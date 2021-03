Uskomaton jääseinä halkoo Päijännettä viidentoista kilometrin matkalta - katso video huikeasta luonnonmuodostelmasta

Päijänteen Tehinselällä on puolisen metriä teräsjäätä, se kestää vielä ajaa autolla. Selkää ei voi itä-länsi -suunnassa kuitenkaan autolla ylittää, sillä sitä halkoo jäinen muuri.

Ehkä kerran kymmenessä vuodessa olosuhteet ovat otolliset muurin muodostumiselle: jää on paksua ja kohvatonta, sen päällä ei ole juurikaan lunta, ja vuorokautinen lämpötilanvaihtelu on suurta.

Lämpötilan heitellessä jopa parikymmentä astetta vuorokauden sisällä Tehinselän valtavan jäälakeuden peite laajenee ja supistuu lämpötilan mukana.

Jään kutistuessa Tehinselälle on revennyt railo, ja kun jää on laajentunut, se on puristanut railon reunan pystyyn.

– Olen minä railoja vuosikymmenten varrella nähnyt, mutta tämä on yksi suurimmista, sanoo Päijänteellä ammatikseen kalastava Jorma Kääpä.

Tehinselkä on Päijänteen suurin selkä, ja sen katkaisevalla muurilla on pituutta viitisentoista kilometriä. Seinämä ulottuu Kuhmoisten Tehinniemestä Koreakoivun saareen ja siitä eteenpäin Padasjoen Virmailaan

Jään jylinä kuuluu nyt kauas

Joku Tehinselän rantamilla etätöitä tekevä on saattanut kuulla jylinän, kun valtavat voimat repivät ja siirtelivät jäämassoja, ja Tehinselän jää kumisi myös Ylen kuvausryhmän alla.

– Kun täällä liikkuu, niin siihen tottuu, että keväällä jytisee. Nyt vielä tämä kantaa hyvin, mutta viimeistään viikonloppuna on varmasti viimeiset autoilupäivät näillä jäillä, sanoo Kääpä.

Käävän kaulassa roikkuu valtava tuura. Seinämän likellä olevaan tummaan jäähän tuura uppoaa helposti.

– Eipä ole ylityspaikkaa tässä, se on haettava josstain muualta. Jää on sukeltanut, se on 45 asteen kulmassa. Tuosta kun luistaa veteen, niin sieltä ei pääse millään konstilla pois.

Päivän auringonpaisteessa muuri rapistuu nopeasti. Jo alkuiltapäivästä siitä putoili puolimetrisiä murikoita alas.

– Sellainen se painovoima on, että eipä tuo jää ylöspäinkään lähde, Kääpä tuumii.

Voit keskustella luonnon jäästä muovaamista ilmiöistä 24.3. klo 23.00 saakka.