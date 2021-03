Veden alla riittää meteliä, kun viljellyt lohet ääntelevät – tutkijat huomasivat että ääni vaihtuu jos kala kokee stressiä

Norjan toiseksi tärkein vientituote on kasvatettu lohi. Ei siis ole ihme, että sitä tutkitaan jatkuvasti hyvin monella tapaa. Nyt havaittiin lohien pitävän hyvin erilaista ääntä eri tilanteissa.

Norjan luonnontutkimusinstituutti NINAn tutkimusasemalla Levangerin pikkukaupungin lähellä lohien kasvatusaltaaseen asennettiin hydrofoneja tallentamaan vedenalaisia ääniä. Yleensä kaloja tarkkaillaan kameroiden avulla valtavissa kasvatuslaitoksissa.

Sattumalta sinne tuli joukko koululaisia käymään tutkimusasemalla. He melusivat kuten koululaiset yleensä ja vilkuttelivat toisilleen altaan ympärillä.

Viljeltyjen lohien ääniä tallennettiin Levangerin lähellä olevalla tutkimusasemalla. Norsk institut for naturforskning (NINA)

– Kalat pelästyivät ja uivat toiselle puolelle allasta. Äänitimme sen ja huomasimme, että vedestä tulleissa äänissä tapahtui iso muutos.

Norjalainen tutkija Carolyn Rosten selittää, että tuntui siltä kuin kalat olivat tunteneet suurten, meluisten olentojen uhkaavan ja myöhemmin sitten helpottuneen melun loputtua.

Kalojen äänten muutos on huomattava, mutta edelleen on hieman mysteeri, miten ääni syntyy. Yksi aiemmin annetuista selityksistä (siirryt toiseen palveluun) liittyy kalojen ilmarakon säätelyyn. Kaloilla on havaittu tiettyjä lihaksia uimarakon ympärillä, joilla rakon tilavuutta voi muuttaa.

Tällöin veteen saattaa purkautua ilmakuplia ja samalla syntyy vingahtelevaa ääntä. Jotkut ovat kuvanneet niitä huvittavasti kalojen ilmavaivoiksi.

Kalat pitävät myös hyvin erilaisia naksuttelu- ja koputusääniä. Kalifornian rannikolla San Franciscon lahdella Sausalitossa (siirryt toiseen palveluun) eräs konnakalojen heimoon kuuluva kala sai asuntoveneiden yöpyjät pysymään kesäisin hereillä metelöinnillään.

Syyksi epäiltiin jopa laivaston salaisia kokeita, mutta tutkijat selvittivät lopullisen syyllisen - uroskala se siellä vain törisi merenpohjassa.

Kasvatettu lohi on Norjan toiseksi tärkein vientituote. Norsk institut for naturforskning (NINA)

Tutkija Carolyn Rosten nauraa makeasti, kun kysyn häneltä, ymmärrämmekö mitä kalat sanovat.

– Heheh! Siinäpä kysymys, emme tiedä edes miten kalat muodostavat ääntä. Tiedämme, että äänet vaihtelevat sen mukaan, ovatko kalat nälkäisiä vai ei tai ovatko ne peloissaan vai ei.

Rosten vertaa ääntelyä oman kehomme päästämiin ääniin.

– Emme vielä tiedä viestivätkö ne vai onko kyse jostain sivutuotteena syntyvistä äänistä. Vähän niinkuin silloin, kun nälkäisenä mahasi murisee. Se ei ole harkittua, mutta niin vain käy. Näitä meidän pitää vielä selvittää.

Tutkijat ovat joka tapauksesa havainneet, että lohet ääntelevät eri tavoin. Kokeet viittaavat siihen, että äänimaisema muuttuu, kun kalat ovat nälkäisiä tai stressaantuneita.

Toisessa kokeessa Norjan luonnontutkimuksen instituutti NINAn tutkijat testasivat äänen taajuutta juuri ruokinnan yhteydessä. Kävi ilmi, että kylläinen lohi antaa ääniä eri taajuudella kuin nälkäinen kala.

