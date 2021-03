16-vuotiaan murhasta Koskelassa syytetyt alaikäiset pojat määrättiin mielentilatutkimukseen

Helsingin käräjäoikeus antoi keskiviikkona niin sanotun välituomion Koskelan surmasta. Oikeus määräsi kolme 16-vuotiaan pojan murhasta syytettyä vuonna 2004 syntynyttä poikaa mielentilatutkimukseen.

Välituomiossa ei otettu vielä kantaa rangaistuksiin surmasta. Ne ratkaistaan vasta mielentilatutkimuksen jälkeen, kun selviää, ovatko syytetyt olleet teon aikaan syyntakeisia, syyntakeettomia vai alentuneesti syyntakeisia.

Vähintään kaksi kuukautta kestävässä mielentilatutkimuksessa selvitetään, ovatko syytetyt ymmärtäneet tekonsa seuraukset eli ovatko he olleet täydessä ymmärryksessä. Syyntakeinen voidaan tuomita rangaistukseen.

Syyntakeeton on yleensä tahdosta riippumattoman hoidon tarpeessa. Alentuneesti syyntakeinen on toiminut esimerkiksi mielenhäiriössä, mutta häntä ei voida velvoittaa hoitoon. Alentunut syyntakeisuus lyhentää tuomiota neljänneksellä.

Mielentilatutkimuksen tulosten jälkeen oikeus voi antaa lopullisen ratkaisunsa. Tuloksia joudutaan todennäköisesti odottamaan useita kuukausia.

Oikeus määräsi välituomiossaan kolme murhasta syytettyä pidettäväksi edelleen vangittuina. He ovat olleet tutkintavankeudessa 10. joulukuuta lähtien.

Syyttäjät vaativat pitkiä vankeustuomioita

Syyttäjien mukaan syytetyt olivat houkutelleet 16-vuotiaan uhrin Koskelan sairaalan alueelle perjantaina 4. joulukuuta 2020 tarkoituksenaan kohdistaa häneen väkivaltaa. Uhria oli pahoinpidelty samassa paikassa jo kolmena aiempana perjantaina.

Uhria oli pahoinpidelty raa'alla, julmalla ja nöyryyttävällä tavalla jopa neljän tunnin ajan. Lopulta tiedottomassa tilassa ollut uhri oli jätetty rikospaikalle maahan makaamaan. Sieltä hänet löydettiin kuolleena vasta seuraavana maanantaina.

Syyttäjät vaativat syytetyille 12, 11 ja 9,5 vuoden vankeusrangaistuksia murhasta sekä aiemmista pahoinpitelyistä ja ryöstöstä sekä siihen yllyttämisestä.

Oikeus ottaa kantaa rikosnimikkeisiin myöhemmin

Helsingin käräjäoikeus ottaa rikosnimikkeisiin kantaa vasta mielentilatutkimuksen tulosten jälkeen. Välituomion mukaan oikeudessa on voitu todistaa, että syytetyt ovat kohdistaneet uhriin väkivaltaa perjantai-iltana 4. joulukuuta sekä lauantaiyönä 5. joulukuuta.

Oikeuden mukaan kaksi syytettyä ovat pääasiassa lyöneet ja potkineet uhria useita kertoja. Lyönnit ja potkut ovat olennaisilta osin osuneet uhria päähän tai vartaloon. Samat henkilöt ovat kohdistaneet väkivaltaa uhriin myös tämän maatessa maassa.

Lisäksi toinen edellä maininituista syytetyistä on lyönyt uhria metalliputkella ja pudottautunut kaksi kertaa tämän ylävartalon päälle.

Kyseessä on vanhin syytetyistä, jolle syyttäjä vaatii 12 vuoden vankeusrangaistusta. Hänen kanssaan uhria lyömässä ja potkimassa oli nuorin syytetty, jolle vaaditaan 11 vuoden vankeusrangaistusta.

Kolmas syytetty on oikeuden mukaan lyönyt uhria kaksi kertaa nyrkillä kasvoihin ja osallistunut tämän kantamiseen toiselta tekopaikalta kolmannelle. Tämä syytetty oli alkuillasta käymässä toisaalla. Hänelle vaaditaan 9,5 vuoden vankeusrangaistusta.

Käräjäoikeuden mukaan uhrille on aiheutunut teoista ne vammat, jotka syytteessä on mainittu. Uhrin kuolemansyyksi on selvitetty useiden kylkiluiden murtumat sekä aivojen ruhje ja verenpurkaumat.

Käräjäoikeus lausuu myöhemmin tuomiossaan vastaajien osallisuudesta ja tahallisuudesta.

Koskelan surman 16-vuotiasta uhria on muistettu sytyttämällä kynttilöitä eri puolilla Suomea. Kuva rikospaikalta 24.3. Kristiina Lehto / Yle

Puolustus kiistää tahallisen henkirikoksen

Kaikkien kolmen murhasta syytetyn puolustus kiistää tahallisen henkirikoksen. Kaksi heistä myöntää törkeän pahoinpitelyn ja törkeän kuolemantuottamuksen, yksi pelkän pahoinpitelyn.

Puolustuksen mukaan oikea rangaistus törkeistä rikoksista on noin neljä vuotta vankeutta ja pahoinpitelystä alle kaksi vuotta ehdollista vankeutta. Syytetyt myöntävät uhriin kohdistuneet aiemmat pahoinpitelyt sekä ryöstön ja ryöstöön yllytyksen.

Puolustuksen mukaan syytetyillä ei ollut tarkoituksena tappaa uhria. Oikeudessa on keskusteltu myös siitä, miten kunkin syytetyn osallisuus ja käytetyn väkivallan vakavuus surmailtana vaikuttavat rangaistuksen arviointiin.

Syyttäjien mukaan surma tehtiin yksissä tuumin, mutta puolustuksen mukaan täyttä yksimielisyyttä aiempia pahoinpitelyjä vakavammaksi muuttuneen väkivallan käytöstä ei ollut.

Poliisi selvittää viranomaisten toimia

Tapaus herättänyt runsaasti keskustelua kiusaamisesta ja lastensuojelun tilanteesta, koska uhria oli kiusattu Ylen tietojen mukaan koko peruskoulun ajan. Uhri oli asunut viime syksyn kotinsa ulkopuolelle sijoitettuna vanhempiensa toiveesta. Uhrilla oli vaikeuksia, joihin perhe toivoi apua lastensuojelulta.

Vaikka uhria oli pahoinpidelty toistuvasti jo ennen surmailtaa, tilanteeseen ei oltu puututtu. Helsingin poliisi on aloittanut esiselvityksen viranomaisten toiminnasta tapauksessa. Poliisi ei epäile tässä vaiheessa rikosta, vaan selvittää vasta koulun ja lastensuojelun toimia asiassa.

Kolme murhasta syytettyä olivat yhdessä neljännen pojan myös osallistuneet uhrin ryöstöön viime elokuussa. Rikoksesta oli tehty rikosilmoitus, mutta tekijät paljastuivat vasta henkirikostutkinnan yhteydessä.

Juttua täydennetään parhaillaan oikeuden tiedotteen pohjalta.

