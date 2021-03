Mikä on elämän tarkoitus? Miksi johdot ovat aina solmussa? Kysy kirjastonhoitajalta -palvelu etsii vastaukset kiperiin kysymyksiin

"Miksi ihmiset hamstrasivat vessapaperia?"

"Mistä berliininmunkki on saanut nimensä?"

Tällaisiin kysymyksiin ihmiset tiedustelevat vastauksia Kysy kirjastonhoitajalta -palvelussa (siirryt toiseen palveluun). Se toimii Kirjastot.fi-sivustolla (siirryt toiseen palveluun), joka on Suomen kirjastojen yhteinen verkkopalvelu.

Se on ollut avoinna ihmisten kysymyksille 1990-luvun lopulta lähtien. Jo alusta lähtien palvelusta on voinut saada tietoa muustakin kuin kirjallisuudesta, sillä kirjaston tehtävänä on auttaa tiedonhaussa ylipäätään.

– Siihen aikaan kun nettiä ei vielä ollut, ihmiset tulivat kirjastoon kysymään tietoa jostakin aiheesta. Kirjasto on ollut alusta lähtien peruspilari kansalaisten tiedonhaussa, sanoo palvelusta vastaava Nina Granlund.

Kun pelkkä googlettaminen ei riitä

Monella kirjastonkäyttäjällä tuli vuosi sitten koronakeväänä hätä, kun kirjastot menivät yhtäkkiä kiinni. Mitä tapahtuu varauksille, palautuksille tai sakoille?

Tämä näkyi piikkinä Kysy kirjastonhoitajalta -palvelussa.

Koronarajoitusten takia kirjastot kuten Porvoon kirjasto on suljettu tai kirjastoissa voi ainoastaan palauttaa lainauksia ja noutaa varauksia. Markku Rantala / Yle

Palvelun suosio on ollut kasvussa viime vuosina. Vuonna 2019 käyttäjiä oli 1,6 miljoonaa ja viime vuonna 1,8 miljoonaa. Sivujen katselukerrat nousivat puolestaan kolmesta miljoonasta kolmeen ja puoleen miljoonaan.

Kysy kirjastonhoitajalta -palvelussa ihmisten kysymyksiin vastasi viime vuonna 270 ihmistä 89 kirjastosta. Joka vuosi yhä useampi suomalaiskirjasto haluaa olla mukana auttamassa ihmisiä verkkopalvelussa.

Viime vuonna kirjastonhoitajat vastasivat lähes 6 000 kysymykseen.

Palveluun tulee myös usein kysymyksiä, mihin sitä tarvitaan. Tiedon kun voi helposti kaivaa itse netistä. Granlundin mukaan ihmiset arvelevat, että ensimmäinen Google-haku tuo parhaan tuloksen.

– Kun katsoo lopputulosta, niin se ei ole välttämättä kovin hyvä. Kuvitelma siitä, että minä osaan ja löydän, on paljon suurempi kuin todellinen osaaminen.

Ongelma on yleinen myös tiedonhakuun erikoistuneilla ammattilaisilla.

– Joudumme terästämään sitä, että löydämme oikeita tiedonlähteitä ja osaamme arvioida sopivat lähteet ja luotettavan tiedon tuottajat. Se on yllättävän vaikeaa.

Toisinaan tiedonhaun ammattilaisetkaan eivät löydä vastausta ihmisten kysymyksiin. Jotkut muistavat esimerkiksi jonkun runonpätkän lapsuudestaan, ja alkuperäistä runoa voi olla vaikea löytää.

– Laitamme myös kysymyksiä julkiseen arkistoon, ja voi olla, että joku lukija tunnistaa teoksen.

Vastaus kysymykseen: Miksi?

Kysy kirjastonhoitajalta -palvelun kaikkien aikojen katsotuin ja kommentoiduin kysymys on tullut Ruotsista. Ruotsinkielisessä kysymyksessä (siirryt toiseen palveluun) on tiedusteltu sitä, miksi Suomesta ei löydy Ruotsin Eniron kaltaista palvelua, josta löytyvät kaikkien ihmisten puhelinnumerot ja osoitteet avoimesti. Suomessa näin ei ole.

– Keskustelua herätti, ovatko kaikille avoimet tiedot hyvä vai huono asia. Tämä nousee esille joka joulu, kun Ruotsista halutaan lähettää sukulaisille joulukortteja, kertoo Nina Granlund.

Viime vuoden katsotuin vastaus oli kysymykseen:

"Kumpi on oikein: Hyvää Joulua! vai Hyvää joulua!" (siirryt toiseen palveluun)

Yksi suosituimmista tiedusteluista liittyy maantietoon:

"Mitkä maat ovat ovat Skandinavian maita?" (siirryt toiseen palveluun)

Kirjastonhoitajat ovat useasti vastanneet filosofiseen kysymykseen:

"Mikä on elämän tarkoitus?" Vastaukset löytyvät täältä (siirryt toiseen palveluun).

Ytimekkäin kysymys on ollut:

"Miksi?" Vastauksina yhtä ytimekäs siksi sekä muuta filosofista pohdiskelua. (siirryt toiseen palveluun)

Ja tässä vielä vastaukset jutun alun kysymyksiin ihmisten vessapaperin hamstraamisesta (siirryt toiseen palveluun) ja berliininmukin nimen alkuperästä (siirryt toiseen palveluun).

Yksi suosittu kysymys Kysy kirjastonhoitajalta -palvelussa on osoitettu itse kirjastonhoitajille:

"Onko kirjastonhoitajana kivaa?" Kirjastonhoitajat vastaavat (siirryt toiseen palveluun).

