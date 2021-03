Venäläinen sotapäällikkö rakensi hätäpäissään epätasaiset muurit – nyt yli 200-vuotias rajalinnoitus kaivetaan esiin remonttia varten

230 vuotta sitten valmistuneen linnoituksen muurien alkuperäisen vesieristyksen päälle on vuosisatojen aikana kasvanut kunttaa.

Kari Saastamoinen/ Yle

Kenraali Aleksandr Suvorovin johdolla 1700-luvun lopulla rakennettu linnoitus on Savitaipaleen kestonähtävyys.

Etelä-Karjalassa Savitaipaleella sijaitseva Kärnäkosken linnoitus ehostuu ensi kesänä, kun osa Saimaan rannalla sijaitsevan linnoituksen muureista kunnostetaan.

Metsähallitus aloittaa työt huhtikuussa arkeologisilla kaivauksilla.

Arkeologit selvittävät, onko linnoituksen alkuperäistä vesieristystä vielä jäljellä.

Vuonna 1793 valmistuneen linnoituksen muurien alkuperäinen vesieristys on tehty savesta ja tuohesta. Sen päälle on vuosisatojen aikana kasvanut kunttaa, johon on juurtunut aivan oma kasvilajistonsa.

– Arkeologit ottavat varovasti kaivamalla esille muurin päällisen ja selvittävät, onko se alkuperäisessä tilassa, vai onko sille myöhemmin tehty jotain, kertoo Metsähallituksen erikoissuunnittelija Tanja Tenhunen.

Samalla arkeologit dokumentoivat muurin rakenteen kussakin kunnostettavassa kohdassa.

Saimaan laivaston tukikohta Ruotsin ja Venäjän rajalla

Tenhunen kertoo, että venäläisen kenraali Aleksandr Suvorovin johdolla tehty linnoitus on aikoinaan rakennettu nopeasti.

– Ehkä siitä johtuu rakenteiden epätasaisuus. Rakentamisessa on myös käytetty melko pieniä kiviä, kertoo Tenhunen.

Ruotsin vastaista rajaa turvannut linnoitus oli myös Saimaan laivaston tukikohta, josta valvottiin sekä maantietä että vettä pitkin kulkevaa liikennettä.

Nykyään linnoitus, sitä kiertäneet muurit ja vallihauta ovat nähtävillä raunioina.

Kärnäkosken linnoituksen alue on luokiteltu maakunnallisesti arvokkaaksi perinnemaisemaksi.

– Lampaat laiduntavat siellä kesäisin, pitävät maiseman avoimena, hoitavat muinaisjäännöstä ja ilahduttavat eläinten ystäviä, kertoo Tenhunen.

Linnoitus hylättiin tarpeettomana, kun Suomi oli vuonna 1809 liitetty osaksi Venäjää.

Muurien pullistumat ja romahtaneet kohdat korjataan

Mikkelin Kivityö MKT Oy aloittaa Kärnäkosken linnoituksen varsinaiset korjaustyöt toukokuun puolivälissä.

Kesän aikana korjataan muurien romahdus- ja pullistumakohtia.

– Työt keskittyvät maantien puoleiseen eli linnoituksen eteläpuoleiseen osaan, kertoo Tenhunen.

Linnoituksen maanomistusolot rajoittavat osaltaan kunnostustöitä.

– Linnoituksen pohjoisosa on yksityisen mailla, eikä sen kunnostaminen eduskunnan myöntämällä lisärahoituksella ole mahdollista, kertoo Tenhunen.

Siitä Tenhunen kuitenkin iloitsee, että Kärnäkosken linnoitus on avoinna yleisölle normaaliin tapaan. Ainoastaan kulku työmaa-alueille estetään aidoilla.