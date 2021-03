Turun koronatilanne kivunnut uuteen ennätykseensä – viikossa yli 400 uutta tartuntaa

Turun kaupungin koronatartuntojen ilmaantuvuusluku on myös uudessa ennätyksessä, noin 400:ssa sataatuhatta asukasta kohden.

Turun koronatilanne pahenee entisestään. Viime viikon aikana kaupungin koronatilanne heikkeni melkoisesti, koska korkeakoulujen vaihto-opiskelijoiden keskuudessa tuli ilmi laaja koronarypäs.

Turun mukaan viime viikolla todettiin 403 uutta koronavirustartuntaa. Ilmaantuvuusluku on tällä hetkellä noin 400 sataatuhatta asukastakohden viimeisen kahden viikon seurantajaksolla. Vertailuna Helsingin ilmaantuvuusluku on tiistaina päivitettyjen tietojen mukaan 478, eli Turku lähestyy Helsinkiä kovaa vauhtia.

Kaupungin mukaan koronatilanne on huono erityisesti Nummi-Halisten, Varissuon sekä Pansion alueella.

– Kansainvälisten vaihto-opiskelijoiden tartuntatilanne näkyy tietyillä postinumeroalueilla. Tämän lisäksi Varissuon ja Pansion alueella on edelleen muita alueita enemmän tartuntoja. On kuitenkin tärkeä huomioida, että koronatartuntoja ilmenee kaikilla Turun alueilla, tartuntataudeista vastaava lääkäri Jutta Peltoniemi muistuttaa tiedotteessa.

Turun kaupunginsairaalassa on hoidettavana muutamia koronapotilaita.

Koronarokotukset etenevät

Turun koronarokotukset etenevät edelleen, vaikka THL keskeytti Astra Zeneca -rokotteen antamisen hetkellisesti.

Ensimmäisen rokoteannoksen on saanut 30 873 turkulaista, eli noin 18,3 prosenttia kaupunkilaisista. Valtaosa, yli 86 prosenttia, yli 80-vuotiaista on rokotettu. Myös 75–79-vuotiaista enemmistö, lähes 83 prosenttia, on rokotettu.

Messukeskuksessa rokotetaan tällä viikolla 73 vuotta täyttäneitä ja sitä vanhempia. Parasta aikaa tekstiviestikutsuja lähetetään 72-vuotiaille turkulaisille.

Astra Zeneca -rokotteen käytön osalta Turku odottaa kansallisia ohjeita.

– Astra Zenecan rokote on tämän viikon tauolla. Emme ole joutuneet perumaan rokotusaikoja, mutta rokotukset etenevät hitaammin tällä viikolla. Emme tiedä vielä, milloin rokotukset Astra Zenecalla jatkuvat, Peltoniemi kertoo tiedotteessa.