– Tämä havainto voi auttaa vesiviljelyalan kehittämisessäa, koska rehukustannukset ovat suurimpia menoeriä. On typerää tuhlata ruokaa, jota kalat eivät syö, Carolyn Rosten sanoo aiemmassa Norjan yleisradio NRK:n haastattelussa. (siirryt toiseen palveluun)

Jalkapallostadionin äänet vertailukohteena

Tutkijat ovat jo pitkään olleet kiinnostuneita oppimaan lisää muun muassa viljellyn lohen stressitasosta. Norjan teknis-luonnontieteellinen yliopiston tutkimukset osoittavat, että pitkäaikainen stressi heikentää kalojen immuunijärjestelmää.

Vedenalaisia ääniä tallennetaan hydrofonin avulla. Norsk institut for naturforskning (NINA)

Carolyn Rosten uskoo, että äänitallentimet voivat tarjota parempaa tietoa eläinten hyvinvoinnista.

– Äänessä on se hyvä puoli, että sinun ei tarvitse nähdä kalaa. Kasvattamoissa ui usein pari sataa tuhatta lohta. Kamerakuvissa saattaa näkyä kymmenkunta kalaa. Vain lähimmät kalat näkyvät, eivät kaikki. Äänillä pystyy seuraamaan koko altaallista.

Britanniasta Norjaan kotiutunut Carolyn vertaa tilannetta jalkapallostadionin äänimaailmaan.

– Jos olet stadionilla, silloin ei tarvitse kuulla, mitä tuomari sanoo, tuliko maali vai väärä tuomio. Kuulet yleisön tuulettavan tai buuaavan.

Norjalaistutkimuksen havaintojen mukaan nälkäiset ja kylläiset kalat ääntelevät eri tavoin. Simo Pitkänen / Yle

Ekoakustiikka voi kertoa yllättäviä tietoja

Kehittyvä tekniikka on mullistanut ympäristön seurantaa. Digitaalisuus ja keinoäly mahdollistavat jatkuvan äänten seurannan valitussa ympäristössä.

Pienten mikrofonien ja hydrofonien, avulla voidaan seurata sekä maalla että vedessä olevia lajeja ja ympäristöjä uudella tavalla.

Carolyn Rostenin mukaan tämä on yhtä tehokasta kuin kameravalvonta.

– Meillä on monia luonnon seurantaohjelmia menossa, kuten lintujen, eri nisäkkäiden ja hyönteisten seurantaa. Viime vuonna aloimme tutkia, miten äänten avulla saisimme kerättyä lisää tietoa näihin tutkimuksiin. Tiedämme muutamista lajeista, että voimme ennustaa äänten perusteella, onko lajeja ympäristössä vai ei.

Tallentimet keräävät tietoja reaaliajassa ja lähettävät ne matkapuhelinverkon kautta verkkosivustolle.

– Äänitallenne voi esimerkiksi havaita vieraita tai uhanalaisia lajeja, kuvata kasvien ja eläinten kausittaisia muutoksia, ekologista tilaa tai ihmisen vaikutusta luontoon, tutkija selittää.

Carolyn Rostenin mukaan ekoakustiikan tutkimus on ehtinyt pitkälle jo muun muassa Australiassa.

Kaksi uutta kirkupöllösten lajia löytyi Etelä-Amerikasta: xinqunpöllönen ja alagoasinpöllönen.

Suomessa kerrottiin vastikään, että Luonnontieteellisen keskusmuseo Luomuksen intendentti Alex Aleixo oli mukana tutkimusryhmässä, joka löysi Etelä-Amerikan sademetsistä kaksi uutta pöllölajia. Helsingin yliopiston tiedotteessa (siirryt toiseen palveluun) mainitaan tärkeäksi tunnistuspiirteeksi juuri kyseisten pöllöjen äänet.

Tutkimusryhmän maastotutkimuksesta ja valokuvauksesta vastannut Sidnei Dantas keräsi merkittävän osan näytteistä. Dantas tallensi kaikkiaan 83 ääninäytettä eri pöllölajeilta.

Uudet lajit pystyttiin tunnistamaan käyttämällä moderneja menetelmiä, kuten näytteiden DNA-sekvensointia, ja analysoimalla luonnonhistoriallisissa kokoelmissa ja kansalaistieteeseen perustuvissa tietokannoissa olevia digitaalisia äänitallenteita.

Kalojen tutkiminen hydrofonien avulla on alkamassa myös Suomessa Luonnonvarakeskuksessa.

