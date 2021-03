Näistä syistä USA ja Britannia ovat viikkoja edellä EU:n rokotusohjelmaa – Ylen grafiikka esittää rokotusten edistymisen ympäri maailmaa

Koronarokotteita on nyt jaettu eri maissa kolmisen kuukautta. Valtaosassa maailman maista, kuten Suomessakin, tuskaillaan rokotustahdin hitautta ja rokotteiden vaikeaa saatavuutta.

Yle on julkaissut päivittyvän grafiikan, josta voi nähdä rokotusten edistymisen kaikissa maailman maissa.

Grafiikka osoittaa, että Suomi on kaikesta huolimatta yksi maailman nopeimmin väestöään rokottaneista maista. Euroopasta Suomea nopeammin ovat edenneet vain Britannian eri osat, Serbia ja Unkari sekä pikkuvaltiot San Marino, Monaco ja Malta.

Suomen väestöstä oli tänään 23.3. ainakin yhden rokoteannoksen saanut 13,2 prosenttia väestöstä.

Suurin osa EU-maista ei ole vielä päässyt edes kymmeneen prosenttiin. Samaan aikaan Britannian väestöstä rokotteen on saanut jo yli 41 prosenttia väestöstä ja yhdysvaltalaisistakin lähes joka neljäs.

Miksi EU jäi jälkeen?

Yhdysvallat pääsi hankkimaan rokotteita ja aloittamaan rokotusohjelmansa useita viikkoja ennen kuin Euroopan unioni ehti mukaan. EU lähestyi ongelmaa aivan eri tavalla kuin Yhdysvallat, kertoo sanomalehti The New York Times (siirryt toiseen palveluun) laajassa selvityksessään rokotehankinnan alkuajoista.

Lehden mukaan Washington oli monessa suhteessa edellä unionia. Tämä johtuu osittain siitä, että EU:n piti muodostaa päätöksensä 27 valtion vaivalloisissa neuvotteluissa. Aikaa kului jo sen päätöksen tekemiseen, että EU alkoi hankkia rokotteita yhtenä blokkina, eikä kukin valtio erikseen.

Tämä päätös saattoi pidemmällä aikavälillä helpottaa EU-maiden tilannetta, mutta samaan aikaan Yhdysvallat oli hankinnoissaan jo pitkällä.

Farmaseutti valmisteli rokotetta julkisessa rokotuskeskuksessa Lontoon Ealingissa 22. helmikuuta. Britannian pääministerin Boris Johnsonin mukaan maan hallitus aikoo pohtia rokotepassiin liittyviä kysymyksiä. Neil Hall / EPA

EU:n johto oli rahankäytössä varovainen, vältti varomatonta verovarojen tuhlausta ja yritti tinkimällä saada halvempia tarjouksia rokotevalmistajilta. EU myös tyytyi ostamaan rokotteita kuin mikä tahansa asiakas.

Yhdysvallat otti erilaisen linjan. Maan hallinto meni alusta pitäen mukaan tukemaan rokotteiden kehitystyötä ja valmistusta suurilla rahasummilla. Maa myös otti käyttöön poikkeusoloja varten laaditun lain, joka varmisti lääkeyrityksille raaka-aineiden saannin.

– Jos olet ensimmäisenä ruokapöydässä, olet maksanut, että saat valita ensimmäisenä ruokalistasta, silloin sinä myös pääset syömään ensimmäisenä, muotoilee lehden haastattelema EU:n ja Yhdysvaltain yhteistyötä edistävän German Marshall Fundin jäsen Jacob Kierkegaard.

Vastuukysymyksiä ja säädöksiä

Yhdysvallat teki neuvottelut rokotevalmistajien kanssa äärimmäisen helpoiksi. Maa luovutti suosiolla tutkimustulokset yhtiöiden haltuun ja vapautti yhtiöt korvausvastuista, jos rokotekehittelyssä tapahtuisi virheitä, kertoo The New York Times.

EU ei voinut tehdä samanlaisia helpotuksia vastuukysymyksissä, koska EU:n perusperiaatteisiin kuuluu varovaisuus. Näidenkin kysymysten edessä päätöksenteko oli aikaavievää, koska neuvottelemassa oli 27 maan edustajat.

Italialaisnainen on tyytyväinen saatuaan koronarokotteen. Claudio Peri / EPA

EU:lla oli myös huonoa onnea, sillä se tuki eräitä epäonnistuneita rokotekehityshankkeita, kuten ranskalaista Sanofia ja brittiläistä GSK:ta.

Rokotustoiminta on Yhdysvalloissa ja Britanniassa ollut vähemmän säädeltyä kuin monissa EU-maissa, joissa on tiukasti pidetty kiinni päätetystä rokotusjärjestyksestä., kertoo The New York Timesin haastattelema Belgian hallituksen virologi Steven Van Gucht.

