Uudenmaan koronakoordinaatioryhmä suosittaa etäopetuksen jatkamista toisella asteella ja yläkouluissa Uudellamaalla pääsiäiseen saakka

Uudenmaan koronakoordinaatioryhmä on tänään keskiviikkona kokouksessaan suositellut, että etäopetus jatkuu toisella asteella ja yläkouluissa 5. huhtikuuta saakka.

Uudenmaan alueellinen koronakoordinaatioryhmä on suosittanut Etelä-Suomen aluehallintavirastolle, että etäopetus jatkuu pääsiäiseen saakka, kertoo HUSin johtajaylilääkäri Markku Mäkijärvi. Uudenmaan koronakoordinaatioryhmä suosittelee sekä toiseen asteen koulutuksen että yläkoulujen opetuksen jatkamista etäopetuksena pääsiäiseen 5.4. saakka.

– Jokainen kunta päättää asiasta itsenäisesti, mutta uskoisin että näin toimitaan, Mäkijärvi sanoo.

Alakouluissa jatkuu lähiopetus.

Myös pääkaupunkiseudun koronakoordinaatioryhmä kokousti tänään. Keskustelu etäopetuksen jatkumisesta on käynyt kuuma viime päivinä ja esimerkiksi Helsingin pormestari Jan Vapaavuoren (kok.) on ottanut esille sen, miten hallituksen päätösten viivästyminen on vaikeuttanut kuntien päätöstentekoa.

Yläkoulut ja toiseen asteen opetus ovat tällä hetkellä etäopetuksessa 28.3. asti voimassa olevien rajoitusten mukaisesti.

Lähiopetukseen palaamisen puolesta on kuitenkin puhunut muun muassa HUSin lasten infektiotautien erikoislääkäri, professori Harri Saxén, jonka mukaan koulusulku ei ole tehokas tartuntojen vähentämisessä. Pääministeri Sanna Marin (sd.) taas oli sitä mieltä, että pahimmilla epidemia-alueilla olisi syytä jatkaa etäopetusta tartuntojen hallitsemiseksi.