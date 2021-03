Marvel heräsi supersankarien valkoisuuteen – uusi tv-sarja kysyy, onko Yhdysvallat valmis mustaan Kapteeni Amerikkaan

Marvelin tv-sarjassa The Falcon and the Winter Soldier supersankari Haukka (Anthony Mackie) joutuu miettimään voiko ja haluaako hän ryhtyä uudeksi Kapteeni Amerikaksi.

Marvelin tv-sarjassa The Falcon and the Winter Soldier supersankari Haukka (Anthony Mackie) joutuu miettimään voiko ja haluaako hän ryhtyä uudeksi Kapteeni Amerikaksi. Marvel Studios 2020

Kaksitoista sekuntia voi riittää synnyttämään kokonaisen tv-sarjan. Marvel-studioiden uusi jättituotanto The Falcon and the Winter Soldier syntyi sen mittaisesta komediallisesta hetkestä.

Kyseinen hetki nähtiin Captain America: Civil War -elokuvassa vuonna 2016. Yhdessä elokuvan kohtauksessa Kapteeni Amerikan (Chris Evans) apuna toimineet supersankarit Haukka (Anthony Mackie) ja Talvisotilas (Sebastian Stan) istuvat autossa päähenkilön hoitaessa bisneksiä parkkihallissa.

Takapenkillä istunut entinen aivopesty palkkamurhaaja kysyy siivekkäältä supersotilaalta, voisiko tämä väistää, että hän näkisi paremmin. Vastaus on kielteinen ja Talvisotilas joutuu hilaamaan ahteriaan keskemmälle.

Marvel-studioiden pomot halusivat lisää samaa, ja viisi vuotta myöhemmin parivaljakko sai oman, yhteisen tv-sarjan. Sen budjetin on kerrottu olevan supersankarielokuvien luokkaa, 150 miljoonaa dollaria.

The Falcon and the Winter Soldier -tv-sarjan päähenkilöt naljailivat toisilleen Captain America: Civil War -elokuvassa niin, että heille haluttiin antaa oma sarja. Heitä esittävät näyttelijät Anthony Mackie ja Sebastian Stan. Marvel Studios 2020

Sarjan lähtökohtana on tuorein Marvel-elokuva Avengers: Endgame (2019), joka on kaikkien aikojen toiseksi katsotuin elokuva maailmassa. Kyseisen elokuvan lopussa uransa päättävä Kapteeni Amerikka antaa kilpensä Haukalle.

– Miltä se tuntuu? vanhentunut supersotilas kysyy.

– Kuin se olisi jonkun muun, Haukka vastaa.

Kuka voi tai haluaa edustaa Yhdysvaltoja?

Marvel-yhtiön supersankareista kertoviin sarjakuviin perustuvat elokuvat ovat kasvaneet 2000-luvun aikana Hollywoodin viihdeteollisuuden tuottoisimmaksi tuotemerkiksi. The Falcon and the Winter Soldier on osa näiden elokuvien neljättä aaltoa, jossa merkittävässä osassa ovat tv-sarjat. Niiden tarkoituksena on tehdä aiemmissa elokuvissa sivuosaa esittäneitä hahmoja tutuksi yleisölle.

Ajatuksena on, että Kapteeni Amerikan ja Rautamiehen siirryttyä pois kuvioista, heidän varjoonsa jääneillä sankareilla on tärkeämpi rooli tulevaisuuden supersankaritarinoissa.

Eri aikojen sitcom-sarjojen komiikkaa supersankaritoimintaan yhdistänyt Marvel-sarja WandaVision oli alkuvuoden positiivisia tv-yllätyksiä. Kuvassa sarjan päähenkilöt Wanda Maximoff (Elizabeth Olsen) ja Vision (Paul Bettany). Marvel Studios 2021

Disney+:n ensimmäinen uusi Marvel-sarja WandaVision oli yllättävän suuri menestys niin kriitikoiden kuin yleisönkin keskuudessa. Siihen verrattuna The Falcon and the Winter Soldier on tuttua ja turvallista supersankaritoimintaa. Sarja on nähtävissä Suomessa Disney+-suoratoistopalvelussa.

