkeä. Haluamme Kuusamoon lisää asukkaita.

