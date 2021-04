Teuvo, maanteiden kuningas sopii hyvin soitinrakentajan koekappaleeksi – katso video ja kurkista pariskunnan työtiloihin

Beatles-kitaristi George Harrison oli ukulelen vannoutunut ystävä.

– Hän sävelsi suurimman osan biiseistään ukulelella, sanoo Kai Seppälä.

– Hänellä oli aina auton takakontissa ukuleleja vähintään viisi kappaletta, jatkaa Anna Ambrusin.

Soittimia Harrison jakoi myös kavereille, ja sen jälkeen olikin hyvä soitella yhdessä.

Myös Ambrusin ja Seppälä soittavat yhdessä. Ukuleleja ja sähkökitaroita löytyy nimittäin omasta takaa. Itse rakennettuja.

Seppälä on soitinrakentajamestari, jonka työhuoneessa syntyy Aurora-merkkisiä kitaroita. Ambrusin on soitinrakennusalan artesaani. Kanalele-ukulele on malli, jonka Ambrusin on suunnitellut itse.

Soittimet syntyvät Janakkalan Tervakoskella, pariskunnan kotitalon alakerrassa: autotallissa ja kellarissa.

Pääset videossa kurkistamaan työtiloihin ja kuulet, mikä sai pariskunnan rakentamaan soittimia.

"Musiikilla muutetaan maailmaa"

Janakkalaan on kasvanut viime vuosina soitinrakentamisen ja musiikkialan keskittymä. Kunnasta löytyy ainakin sähkökitaroiden, rumpujen, urkujen, ukulelejen ja vahvistimien valmistajia.

Anna Ambrusin ja Kai Seppälä sanovat, että keskinäistä kilpailua ei ole. Kaikki mahtuvat hyvin Janakkalaan.

Seppälä on itsekin kitaristi. Hän on soittanut muun muassa Jani & Jetsetterssissä. Omalla, valkoisella kitaralla on soitettu tuhatkunta keikkaa. Päätyökseen Seppälä on kuitenkin soitinrakentaja, eikä keikalle nyt pääsisikään.

Ambrusin rakentaa ukuleleja sivutyönään.

– Ne ovat kiehtovia esineitä. Musiikilla muutetaan maailmaa, ja rakennat soittimen, jolla asia mahdollistetaan. Se on aika kiehtova yhtälö.

Ukulelentekijä on viehtynyt puuhun. Ennen soitinrakennuksen opiskelua Ambrusin valmistui puusepäksi. Puu on valloittava materiaali.

Anna Ambrusin on suunnitelltu ukulelesta oman mallin. Kai Seppälä rakensi ensimmäisen kitaransa jo 12-vuotiaana. Tiina Kokko / Yle

Kai Seppälä rakensi ensimmäisen kitaransa jo 12-vuotiaana. Sen hän teki yhdessä isänsä kanssa.

Seppälä kertoo tietävänsä heti soitinta rakentaessaan, miten kitara soi.

– Kun asiakas tulee ja antaa toiveita, tiedän mistä alan sitä tekemään ja miten. Käsin kun tekee, pystyy vaikuttamaan kaikkeen.

Kun Ambrusinia ja Seppälää pyytää soittamaan duettoa ukulelella ja sähkökitaralla, kappaleeksi valikoituu Gösta Sundqvistin Teuvo, maanteiden kuningas. Se on mainio koesoittokappale uusille soittimille.

Ambrusin ei lähtisi soittamaan ukulelea saati sähkökitaraa julkisesti. Seppälä lähtisi keikalle mielellään. Keikkoja odotellessa huolletaan kitaroita ja rakennetaan uusia.

Kuuntele seuraavasta linkistä Anna Ambrusinin ja Kai Seppälän koko haastattelu.