– Sarja kysyy, haluaako musta supersankari ottaa Kapteeni Amerikan kilven kannettavakseen. Mitä se merkitsee hänelle maailmassa, joka toimii rasistisesti? sarjan ohjaaja Kari Skogland sanoo Ylen haastattelussa.

Enimmäkseen The Falcon and the Winter Soldier näyttää ja kuulostaa supersankarielokuvalta, joka on venytetty kuusi tuntia pitkäksi ja jaettu osiin. Pitkä kesto antaa kuitenkin mahdollisuuden kuvata myös sankareiden arkielämää.

Sarjan luonut käsikirjoittaja Malcolm Spellman kertoo halunneensa tuoda sankarit tilanteisiin, joista tavalliset ihmiset voivat tunnistaa itsensä. Kohtaus, jossa Haukka, siviilissä Sam Wilson, neuvottelee pankkilainasta, antaa vastauksen ikiaikaiseen kysymykseen siitä, maksetaanko maailman pelastamisesta palkkaa.

Siinä missä WandaVision ammensi tv-komedioiden historiasta, on uuden sarjan inspiraationa ollut kyttäkaksikoista kertoneita kaverikomedioita.

– Niissä on kyse muustakin kuin kahdesta tyypistä, jotka naljailevat toisilleen. Ne ovat osa amerikkalaisen tarinankerronnan perinnettä. Katsoimme malliksi sellaisia elokuvia kuin 48 tuntia (1982), Tappava ase (1987) ja jopa Pahat pojat (1995). Ne todistavat, että vakavia asioita voi käsitellä niin, että se on silti hauskaa, Spellman sanoo.

Tulvaportit aukeavat

The Falcon and the Winter Soldier -sarjan ohjaaja Kari Skogland (keskellä) käy kohtausta läpi Anthony Mackien ja Adepero Oduyen kanssa. Marvel Studios 2021

Kun katsoo kriittisellä silmällä 2000-luvun supersankarielokuvien listaa, voi huomata, että todella iso osa sankareista ja etenkin päähenkilöistä on ollut valkoisia. Spellmanin mukaan sama pitää paikkansa kaikkialla, ja se turhauttaa häntä.

– Kaikilla on ollut satoja vuosia aikaa hoitaa homma kuntoon, ja silti tälläkin hetkellä asiaa vähätellään. Uskon, että nämä kysymykset pysyvät näkymättöminä niin kauan kunnes valtaapitävät tahot todella haluavat käydä asiasta keskustelun, joka johtaa tuloksiin, käsikirjoittaja sanoo.

Viime vuosina afrikkalaisamerikkalaisten yhteiskunnallinen asema on noussut Yhdysvalloissa poliittisen keskustelun aiheeksi poliisiväkivallan ja sitä vastustamaan syntyneen Black Lives Matter -liikkeen myötä.

Hollywoodin isojen elokuvastudioiden johtoportaassa oli pitkään vallalla käsitys, jonka mukaan muut kuin valkoiset, miespuoliset supersankarit eivät keräisi tarpeeksi suuria yleisöjä elokuvateattereihin. Vähemmän yllättäen kyseiset johtajat olivat itse lähes poikkeuksetta valkoisia miehiä.

Väite todistettiin vääräksi vasta alle viisi vuotta sitten, kun riskeinä pidetyt Wonder Woman (2017) ja The Black Panther (2018) paljastuivat jättimenestyksiksi.

Studioiden näkemykset ovat muuttuneet vauhdilla. Eri ihmisryhmien edustaminen on tärkeä ja jopa keskeinen osa Marvelin tulevia elokuvia ja tv-sarjoja. Omat elokuvansa saavat muun muassa Natalie Portmanin näyttelemä ukkosenjumala Thor, Marvelin ensimmäinen aasialaisamerikkalainen supersankari Shang-Chi ja hyvin monipuolisen sankarijoukon esittelevä Eternals.

