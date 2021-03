Suomen ensimmäinen drive in -grilli avattiin Porissa vuonna 1967 – nostalgiannälkä houkuttaa yhä asiakkaita: kerro muistosi nakkikioskeista

Porissa avattiin maan ensimmäinen drive in -grilli – katso, miltä luukulla näytti vuonna 1968

Amerikkalainen ilmiö levisi pian Porista muualle maahan, ja drive in -grillejä rakennettiin joka puolelle.

Amerikkalainen drive in -ilmiö tuli vauhdilla autoistuvaan Suomeen 1960-luvun lopussa.

Pori oli tämän pikaruokakulttuurin uuden ilmentymän edelläkävijä. Kaupunkiin avattiin vuoden 1967 lopussa Suomen ensimmäinen drive in -grilli.

Nyt yksinkertaiselta kuulostava idea oli silloin ainutlaatuista: autolla grillin viereen, sivuikkuna alas ja tilauksen sai grillin ikkunasta suoraan autoon.

Maan ensimmäinen drive in -grilli sijaitsi tällä paikalla Porin keskustassa Mikonkadulla. Katja Halinen / Yle

Paluu Suomen ensimmäisen drive in -grillin paikalle vuosikymmenten jälkeen tuottaa pettymyksen. Paikka toki tiedetään, mutta itse grillirakennusta ei ole ollut enää vuosikymmeniin. Se katosi katukuvasta 2000-luvulla.

Jäljellä ovat vain muistot. Kuten se, että grillissä oli tarjolla nakkeja ja lämpimäisiä.

Tästä voit katsoa, miltä Suomen ensimmäisen drive in -grillin luukulla näytti pian avaamisen jälkeen. Videolla on pala Ylen Elävästä Arkistosta löytynyttä Kamera kiertää -ohjelmaa, jonka ensiesitys oli 5.1.1968.

Autogrilli sijaitsi Porin keskustassa Mikonkadulla. Nyt sen paikalle on levittäytynyt viereisen Porin ruotsalaisen koulun piha. Grillipaikan liepeillä oleva vanha puutalokin katoaa pian Porin katukuvasta, kun tontille nousee uusi kulttuurikeskus, jonka rakennuttaa Svenska Kulturfonden i Björneborg.

Maan ensimmäisestä autogrillistä ei ole jäänyt jäljelle kuvia ainakaan Satakunnan museon arkistoon. Rakennustutkija Liisa Nummelin naurahtaa, kun hänelle esittää, että paikalle pitäisi panna jonkinlainen muistolaatta.

– Niin, mikä voisi olla se tapa? Muistolaatta tuntuu vähän vieraalta senkaltaiselle ilmiölle. Rakennuskanta tässä muutenkin uusiutuu. Mutta joku muistuma kyllä tosiaan voisi olla.

Ajalleen ominainen moderni rakennus

Grillin rakennuspiirustukset ovat säilyneet näihin päiviin. Rakennuttaja oli porilainen Juhani Karumo. Suunnittelusta vastasivat arkkitehdit Arto Särkkä ja Kaj Nordman.

– Suunnitteluun oli panostettu. Siinä oli vinolaudoitus. Se oli moderni, tuolle aikakaudelle ominainen rakennus, vaatimaton kylläkin. Minulla on sellainen käsitys, että Karumo oli uudistaja ja uudenlaisten ilmöiden toteuttaja Porissa muutenkin, sanoo rakennustutkija Liisa Nummelin.

Rakennustutkija kuvailee purettua autogrilliä ajalleen tyypilliseksi moderniksi rakennukseksi. Porin kaupunki

Porin ensimmäisen autogrillin innoittamana ilmiö levisi muualle maahan ja drive in -grillejä rakennettiin joka puolelle. Vuosikymmenten aikana moni menneen ajan autogrilleistä on jo lopettanut toimintansa.

Yli 50-vuotias autogrilli toimii Porissa yhä

Porissa toimii edelleen yksi alkuaikojen huumassa avattu autogrilli. Maxi-Burger on ollut samalla paikalla Porin keskustassa Itsenäisyydenkadulla vuodesta 1970 lähtien.

