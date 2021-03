Aaro Laakso, 90, keksi aloittaa uudenlaisen kalastustavan Rymättylässä, mutta ensimmäinen kerta ei ollut lupaava: "Sain vain yhden silakan"

Ensi kesänä 91 vuotta täyttävä Aaro Laakso ihmetteli, minkä vuoksi Suomessa kukaan ei harrasta talvella silakan litkausta avannosta, niin kuin Ruotsissa tehdään.

Laakso oli kuullut ruotsalaisesta kalastustavasta, ja päätti kokeilla itse samaa Naantalin Rymättylässä. Siitä on nyt kahdeksan vuotta aikaa. Ensimmäinen reissu Röölän vesille ei ollut menestys.

– Sain vain yhden silakan, Laakso nauraa.

Seuraavalla kerralla silakkaa alkoikin nousta enemmän, ja uusi kalastusmuoto oli lyönyt itsensä läpi Rymättylässä.

Naapuritkin hukkuvat silakkaan

Röölässä asuva Markku Arnell oli ensimmäisiä, jotka hurahtivat talvisilakan litkaamiseen.

– Koska tämä on niin kivaa puuhaa.

Markku Arnell saa niin paljon silakkaa, että siitä riittää muillekin. Yrjö Hjelt / Yle

Tänä talvena Arnellilla on takana jo kolmekymmentä silakan litkausreissua. Yleensä tuomisina on nelisen kiloa silakkaa. Sen kalastamiseen menee muutama tunti.

– Joku sanoo, että tunnissa ämpäri, mutta se kyllä valehtelee aika paljon.

Litkaaminen Litkaamalla kalastamisessa käytetään litkaa eli siimaa, jossa on monta koukkua päällekkäin muutaman kymmenen sentin välein. Koukut kiinnitetään pääsiimaan erillisellä lenkillä tai sivusiimalla. Silakkalitkassa on useimmiten kymmenen hopeanväristä koukkua, joissa ei käytetä syöttiä. Litkan pituus on useita metrejä, ja sen päässä on yleensä jonkinlainen puntti. Silakkaa litkataan yleensä keväisin ja syksyisin silloilta. Tunnettuja silakan litkauspaikkoja ovat Ukko-Pekan silta Naantalissa, Raippaluodon silta Vaasassa ja Lauttasaaren silta Helsingissä. Litkaaminen on jokamiehenoikeus eikä vaadi kalastuslupaa.

Koska vaimo ei suostu syömään silakkaa kuin korkeintaan kerran viikossa, suurin osa saaliista menee kyläläisille ja muille tutuille.

– Nyt naapurit on vähän, että ai sä tuot taas silakkaa. On sitä sen verran paljon tullut, Arnell nauraa.

Silakan litkauksen talvisessa Röölässä mahdollistaa se, että siellä on yleensä aina hyvä jää. Toinen edellytys litkaukselle on iso silakkaparvi.

Kukaan ei oikein tiedä, miksi silakat Röölään hakeutuvat, mutta tänäkin talvena silakkaparvi jälleen Röölään ilmaantui. Se on myös pysynyt siellä poikkeuksellisen pitkään, jo pari kuukautta.

– Siinä on varmaan kymmeniä tonneja kalaa, koska joka paikasta täältä sitä saa, Markku Arnell sanoo.

Röölän vesiltä pyydettyjä silakoita. Yrjö Hjelt / Yle

Arnell arvelee, että silakan litkaajat ovat tänä talvena kiikuttaneet paistinpannuille ja savustuspönttöihin Röölästä jopa 5 000 kiloa silakkaa.

– Kyllä sitä paljon on tullut. Serkkupoikakin sai kymmenkoukkuisella litkalla kerralla yksitoista silakkaa.

Rymättylän erikoisuus

Suomen Vapaa-ajankalastajien keskusjärjestön kalastusohjaaja Mikael Jaakkola sanoo, että silakan litkaus jäältä on rymättyläläinen erikoisuus. Muualla Suomessa sitä ei harrasteta.

– En ole ainakaan kuullut. On kyselty vähän ympäriinsä, mutta kukaan ei tiedä toista apajaa, missä käy paljon ihmisiä litkaamassa.

Jaakkola sanoo, että Vapaa-ajankalastajat olisi kiinnostunut tietämään, josko jossain päin Suomea kuitenkin harrastettaisiin myös talvisilakan litkaamista.

Mikael Jaakkolan kaikuluotain näyttää, että silakkaparvi on useiden metrien paksuinen. Yrjö Hjelt / Yle

Röölän suosiota selittää se, että kalastusalue on iso, sinne on helppo tulla ja on hyvät parkkialueet. Myöskään kävelymatkaa rannasta kalapaikalle ei ole kuin sata metriä.

– Tällaiset kalastusapajathan ovat aika harvinaisia, mistä ei tarvii olla kade. Kaikki mahtuvat ja kaikille riittää kalaa, Jaakkola sanoo.

Markku Arnellia harmittaa, kun siimasopan selvittely vie hyvää kalastusaikaa. Yrjö Hjelt / Yle

Markku Arnell vahvistaa Jaakkolan puheet. Rymättyläläiset eivät ole kateellista silakoistaan.

– Ei olla kateellisia ollenkaan. Kyllä kaikki saavat tulla ja kaikki saavat kalaa, niin kaikilla on hyvä mieli.

Tampereelta asti tullut porukkaa

Hannu Viherpuro aloitti silakan litkaamisen Röölästä jäältä vasta tänä talvena.

– Nyt kun on eläkkeellä, niin on aikaa. Hyvää koronan torjuntaa tämä touhu.

Hannu Viherpuro hurahti silakkaan vasta tänä talvena. Takana on jo 15 litkausreissua. Yrjö Hjelt / Yle

Viherpuro on pannut merkille, että väkeä on Röölässä piisannut. Tänä talvena on ollut poikkeuksellisen hyvät jäät, joten kalastuspäiviä on riittänyt tammikuun lopulta asti.

Parhaina päivinä on käynyt pitkälle yli 50 silakan litkaajaa kokemassa Röölän hurmaa.

– Yhtäaikaakin on ollut nelisenkymmentä ihmistä täällä jään päällä, Viherpuro kertoo.

Viidakkorumpu Rymättylän erikoisesta kalastustavasta on kiirinyt myös paikkakunnan ulkopuolelle.

– Olen itse nähnyt, että Tampereelta asti on porukkaa kulkenut täällä, Viherpuro sanoo.

Vaikka väkeä on piisannut, ja välillä kalastajat ovat lähekkäinkin, niin sopu on säilynyt.

– Ei tapella, ei tapella. En ole yhtään riitaa nähnyt, Hannu Viherpuro vakuuttaa.

Rymättylän Röölässä parhaat silakkasaaliit nousevat heti aamusta. Yrjö Hjelt / Yle

Perinteisesti silakkaa on litkattu vain keväisin ja syksyisin silloilta ja laitureilta tai veneestä. Miten talvisilakan litkaus jään päältä sitten eroaa siitä puuhasta?

– Välillä on näpit jäässä, Markku Arnell nauraa.