– Tulvaportit ovat aukeamssa, ja se on todella jännittävää. Uskon, että tulemme tajuamaan, että hyvät tarinat ovat hyviä tarinoita, ja että noiden ovien olisi pitänyt olla auki jo kauan sitten, Skogland sanoo.

Mustan Kapteeni Amerikan historia

Marvel-studiota on arvosteltu siitä, että se on lähtenyt monipuolistamaan sankarikatrastaan vasta havaittuaan, että sillä voi tehdä bisnestä. Toisaalta sarjakuvat, joihin yhtiön elokuvat ja tv-sarjat perustuvat, ovat alusta asti käsitelleet ennakkoluuloja ja rasismia.

The Falcon and the Winter Soldier kysyy voiko afrikkalaisamerikkalainen ryhtyä rasistisen maansa tärkeimmäksi symboliksi. Marvel Studios 2021

Esimerkiksi vuonna 1968 ilmesynyt Silver Surfer -sarjakuvan tarina nimeltään And who shall mourn for him aiheutti kohun. Osalle lukijoista oli liikaa, että tarinassa esitelty musta fyysikko Al Harper esitettiin tarinassa sankarina, joka uhrasi itsensä pelastaakseen ihmiskunnan.

Kapteeni Amerikka -sarjakuvan tarina vuodelta 1987 muistuttaa The Falcon and the Winter Soldier -sarjaa. Myös siinä etsitään kilvelle uutta ottajaa ja ehdolla on myös kapteenin uskollinen ystävä Haukka. Supersankarien toimintaa valvova komissio hylkää kuitenkin koko ajatuksen.

– Yhdysvallat ei ole valmis mustaan Kapteeni Amerikkaan, komission afrikkalais-amerikkalainen jäsen sanoo.

Vuodelta 2003 peräisin oleva sarjakuva Truth: Red, White & Black tuo tarinaan vielä uuden kulman. Siinä kerrotaan mustista sotilaista, jotka toimivat Kapteeni Amerikalle voimat antaneen superseerumin ensimmäisinä kokeilijoina. Tarina paljastaa, että kaikkien tuntemaa valkoista Kapteeni Amerikkaa edelsi joukko tuntemattomaksi jääneitä mustia sankareita.

– Minusta on hurjan kiinnostavaa, miten näkökulman vaihtaminen vaikuttaa historiaan. Tarinat, jotka tunnemme tullaan kertomaan uudestaan, koska tiedämme nyt, että paikalla oli myös naisia ja eri etnisyyksiä, Skogland sanoo.

Yksi tärkeä elementti Kapteeni Amerikka -tarinoita on ollut isänmaallisuuden pohtiminen. The Falcon and the Winter Soldier -sarja tarjoaa siihen monta näkökulmaa. Esimerkiksi ensimmäisessä jaksossa esitelty anarkistiryhmä Lipunrepijät tavoittelee maailmaa ilman rajoja.

– Emme halua tarjota asiaan yhtä vastausta, vaan antaa aihetta keskustelulle. Toivon, että sarjan päätyttyä katsojat havahtuvat siihen, että enpä ollutkaan ajatellut asiaa tällä tavalla ja tekevät omat johtopäätöksensä, Skogland sanoo.

Lue myös:

Wonder Woman 1984 haluaa näyttää itsekkyyden ajasta totuuden – elokuvan tekijät kertovat Ylelle, miksi jättihitin jatko-osasta tuli niin ajankohtainen

Suomalainen Miranda Chambers on yksi Wonder Woman 1984 -elokuvan amatsoneista – ”Se oli rankinta, mitä olen ikinä tehnyt”

Warner ilmoitti jättiyhteistyöstä suoratoistopalvelun kanssa - asiantuntija: "Elokuvayhtiö kokeilee nyt rajoja, ja korona antaa siihen mahdollisuuden"

Simpsonit ja Lost ovat osa sisältötulvaa, jolla Disney pyrkii Netflixin ohi – “Suomessa olemme vasta alkutaipaleella”, sanoo yhtiön aluejohtaja