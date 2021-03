VSSHP:n johtajaylilääkäri Turun tilanteesta: "vielä ei ole aika liikkumisrajoituksille, mutta tilanne voi muuttua nopeasti"

Hallitus sai tiistai-iltana päätökseen neuvottelut liikkumisen rajoittamisesta ja maskien käyttövelvoitteesta. Hallituspuolueet eivät olleet yksimielisiä rajoituksista ja osa hallituspuolueiden eduskuntaryhmistä kokoontuu keskiviikkona käsittelemään asiaa. Koolla ovat vasemmistoliitto, vihreät ja RKP.

Luonnos valmisteilla olevista liikkumisrajoituksista on ollut julkisuudessa. Laissa esitetään ihmisten liikkumisen kieltämistä muuten kuin kotikunnan asuinpaikan pihapiirissä. Tähän on kuitenkin poikkeuksia, joista voi lukea tarkemmin tässä artikkelissa.

Ylen tietojen mukaan esimerkiksi ulkoilua koskeva kohta muotoillaan väljemmäksi, kuin eilen illalla esillä olleessa luonnoksessa. lakiluonnoksesta poistetaan kodin lähipiirin käsite. Ulkoilu olisi siis sallittua kauempanakin kotoa, kunhan turvavälit säilytetään.

Liikkumisrajoituksia kaavaillaan tämänhetkisten tietojen mukaan pääkaupunkiseudulle ja Turkuun.

VSSHP:n johtajaylilääkäri: epidemiatilanne ei nyt vaadi liikkumisrajoituksia

Parhaiten paikallisen koronaepidemiatilanteen Varsinais-Suomessa ja Turussa tuntee Varsinais-Suomen sairaanhoitopiiri.

Sairaanhoitopiirin johtajaylilääkäri Mikko Pietilä kertoo olevansa rajoitusluonnosten suhteen mediatietojen varassa, mutta hänen mielestään tilanne ei nyt ole sellainen, että rajoitukset pitäisi ottaa käyttöön. Tilanne voi kuitenkin nopeasti muuttua.

– Tällä hetkellä olen henkilökohtaisesti sitä mieltä, että liikkumisrajoitusten aika ei ole vielä. Toisaalta koska tällaisten päätösten tekeminen on osoittautunut aikaa vieväksi, en pidä negatiivisena asiana sitä, että tällainen keino olisi takataskussa, Pietilä toteaa.

Pietilän mukaan lähipäivien positiivinen kehitys voisi muuttaa tilannetta niin, ettei liikkumisrajoituksia Turussa tarvittaisikaan.

– Tässä olisi vielä aikaa sille, että saisimme tilanteen kääntymään parempaan suuntaan, Pietilä toteaa.

Rajoitukset vähentäisivät kontakteja

Koronatilanne on Varsinais-Suomessa muuttunut viime viikkoina erittäin huonoksi. Positiivisten testitulosten osuus kaikista testeistä on nyt noussut koko epidemia-ajan korkeimmaksi ja tartuntojen ilmaantuvuusluku on tällä hetkellä koko maakunnassa 250 sataatuhatta asukasta kohti. Turun ilmaantuvuus on 400.

Johtajaylilääkäri Mikko Pietilä pitää selvänä, että jos rajoitukset tulisivat voimaan luonnoksessa esillä olleessa muodossa, vähentäisi se fyysisiä kontakteja. Varsinais-Suomessa ongelmana ovat olleet työpaikoilla, lähipiirissä ja yksityistilaisuuksissa tapahtuneet tartunnat.

Pietilän mukaan tartuntatilanteen kehitys on tähän asti ollut täysin väestön omissa käsissä. Hän toivoo, että jo liikkumisrajoitusten valmistelu herättäisi ihmiset tilanteen vakavuuteen.

– Nyt on oikeasti se aika, että omalla vapaaehtoisella toiminnalla voi vielä vaikuttaa siihen, miten tämä tauti leviää, Pietilä toteaa.