Hän ei halua arvioida, kumpi järjestelmä on pidemmällä aikavälillä järkevämpi.

Esimerkiksi Saksassa rokottaminen on keskitetty kaupunkien rokotuskeskuksiin, kun taas Britanniassa rokottaminen on nopeutunut, kun tuhannet yksityislääkärit ovat saaneet antaa niitä omille potilailleen, kertoo uutiskanava CNN (siirryt toiseen palveluun).

Britannia yksinkertaisti säädöksiä ja nopeutti hallintoa

Britannia kykeni selvästi nopeuttamaan rokotteiden käyttöönottoa, kun se suoraviivaisti lääkehallintonsa toimintaa viime syksynä. Tämä mahdollisti sen, että Pfizerin ja Biontechin rokote sai käyttöluvan jo joulukuun alussa, kertoo Politico-lehti (siirryt toiseen palveluun).

Samalla tuli mahdolliseksi, että kaksi miljoonaa Belgiassa valmistettua rokoteannosta tuotiin saarivaltioon ennen kuin EU oli ehtinyt saada omat järjestelmänsä käyttökuntoon. Britannia kiirehti myös sopimusten tekemistä valmistajien kanssa.

Englannin prinssi William vieraili Lontoon Westminster Abbeyn katedraaliin perustetussa rokotuspisteessä. Aaron Chown-PA/POOL supplied by Splash News / SplashNews.com / STELLA Pictures /AOP

Britanniassa rokottaminen on tehty yksinkertaiseksi. Esimerkiksi ajanvaraus rokotukseen on tehty helpoksi ja rokotustoimintaan on värvätty paljon väkeä, kuten asevoimien henkilöstöä ja vapaaehtoisia. Britit ovat panostaneet ensimmäisen rokotteen antamiseen ja jättäneet toisen annoksen myöhemmäksi.

Lisäksi Britannian rokotusohjelmaa on edistetty puuttumalla tiukasti rokotteita koskeviin vääriin tietoihin ja salaliittoteorioihin. Nämä haittaavatkin rokotustoimintaa Britanniassa vähemmän kuin eräissä EU-maissa.

Ranskalaisten rokotekammo ei hellitä edes pandemian aikana

Kiista rokotteiden viennistä ja tuonnista

EU on viime viikkoina ajautunut rajuun kiistaan Britannian kanssa Astra Zeneca -lääkeyhtiön koronarokotetoimituksista. EU:ssa on havaittu, että unionista viedään paljon rokotteita Britanniaan, mutta tuonti Britanniasta EU:n suuntaan ei toimi.

Astra Zeneca on tehnyt toimitussopimuksia sekä EU:n että Britannian kanssa. Nyt yhtiö on ilmoittanut, ettei se kykene toimittamaan lupaamaansa rokotemäärää. EU-mailta jää puuttumaan kymmeniä miljoonia annoksia. Britannia näyttää silti saavan tilaamansa.

EU-komission puheenjohtaja Ursula von der Leyen on sanonut EU:n harkitsevan rokoteviennin keskeyttämistä Britanniaan.

Kiista näyttää koskevan etenkin Hollannin Leydenissä sijaitsevaa Halix-yhtiön tehdasta, joka on Astra Zenecan alihankkija. Halix on tehnyt toimitussopimukset sekä EU:lle että Britannialle.

Uutistoimisto Reutersin mukaan Astra Zeneca ei ole vielä hakenut EU-hyväksyntää Halixin tehtaan tuotteille, joskin hakemus on tulossa aivan lähipäivinä.

Koska hyväksyntää ei ole, ei tuotteitakaan voida toimittaa. Toisaalta EU:n ja Astra Zenecan väliseen sopimukseen kuuluu, että rokotteiden valmistus voi olla käynnissä vielä hyväksymisprosessin ollessa kesken. Kun hyväksyntä on saatu, tuotteet pitää toimittaa tilaajille välittömästi.

Britanniassa on toiminnassa kaksi tehdasta, joilla Reutersin mukaan on myös toimitussopimukset EU:n kanssa. Britannian viranomaisten mukaan toinen tehtaista ei ole vielä täysin toimintakykyinen.

EU-virkamiehiltä saadun tiedon mukaan Astra Zeneca on kertonut Britannian viranomaisten käyttävän tätä väitettä perusteena viennin estämiselle siihen saakka, kunnes Britannia on saanut kaikki haluamansa rokotteet, kertoo Reuters.

EU:n johtajat ovat koolla torstaina, jolloin rokoteasian etenemisestä on määrä tehdä päätöksiä. Britannian pääministeri Boris Johnson aikoo neuvotella useiden EU-johtajien kanssa ennen heidän kokoustaan.

