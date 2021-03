Uuden arkkitehtuuri- ja designmuseon suunnittelu etenee

Uuden arkkitehtuuri- ja designmuseon perustaminen etenee hankevaiheeseen. Opetus- ja kulttuuriministeriö ja Helsingin kaupunki ovat asettaneet ohjausryhmän, jonka tehtävänä on museon perustamisen valmistelu. Ohjausryhmän puheenjohtajaksi on kutsuttu Valtiokonttorin pääjohtaja Timo Laitinen.

Hankkeen johtajana aloittaa toukokuun alussa Kaarina Gould. Hän on viimeksi toiminut Suomen New Yorkin kulttuuri-instituutin johtajana.

Museota varten perustetaan säätiö.

Hankevaiheen arvioidaan kestävän vuoden 2023 loppuun, jolloin rahoittajat tekevät lopulliset päätökset hankkeen toteuttamisesta selvitysten perusteella.

Helsingin pormestari Jan Vapaavuori pitää tänään keskiviikkona julkistettua askelta merkittävänä, sillä museohanke saa oman organisaation ja selvitystyö lähtee kunnolla käyntiin.

– Vuoden tai parin päästä ollaan siinä pisteessä, että voidaan tehdä lopullinen päätös museohankkeen toteuttamisesta, totesi Vapaavuori virtuaalisessa tiedotustilaisuudessa.

Uuden museon selvitystyö alkoi jo muutama vuosi sitten. Viimeisin selvitys valmistui keväällä 2019. Hanke nytkähti kunnolla eteenpäin vuosi sitten kesäkuussa, jolloin hallitus myönsi hankkeelle 60 miljoonan tuen.

Tarkoitus on, että valtio ja Helsingin kaupunki pääomittaisivat museosäätiötä saman suuruisin osuuksin.

Museoon on tarkoitus tehdä Pohjoismaiden merkittävin ja laajin arkkitehtuuria ja designia yhdistävä näyttely. Uutta museorakennusta on kaavailtu Helsingin Eteläsatamaan, sillä kaupungilla on vahva halu kehittää aluetta. Samaan paikkaa suunniteltiin myös Guggenheim-museolle, mutta hanke kaatui.

Arkkitehtuurin ja design yhdistävää museota ollaan kaavailtu Eteläsataman alueelle. Kuvassa nykyinen Arkkitehtuurimuseo (vas.) ja Designmuseo (oik.). AOP

Arkkitehtuuria ja muotoilua pidetään tärkeänä osana Suomen identiteettiä. Siksi museosta toivotaan vetonaulaa, joka houkuttelisi Helsinkiin turisteja myös ulkomailta.

Arkkitehtuurimuseolla ja Designmuseolla ei ole tällä hetkellä niiden toimintaan riittävän hyvin soveltuvia tiloja. Vierekkäisillä tonteilla sijaitsevien museoiden rakennuksia ei ole alun perin suunniteltu museotoimintaan. Designmuseo toimii Gustaf Nyströmin oppikouluksi suunnittelemassa, vuonna 1894 valmistuneessa rakennuksessa Korkeavuorenkadulla. Arkkitehtuurimuseon rakennus Kasarmikadulla on Magnus Schjerfbeckin suunnittelema Tieteellisten seurain talo vuodelta 1899.

