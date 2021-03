Moni odottaa pääsyä takaisin koulun penkille, mutta Uudellamaalla se ei ehkä onnistu vielä – Kunnissa valmistaudutaan jo jatkamaan etäopetuksessa

Pääkaupunkiseudulla odotetaan nyt jännityksellä, palaavatko yläkoulujen ja toisen asteen opetuksen oppilaat lähiopetukseen ensi viikolla. Opetusministeri Jussi Saramo (vas.) totesi eilen Ylen A-studiossa, että nykymuotoinen koulusulku loppuu sunnuntaina ja päätösvalta palautuu ensi viikolla paikalliselle tasolle eli kunnille ja aluehallintovirastoille.

– Silloin kolmisen viikkoa sitten päätettiin, että tämä valtakunnallinen koulusulku kestää vain sen kolme viikkoa ja sen jälkeen painopisteen pitää olla aikuisissa. Se päätös pitää eli palataan siihen ennen sulkua olleeseen tilanteeseen, jossa päätöksiä tehdään paikallisen tilanteen mukaan, sanoo Saramo.

Vantaan kaupunginjohtaja Ritva Viljasen mukaan pääkaupunkiseudun koronakoordinaatioryhmä odottaa nyt hallituksen virallista linjausta asiasta ja tekee sen jälkeen omat päätöksensä koulujen suhteen.

– Olemme valmistautuneet etukäteen erilaisiin vaihtoehtoihin, mutta tässä vaiheessa en vielä osaa sanoa, kumpaan suuntaan asian kanssa edetään. Oletan, että hallitus tekee asiasta päätöksiä huomenna, sanoo Viljanen.

Koordinaatioryhmä kokoontuu myöhemmin tällä viikolla käsittelemään asiaa. Pääkaupunkiseudulla toisen asteen opiskelijat ovat olleet lähes kokonaisen vuoden jo etäopetuksessa. Viljasen mukaan tilanne heidän kohdallaan on jo hyvin vaikea.

– Tällä hetkellä tulee hyvin paljon huolestunutta viestiä oppilaiden vanhemmilta. Nyt näyttää siltä, että toisen asteen opintoja keskeyttävät myös sellaiset opiskelijat, joilla ei aikaisemmin ole ollut mitään vaikeuksia, sanoo Viljanen.

Lasten infektiotautien erikoislääkäri, professori Harri Saxén Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiiristä kertoi viime viikolla kannattavansa paluuta lähiopetukseen, vaikka lasten ja nuorten koronatartuntojen määrä on ollut kasvussa erityisesti pääkaupunkiseudulla. Hänen mukaan koulujen sulkeminen ei ole tehokas konsti vähentää tartuntoja.

Pääministeri Sanna Marin kertoi tiistaina Säätytalolle saapuessaan, että hänen mielestä etäopinnoissa olevan toisen asteen ei pitäisi vielä palata lähiopintoihin.

– Varmasti näillä pahimmilla epidemia-alueilla on vielä syytä jatkaa etäopiskelua hetken, sanoo Marin.

Myös muualla Uudellamaalla varaudutaan jatkamaan etäkoulua

Ylen A-studiossa Saramon kanssa vieraana ollut Opetusalan ammattijärjestö OAJ:n puheenjohtaja Olli Luukkainen ei usko, että kaikkialla voitaisiin vielä ensi viikolla palata lähiopetukseen, vaikka valtakunnallinen sulku päättyisikin.

– Tahtotila siihen, että kaikki olisivat lähiopetuksessa on varmasti yhteinen. Tautitilanteen vuoksi en pidä sitä kuitenkaan mahdollisena koko Suomessa. Meillä on alueita, joissa on pakko jatkaa etäopetuksessa, sanoo Luukkainen.

Koronavirustilanne on tällä hetkellä pahin HUSin sairaanhoitopiirin alueella. Pääkaupunkiseudun lisäksi, myös sen lähikunnat valmistautuvat jatkamaan etäopetusjärjestelyitä.

– Asiaa on käyty nyt alkuviikosta lävitse ja mitään päätöksiä sen suhteen ei vielä ole tehty. Nyt valmistaudutaan kuitenkin siihen, että etäopetus tulee vielä jonkin aikaa jatkumaan yläkouluilla ja toisen asteen oppilaitoksissa, sanoo Porvoon kaupunginjohtaja Jukka-Pekka Ujula.

Ujulan mukaan valmistelut etäopetuksen jatkamiseksi on pakko aloittaa jo tässä vaiheessa, vaikka varsinainen päätös syntyisi vasta loppuviikosta. Ensi viikon opetusjärjestelyistä tiedotetaan Ujulan mukaan viimeistään perjantaina.

23..2021 klo 15.42

