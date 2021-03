Börje on auttanyt satoja kiusattuja nuoria ja muita tukea tarvitsevia – katso videolta, miten utelias terapia-alpakka osallistuu keskusteluun

Alpakka on lempeä ystäväeläin

Jos haluaa päästä alpakan kanssa heti juttuun, kannattaa ensin rapsuttaa sitä leuan alta. Alpakka ei näe hyvin ylös, ja silloin ystävällinen eläin varmuuden vuoksi väistää.

Ypäjällä asuvat alpakat Börje ja Leksa käyvät jakamassa ympärilleen hyväksyntää. Kelpaat juuri tuollaisena kuin olet, se on kaikille tärkeä tunne. Joskus ainoa mahdollisuus kokea se, on mennä eläimen luo.

Börjen ja Leksan oleminen paikalla riittää. Pelkkä niiden lempeä läsnäolo antaa ihmiselle tunteen siitä, että hänet hyväksytään.

Alpakat omistava Sirpa Ryyppö on laskenut, että erilaisia terapiavierailuja on tehty jo yhteensä parisataa. Vanhuksille, vammaisille ja mielenterveyskuntoutujille on erityisen merkityksellistä, ettei tarvitse esittää tai olla jotain, mitä ei ole.

– Täällä käy kiusattuja nuoria voimaantumassa, kertoo Ryyppö ja rapsuttaa Leksan pehmeää selkää.

Börje täyttää pian neljätoista vuotta, ja on jäämässä terapia-alpakan uraltaan eläkkeelle.

– Leksasta on leivottu sille perintöprinssiä.

Ihan jokaisesta alpakasta ei tule terapiaeläintä. Ryyppö sanoo, että eläimen loppuelämän kannalta merkityksellisiä ovat sen ensimmäiset päivät. Voiko ihmiseen luottaa ja miten sitä kohdellaan. Alusta alkaen on nähtävillä millainen luonne sillä on.

– Leksa on pitkäjänteinen, luottavainen ja avoin. Se nauttii ihmisten seurasta, siitä tulee hyvä jatkaja, sanoo Ryyppö.

