Brittitaiteilija Banksyn koronateos myytiin ennätyshintaan

Teoksen on tulkittu olevan kunnianosoitus koronaa vastaan taisteleville hoitajille.

Brittitaiteilija Banksyn teos on myyty ennätyshintaan.

Korona-aikaa kommentoiva teos myytiin hyväntekeväisyyshuutokaupassa 14,4 miljoonalla punnalla eli yli 16 miljoonalla eurolla. Hintaan lisätään vielä kaupankäyntikulut, jolloin ostaja maksaa taiteilijan teoksesta lopulta yli 16 miljoonaa puntaa (yli 19 miljoonaa euroa).

Christie'sin mukaan myyntihinta oli suurin huutokaupassa Banksyn työstä maksettu rahasumma.

Mustavalkoisessa käsin tehdyssä Game Changer -teoksessa pieni poika nostaa sairaanhoitajanukkea ilmaan. Kuvan on tulkittu olevan kunnianosoitus koronavirusta vastaan taisteleville hoitajille.

Teoksesta saadut rahat käytetään Southamptonin yliopistollisen sairaalan henkilökunnan ja potilaiden hyväksi, kertoi Christie's.

Britanniassa on muisteltu tiistaina noin vuosi sitten alkaneen pandemian aikana koronaan kuolleita. Yli 126 000 koronan vuoksi menehtynyttä kunnioitettiin keskipäivällä minuutin hiljaisuudella ympäri maata.

Britannian parlamentti, sairaalat, kirkot ja työpaikat keskeyttivät työnteon minuutiksi.

Myös illalla ihmisiä on kehotettu polttamaan kynttilää tai soihtua talonsa edessä.

Britanniassa koronan vuoksi kuolleita on raportoitu olevan eniten Euroopassa.

Britannian 126 172 koronakuolemaa on raportoitu tapahtuneen 28 päivän sisällä siitä, kun koronatesti on ollut positiivinen. Luku on viidenneksi suurin maailmassa.