Porin Itsenäisyydenkadulle avattiin vuonna 1970 ilmiön alkuhuumassa drive in -grilli, joka toimii edelleen. Sven Raita / Satakunnan museo

Rakennustutkija Liisa Nummelin ei osaa sanoa, miksi aikanaan juuri Porissa avattiin maan ensimmäinen autogrilli. Maxi-Burgerin nykyisellä yrittäjällä Hannu Tuomisella on tähän vastaus:

– En näe siihen muuta syytä kuin porilainen hulluus.

Hän sanoo, että porilaiset ovat aina tykänneet syödä ja meuhkata ulkona. Ja viettää jatkoaikaa ravintoloiden sulkemisenkin jälkeenkin.

Helsinkiläiset käyvät retroilemassa grillillä

Pääosa Maxi-Burgerin asiakkaista on aikuisia, 30–50-vuotiaita. Vanhan ajan grilli houkuttelee myös nostalgiannälkäisiä turisteja.

– Kesäisin meillä käy paljon helsinkiläisiä. Sanovat, että ai kun ihanaa, kun teillä on vielä tämmöinen grilli, meillä ei ole enää Helsingissä mitään tällaista nostalgiaa. Kysyvät, että saako ottaa valokuvan ruoasta ja meistä yhdessä. Sanon, että totta kai, ja että laita Facebookiin.

Perinteinen grilliruoka käy kaupaksi edelleen yli 50-vuotiaassa Porin Itsenäisyydenkadun autogrillissä, vakuuttaa yrittäjä Harri Tuominen. Katja Halinen / Yle

Yrittäjä Hannu Tuomisella on itselläänkin nostalgisia asiakasmuistoja nuoruusvuosiltaan nykyisestä työpaikastaan. Pikkupoikana lempiannos oli lihapiirakka grillimakkaralla. Hänen nuoruudessaan paikkaa kutsuttiin Porissa mummo- ja poliisigrilliksi.

– Tätä piti kaksi vanhaa rouvaa, jotka asuivat täällä. Jos joku grilli oli auki Porissa, se oli tämä. Ja sitten tässä kävi myös vanhaan aikaan poliiseja. Se ei johtunut rähinöistä vaan poliisit kävivät tässä syömässä.

Tappeluilta on viime vuosinakin vältytty grillin edustalla, vaikka niitä usein nousee esiin, kun puhutaan suomalaisesta grilli- ja nakkikioskikulttuurista.

Millainen mahtaa olla pitkäikäisen grillin tulevaisuus? Voisiko Porin Itsenäisyyydenkadun grilli olla pystyssä vielä toisen 50 vuoden kuluttua?

– En nyt tuohon näkymään usko, mutta eteenpäin pusketaan ja toivotaan, että korona loppuu ja päästään normaalielämään. Kyllä tässä ainakin vuosiksi on vielä kysyntää, mutta sitten isot ketjut valtaavat nämä loputkin, Hannu Tuominen sanoo.

Sinänsä korona-aika on lisännyt autogrillin päivämyyntiä, mutta iltamyynti on lopahtanut, kun ravintolat ovat kiinni, eikä ihmisiä liiku kaupungilla.

Vielä säilyneet autogrillit ovat osa suomalaista kaupunkikuvaa, sanoo rakennustutkija Liisa Nummelin. Hänen vierellään Maxi-Burgerin yrittäjä Harri Tuominen. Katja Halinen / Yle

Autogrilleistä on kertynyt muistoja

Porin Itsenäisyydenkadun Maxi-Burgeria on laajennettu sitten 1970-luvun. Rakennuksen yleisilme on kuitenkin pysynyt melko lailla samana vuosikymmenten aikana.

Rakennustutkijan silmään autogrillit ovat osa kaupunkien jo osin kadonnutta katukuvaa. Arkkitehtonista suojeluarvoa niillä ei juurikaan ole, mutta toiminnallisuus on pitänyt niitä pystyssä.

Autogrilleistä on kertynyt monille muistoja. Ne ovat olleet monelle kaupunkilaiselämän kiinnekohtia.

– Näillä grilllikioskeilla on tapahtunut monenmoista. On syntynyt pariskuntia ja on ehkä hajonnutkin suhteita. Luulen, että ne ovat ihmisten muistoissa todella tärkeitä paikkoja, sanoo rakennustutkija Liisa Nummelin.

